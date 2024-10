Centro de Comando de Capacidad y Flujo de Pacientes de KFSHRC: un modelo de gestión inteligente de atención médica

Prediciendo la demanda de atención médica

RIAD, Arabia Saudita, Oct. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Las instituciones médicas de talla mundial se esfuerzan por encontrar innovaciones de salud sostenibles para mantener los mejores servicios de atención médica, abordar los desafíos operativos y gestionar posibles crisis. El Centro de Comando de Capacidad y Flujo de Pacientes en King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) sirve como modelo líder para habilitar la gestión de atención médica impulsada por IA. A través del análisis de Big Data, estas tecnologías ofrecen ideas y estrategias que mejoran los planes de acción y guían las intervenciones durante las crisis, asegurando una coordinación eficaz en todas las unidades hospitalarias y aumentando la eficacia operativa.

Desde sus inicios, el centro llevó a cabo más de 300.000 intervenciones, lo que resultó en una reducción significativa del tiempo de espera de cama de 32 a 6 horas y una reducción del 14% en los tiempos de espera de la atención de emergencia. Además, los períodos de espera para los servicios de farmacia y laboratorio han mejorado, con más del 90% de los beneficiarios recibiendo el servicio en menos de 15 minutos.

El centro monitorea el flujo de pacientes para mantener la calidad de la atención médica y garantizar el cumplimiento de los estándares operativos al tiempo que reduce los costos. También tiene como objetivo mitigar los riesgos y abordar los posibles desafíos internos y externos, utilizando IA para predecir el número de pacientes y preparar planes operativos proactivos para maximizar la eficacia.

Como patrocinador platino de la Exposición de Salud Global, que se celebrará en Riad del 21 al 23 de octubre, KFSHRC mostrará los métodos operativos del centro. Presentará el rol del centro como una de las soluciones de atención médica líderes en la región, explorando su papel en la mejora de la eficacia, los resultados de atención médica y la experiencia del paciente.

El sistema de operaciones del centro se basa en cuatro pilares. La predicción de la demanda de servicios de atención médica es una etapa proactiva para alinear los recursos con la demanda; el monitoreo del flujo real de pacientes proporciona alertas en tiempo real para mejorar la capacidad de emergencia y atención; el monitoreo del recorrido de los pacientes hospitalizados garantiza el monitoreo sincronizado de los pacientes hospitalizados; y el monitoreo de la sala de operaciones garantiza la preparación del entorno requerido, la asignación de recursos y la coordinación de los horarios de cirugía para los casos críticos.

El Centro de Comando de Capacidad y Flujo de Pacientes se lanzó en septiembre de 2021, incorporando el compromiso de KFSHRC de utilizar todos los recursos y las últimas tecnologías para mejorar los resultados de atención médica y la eficacia operativa. Desde entonces, el centro se ha consolidado como la solución sanitaria especializada de elección para los pacientes y amplió sus servicios a más beneficiarios.

Es digno de notar que KFSHRC fue clasificado en primer lugar en Oriente Medio y África y en vigésimo lugar mundialmente en la lista de los 250 principales Centros Médicos Académicos (AMCs) por segundo año consecutivo y reconocido como la marca de atención médica más valiosa en el Reino y Oriente Medio, según los rankings de 2024 Brand Finance. Además, en el mismo año, fue clasificado entre los mejores 250 hospitales del mundo por la revista Newsweek. Para más información, visite: www.kfshrc.edu.sa o comuníquese con nuestro equipo de medios de comunicación en, mediacoverage@kfshrc.edu.sa

