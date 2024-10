Goldsboro trabaja en proyecto de medidas de mitigación y resiliencia contra inundaciones

Una asociación entre el estado y la ciudad de Goldsboro ha dado como resultado la finalización del Proyecto Comunitario de Protección contra Inundaciones en Goldsboro, consulte el portal desplegado aquí, y en la implementación inicial de las recomendaciones del Plan. El Proyecto de Protección contra Inundaciones se trata de un Plan local con recomendaciones sobre medidas de mitigación y resiliencia contra inundaciones, desarrollado mediante la participación y la planificación públicas. Financiado por la Administración para la Recuperación y Resiliencia de NC (NCORR), consulte el portal desplegado aquí, utilizando la subvención de mitigación del Depto. de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU (HUD) del estado y dirigido por el Laboratorio de Diseño de Dinámica Costera de la Universidad Estatal de NC (CDDL), consulte el portal desplegado aquí, se trata del segundo de diez proyectos comunitarios de protección contra inundaciones de CDDL/NCORR a ser completados. El objetivo del Proyecto de Protección contra Inundaciones en Goldsboro era fortalecer los continuos esfuerzos de la ciudad y del estado para abordar las frecuentes inundaciones de la ciudad. En el transcurso de 16 meses, el equipo de CDDL desarrolló recomendaciones de planificación y diseño, las cuales se recopilaron en un informe final sobre inundaciones basado en datos factuales, en aportes del público y en las guías del personal de la ciudad. Las áreas de enfoque fueron la reducción del riesgo de inundaciones, la mejora de la seguridad pública y la “mejora de la función ambiental a largo plazo en áreas históricamente propensas a inundaciones”. El informe se generó sin costo directo para la Ciudad de Goldsboro ni para sus habitantes. “Poder colaborar con el Laboratorio de Diseño de Dinámica Costera de NCSU en el Proyecto de Protección Contra Inundaciones en Goldsboro representa nuestro compromiso para llegar a soluciones innovadoras de urbanizaciones resilientes y convertir los desafíos en oportunidades hacia un futuro sostenible”, expresó el gerente de servicios de ingeniería de la ciudad de Goldsboro, Jonathan Perry. Los proyectos y recomendaciones propuestos en el informe final, consulte el portal desplegado aquí, apuntan a obras en varias áreas de la ciudad:

• El proyecto Big Ditch (la gran cuneta), se trata de un gran arroyo que corre desde South John Street hasta Royall Avenue, incluye secciones importantes que necesitan obras de restauración del arroyo y mejoras en las condiciones de las alcantarillas y los puentes para disminuir los daños relacionados con inundaciones. También se recomienda la construcción de un parque de llanura aluvial para reducir la profundidad de futuras inundaciones en la zona residencial lindante con Big Ditch.

• El campo de golf municipal de Goldsboro y el vecindario aledaño Mina Weil se beneficiarían de la creación de un humedal donde actualmente se encuentran dos canales de drenaje rellenados. El resultado reduciría los inconvenientes por inundación en la zona residencial cercana, mejoraría el drenaje en el lugar, mejoraría la calidad del agua y enriquecería el hábitat de la vida silvestre en la llanura aluvial del río Neuse River.

• La proximidad de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad con la llanura aluvial del río Neuse River la hace vulnerable a los daños y las posibles fallas generadas durante grandes inundaciones. Se recomendó realizar un estudio de mitigación y factibilidad de inundaciones para comprender cómo mitigar exactamente dichos daños. El Proyecto de Protección contra Inundaciones fue formalmente aceptado el pasado mayo, en una reunión del Comité. Desde entonces, el personal de CDDL ha trabajado con la ciudad para hacer uso del proyecto de protección contra inundaciones y aprovechar los fondos de las subvenciones para proveer asistencia técnica y apoyo en la gestión de subvenciones. Los trabajos ya han dado como resultado tres propuestas de subvención exitosas. Recientemente, un estudio de mitigación de inundaciones en la planta de tratamiento de aguas residuales recibió la aprobación final de US$404,800.00 en fondos de la Administración Local de Cooperación Comunitaria de Defensa, del Departamento de Defensa de EEUU; el proyecto pronto comenzará las obras. La ciudad también recibió dos subvenciones para apoyar las obras del Proyecto Big Ditch: US$2,000,000.00 en subvenciones del Fondo Estatal de Respuesta a Emergencias y Auxilio ante Desastres del Estado de Carolina del Norte, y una subvención de US$5,870,797.20 de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para la Construcción de Infraestructura y Comunidades Resilientes (Building Resilient Infrastructure and Communities, BRIC). Los proyectos anteriores de CDDL sobre protección contra inundaciones han estimulado una importante financiación de seguimiento. Como resultado, se han invertido millones de dólares en subvenciones competitivas en las comunidades de Carolina del Norte.

"El enfoque del Proyecto de Protección contra Inundaciones de CDDL, basado en la ingeniería de aguas pluviales, la participación pública y el atractivo diseño del paisaje, produce constantemente fondos de subvenciones para su implementación", dijo la Dra. Amanda Martin, oficial estatal en jefe de medidas de resiliencia. "Su trabajo fomenta soluciones de mitigación de inundaciones, las cuales también dan soporte a una relación próspera entre las comunidades humanas y los cuerpos de agua". También se ha estado trabajando en el Proyecto de Protección contra Inundaciones con la tribu Coharie del Condado Sampson, Condado Haywood, Condado Pamlico y Condado Pitt. El Concejo Municipal de Whiteville adoptó formalmente el proyecto comunitario de protección contra inundaciones en 2023, consulte el portal desplegado aquí. Además de ayudar directamente a las comunidades, los documentos de los planes también ayudarán a guiar la planificación del programas de NCORR en aquellas áreas de Carolina del Norte más afectadas por las tormentas. En enero de 2022 NCORR, en colaboración con CDDL, lanzó el proyecto original de tres años y seis proyectos de protección contra inundaciones. Debido al éxito del trabajo de CDDL, NCORR y CDDL acordaron extender su colaboración para completar cuatro proyectos de protección contra inundaciones adicionales en un lapso de tres años más. Las comunidades potencialmente candidatas para participar en el proceso del proyecto de protección contra inundaciones deben estar localizadas dentro de las áreas clasificadas como las más afectadas y devastadas, consulte el portal desplegado aquí, por los huracanes Matthew y Florence. Otras consideraciones incluyen el interés de la comunidad y aquellas propiedades con vulnerabilidad ante inundaciones. Consulte más información sobre la iniciativa del Proyecto de Protección contra Inundaciones en el portal de CDDL desplegado aquí. Para obtener más información sobre NCORR, visite el portal desplegado aquí.

