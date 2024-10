La División de Regulación Financiera de Oregon advierte sobre fraude de afinidad

22 de octubre, 2024 Salem - La División de Regulación Financiera (DFR) advierte a los habitantes de Oregon sobre la prevalencia de fraude por afinidad en los Estados Unidos. El fraude de inversión por afinidad es un tipo de fraude que ocurre cuando un estafador se aprovecha de los miembros de un grupo que tienen algo en común. Los estafadores se hacen miembros o se hacen pasar por miembros del mismo grupo con la intención de defraudar. A menudo son grupos religiosos, militares, o grupos de comunidades étnicas o inmigrantes, incluso organizaciones profesionales como sindicatos de maestros. El fraude por afinidad explota la confianza y la amistad que existe dentro de los grupos de personas que tienen algo en común. Los estafadores usan varios métodos para obtener acceso al grupo. Una forma común es reclutar a líderes respetados dentro del grupo para difundir el plan de la inversión fraudulenta. Muchas veces el líder se convierte en víctima del plan del estafador. Debido a que estas comunidades son muy unidas, puede resultar difícil para los reguladores o los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley detectar una estafa de afinidad. Las víctimas a menudo no denuncian el fraude, en cambio, intentan resolver el problema dentro del grupo. Esto es especialmente cierto cuando los estafadores han utilizado líderes comunitarios o religiosos respetados para convencer a otros de unirse a la inversión. En el ámbito de las inversiones, el fraude por afinidad implica una inversión falsa o una inversión en la que el estafador miente sobre detalles importantes (como el riesgo de pérdida, el historial de la inversión o el historial del promotor del plan). Muchos fraudes de afinidad son esquemas Ponzi o pirámides, en las que el dinero entregado al promotor por nuevos inversores se paga a inversores anteriores para crear la ilusión de una inversión exitosa. Esta táctica anima a nuevos inversores a invertir en el plan y adormece a los inversores existentes haciéndoles creer que sus inversiones son seguras. Los esquemas Ponzi pueden evolucionar a partir de lo que originalmente eran inversiones legítimas. A menudo, esto ocurre cuando la inversión no rinde como se esperaba. Para mantener la inversión con la esperanza de que las cosas mejoren, el estafador utiliza el dinero para crear una ilusión de ganancias pagando a los nuevos inversores con los fondos depositados por inversores existentes. Con el tiempo los inversionistas empiezan a desconfiar o la oferta de dinero de los inversores se agota y los inversores actuales exigen que se les pague, el plan colapsa y los inversores descubren que la mayor parte o la totalidad de su dinero se ha desaparecido porque el estafador se ha quedado con la mayor parte para uso personal financiando así un estilo de vida lujosa para el estafador. “La fuerza del fraude por afinidad radica en cómo se aprovecha de la confianza dentro de las comunidades," dijo el administrador del DFR, TK Keen. “Queremos que los habitantes de Oregon hagan preguntas difíciles sobre las oportunidades de inversión, especialmente si la oferta parece demasiado buena para ser verdad. Desafortunadamente, estas ofertas a veces pueden llegar de fuentes conocidas y tienen consecuencias devastadoras." Según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), estos son algunos consejos para evitar ser víctima de una estafa de fraude de afinidad: Incluso si conoce a la persona que le ofrece la inversión, asegúrese de investigar sus antecedentes y también la inversión, sin importar que tan confiable parezca ser la persona que le presenta la oportunidad de inversión. Tenga en cuenta que la persona que le habla de la inversión puede haber sido engañada y haber creído que la inversión es legítima cuando no lo es.

Nunca realice una inversión basándose únicamente en la recomendación de un miembro de una organización o grupo al que pertenece. Esto es especialmente cierto si la recomendación se hace en línea. Una propuesta de inversión realizada a través de un grupo en línea del que usted es miembro, o en una sala de chat o un tablero de anuncios sobre un interés que usted tiene, puede ser un fraude.

No se deje engañar por inversiones que prometen ganancias espectaculares o retornos “garantizados". Del mismo modo, desconfíe mucho de cualquier inversión que se diga que no tiene riesgos. Son muy pocas las inversiones que están libres de riesgos. Las promesas de ganancias rápidas y elevadas, con poco o ningún riesgo, son señales clásicas que advierten fraude.

Desconfíe de cualquier oportunidad de inversión que no pueda obtener por escrito o que no pueda obtener comprobantes de la inversión. Los estafadores a menudo evitan poner las cosas por escrito. Evite una inversión si le dicen que no tienen tiempo para poner por escrito los detalles sobre la inversión. También debe sospechar si le dicen que mantenga la oportunidad de inversión confidencial o en secreto.

No se deje presionar ni apresurar a comprar una inversión antes de poder investigar la “oportunidad". El hecho de que alguien que usted conoce haya ganado dinero, o afirme haberlo hecho, no significa que usted también lo hará. Sea especialmente desconfiado con las inversiones que se presentan como oportunidades “únicas en la vida", en particular cuando el vendedor basa su recomendación en información “privilegiada" o confidencial. Cualquier persona que crea que puede haber sido víctima de fraude puede comunicarse con los representantes de servicio al consumidor de DFR al 1-888-877-4894 (sin costo) o dfr.financialserviceshelp@dcbs.oregon.gov. ###

Acerca de Oregon DFR: La División de Regulación Financiera es parte del Departamento de Servicios al Consumidor y los Negocios , la mayor agencia de regulación de negocios y protección al consumidor de Oregon. Visite dfr.oregon.gov y www.dcbs.oregon.gov.



