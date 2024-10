Le Patient Flow & Capacity Command Centre du KFSHRC : un modèle de gestion des soins intelligente

Prévision de la demande en matière de soins de santé

RIYAD, Arabie Saoudite, 24 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les établissements médicaux de classe mondiale s’efforcent de trouver des innovations durables dans le domaine de la santé, afin de conserver des services de santé d’excellence, de répondre aux défis opérationnels et de gérer les crises potentielles. Le Patient Flow & Capacity Command Centre (Centre de prise en charge du flux et de la capacité en matière de patients) du King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) s’inscrit comme chef de file dans le domaine de la gestion des soins par l’IA. Via l’analyse de très gros volumes de données, ces technologies déploient des informations et des stratégies qui enrichissent les plans d’action et orientent les interventions en temps de crise, garantissant une coordination efficace au sein de toutes les unités de l’hôpital et renforçant l’efficacité opérationnelle.

Depuis sa création, le centre a réalisé plus de 300 000 interventions, entraînant une réduction significative du délai de disponibilité des lits de 32 heures à 6 heures, ainsi qu’une réduction de 14 % des temps d’attente pour les soins d’urgence. De plus, les temps d’attente à la pharmacie ou au laboratoire se sont écourtés. Plus de 90 % des patients reçoivent désormais leurs soins en moins de 15 minutes.

Le centre contrôle le flux des patients afin de conserver des soins de santé qualitatifs et d’assurer le respect des normes opérationnelles tout en réduisant les coûts. Il vise également à atténuer les risques et à répondre à des défis internes et externes potentiels, en utilisant l’IA pour prévoir le nombre de patients et préparer des plans opérationnels proactifs visant à optimiser l’efficacité.

En qualité de sponsor platine lors de la Global Health Exhibition, qui aura lieu à Riyad du 21 au 23 octobre, le KFSHRC présentera les méthodes opérationnelles du centre. Il présentera le rôle du centre en tant que leader en matière de solutions de soin de santé dans la région, en examinant son impact sur l’amélioration de l’efficacité, sur les résultats en matière de soins de santé et sur l’expérience des patients.

Le système opérationnel du centre est basé sur quatre piliers. Predicting Demand for Healthcare Services (Prévision de la demande en matière de services de santé) est une étape proactive permettant d’aligner les ressources à la demande ; Monitoring Actual Patient Flow (Surveillance du flux réel de patients) fournit des alertes en temps réel afin d’augmenter la capacité des soins et des urgences ; Monitoring Inpatient Journeys (Surveillance des parcours des patients hospitalisés) assure le suivi synchronisé des patients hospitalisés ; et Operating Room Monitoring (Surveillance de la salle d’opération) garantit que l’environnement nécessaire est prêt, grâce à l’attribution de ressources et à la coordination des plannings d’intervention chirurgicale pour les cas critiques.

The Patient Flow & Capacity Command Centre a été créé en septembre 2021. Il incarne la détermination du KFSHRC à déployer toutes les ressources et les dernières technologies dans le but d’améliorer les résultats en matière de soins de santé et d’efficacité opérationnelle. Depuis, le centre s’est imposé comme la solution de choix en matière de soins de santé spécialisés pour les patients, et a élargi ses services à un plus grand nombre de bénéficiaires.

Il convient de noter que le KFSHRC a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 20ᵉ rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres de soins universitaires au monde pour la deuxième année consécutive. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus précieuse du Royaume et du Moyen-Orient, selon le classement 2024 de Brand Finance. En outre, cette même année, il a été classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux dans le monde par le magazine Newsweek. Pour en savoir plus, consultez le site www.kfshrc.edu.sa ou contactez notre équipe médias à l’adresse suivante : mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6a34860b-8e3b-4061-909c-93576e4a9a78

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.