Viridien et SLB achèvent la campagne d’acquisition d’une étude multi-clients au large de l'Australie

Paris, France – le 24 octobre 2024

Viridien et SLB ont récemment finalisé l'acquisition d'une nouvelle campagne sismique multi-clients dans le bassin Bonaparte, au large de la côte nord-ouest de l'Australie, qui a fait l’objet d’un soutien et d’un préfinancement de l'industrie. Le jeu de données sismiques PSDM ultramodernes d’environ 6 760 km² résultant de cette étude permettra une évaluation approfondie de cette zone très prometteuse et sous-explorée afin d’améliorer la compréhension de l’industrie. Les données sont en cours de traitement et les résultats finaux seront disponibles au deuxième trimestre 2025.

Cette zone géologique complexe a été historiquement difficile à imager en raison de la présence de carbonates et des eaux peu profondes. La nouvelle campagne d’acquisition fournira des données modernes et de haute qualité sur une zone dépourvue de données récentes ou 3D. La zone sondée couvre également en partie un bloc dédié à la séquestration du CO 2 , récemment attribué sous le nom de permis G-13-AP. L’étude a déployé des streamers multi-composants Sercel Sentinel MS et le système de surveillance des mammifères marins Sercel QuietSea.

Dechun Lin, EVP, Earth Data, Viridien, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à SLB pour la première fois en Australie pour mener à bien ce grand projet d'acquisition de données sismiques. Ce nouveau jeu de données de haute qualité permettra une meilleure compréhension de cette zone prometteuse pour évaluer son potentiel d’exploration et de séquestration du CO 2 . Nous continuerons à rechercher des opportunités d’investissement dans le pays. »

Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 500 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN : FR001400PVN6).

