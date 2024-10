Cologix obtient un capital de 1,5 milliard de dollars américains pour financer le développement de nouveaux centres de données

Le capital soutiendra l'expansion de centres de données prêts pour l'IA à travers l'Amérique du Nord afin de répondre à la demande croissante d'infrastructure numérique

DENVER, 24 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix, le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu 1,5 milliard de dollars américains de capital par le biais d'une combinaison de financement par emprunt et par actions pour alimenter sa prochaine phase de croissance stratégique.



Les augmentations de capital comprennent une facilité de crédit renouvelable pour le développement de multi-actifs de 1,0 milliard $ USD et 500 millions $ USD supplémentaires en capitaux propres auprès d'investisseurs nouveaux et existants. La facilité de crédit est structurée de façon à fournir à Cologix la flexibilité nécessaire pour ajouter de nouveaux sites au fil du temps, offrant un accès rapide au capital pour financer les projets de développement selon les besoins. Les levées de fonds par emprunt et par actions ont fait l'objet d'une forte demande de la part des investisseurs et ont été sursouscrites, soulignant leur confiance dans le modèle d'affaires éprouvé de Cologix, son potentiel de croissance et sa capacité à mettre en œuvre ses initiatives stratégiques.

« Il s'agit d'une étape importante pour Cologix et cela démontre la confiance continue de nos investisseurs, nouveaux et existants », a déclaré Scott Schneider, chef des finances de Cologix. « La combinaison du financement par emprunt et par actions nous offre la flexibilité et le capital nécessaires pour répondre à la demande croissante d'infrastructure numérique, d'autant plus que les exigences en matière d'IA, de nuage hybride et d'interconnexion se développent. Ce financement nous permet de continuer à offrir une flexibilité et de répondre aux besoins de nos clients sur un marché dynamique. »

Cette injection de capitaux accélérera l'expansion de centres de données de Cologix, prêts pour l'IA, sur les principaux marchés nord-américains, permettant à l'entreprise de répondre à la demande croissante des clients pour une infrastructure à haute densité et à faible latence dans un paysage numérique en évolution rapide. Cologix prévoit utiliser le capital pour soutenir la construction en cours de grands campus dans ses marchés principaux, notamment Ashburn, Columbus et Montréal, ainsi que pour commencer de nouvelles constructions sur des terrains récemment acquis à Columbus, Des Moines et Vancouver, qui, une fois entièrement construits, pourront supporter plus de 650 mégawatts critiques de capacité vendable.

Le financement de 1,5 milliard $ USD annoncé aujourd'hui fait suite aux titrisations adossées à des actifs de 1,13 milliard $ USD et 1,07 milliard $ CAD depuis 2021 ainsi qu'à une recapitalisation de 3,0 milliards $ USD en 2022, positionnant Cologix pour une croissance soutenue.

Pour en savoir plus sur Cologix et sa plateforme en pleine croissance de centres de données hautement connectés et prêts pour l'IA,visitez [insérer un lien vers la page Web de l'IA].

À propos de Cologix Inc.

Cologix vous propose des centres de données sur 12 marchés à travers l’Amérique du Nord offrant des environnements à la fois hyperscale et près de vos clients. Cologix est le point névralgique pour les fournisseurs infonuagiques, les transporteurs et une panoplie de partenaires qui veulent déployer leurs applications tout près des usagers à travers le Canada et les É.-U. Exploitant un nombre croissant de centres dernier cri qui répondent à vos besoins de croissance chez les fournisseurs infonuagiques et offrant un écosystème hautement branché, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients. Pour une connectivité sur demande, pour l’évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un provisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l’un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Des Moines, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver visitez Cologix ou envoyez un courriel. Suivez Cologix sur LinkedIn and Twitter.

Contact Média pour Cologix :

Shifali Erasmus, Crackle PR

Cologix@cracklepr.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ff91548d-e5db-4eac-9928-88f432b6da90/fr

