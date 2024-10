Dr. Simon Ourian revisa el innovador procedimiento de contorno de mandíbula no invasivo

Dr. Simon Ourian, M.D., Cosmetic Dermatology expert and founder of Epione Beverly Hills Before and after results of non-invasive jawline contouring by Dr. Simon Ourian at Epione Beverly Hills.

Dr. Simon Ourian presenta un nuevo procedimiento no invasivo de contorno de mandíbula en Epione Beverly Hills, con resultados naturales y mínima recuperación.

BEVERLY HILLS, CA, UNITED STATES, October 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- El Dr. Simon Ourian, un experto de renombre mundial en dermatología cosmética, ha introducido un revolucionario tratamiento de contorno de mandíbula no invasivo en Epione Beverly Hills. Este tratamiento ofrece a los pacientes una alternativa a la mejora quirúrgica de la línea mandibular. Este nuevo enfoque está diseñado para esculpir y redefinir la línea de la mandíbula sin necesidad de cirugía invasiva, brindando resultados de apariencia natural con un tiempo de inactividad mínimo.

A medida que más personas buscan mejorar su apariencia sin someterse a cirugía, el innovador procedimiento de contorno de mandíbula del Dr. Ourian utiliza técnicas avanzadas que combinan rellenos, Botox y esculpido preciso para crear una línea de la mandíbula definida y juvenil. A diferencia de los métodos quirúrgicos, este procedimiento es rápido, prácticamente indoloro y requiere poco o ningún tiempo de recuperación, lo que lo convierte en una opción ideal para los pacientes que buscan resultados efectivos y duraderos sin los riesgos y el dolor de la cirugía.

“Personas de todo el mundo vienen a Beverly Hills en busca de soluciones no invasivas que ofrezcan resultados similares a los de la cirugía”, dice el Dr. Simon Ourian. “El nuevo procedimiento de contorno de mandíbula ofrece a mis pacientes la posibilidad de mejorar su belleza natural sin el tiempo de recuperación de la cirugía. Creo que este es un cambio radical en el mundo de la cosmética.”

Este tratamiento no invasivo de contorno de mandíbula involucra el uso de rellenos dérmicos adaptados a la estructura facial del paciente, combinado con inyecciones de neurotoxinas que relajan músculos específicos alrededor de la mandíbula para refinar su apariencia. Los pacientes disfrutan de una simetría facial mejorada, una reducción de los signos de envejecimiento y un perfil más definido, todo en menos de una hora.

Beneficios clave del contorno de mandíbula no invasivo:

No requiere cirugía: Obtenga una línea de la mandíbula más esculpida sin necesidad de incisiones o anestesia.

Tiempo de inactividad mínimo: Los pacientes pueden volver a sus rutinas diarias casi de inmediato después del procedimiento.

Resultados personalizados: El Dr. Ourian personaliza cada tratamiento según la estructura facial individual y los objetivos estéticos del paciente.

Impacto duradero: Aunque no es invasivo, los efectos de este procedimiento pueden durar años, dependiendo de factores individuales.

Con décadas de experiencia y una clientela que incluye algunas de las caras más reconocidas del mundo, el Dr. Simon Ourian continúa innovando tratamientos no quirúrgicos en Epione Beverly Hills. Su experiencia técnica le permite ofrecer resultados que realzan la belleza natural mientras se mantiene la individualidad del paciente.

Para obtener más información sobre el nuevo procedimiento de contorno de mandíbula del Dr. Simon Ourian o para programar una consulta, visite www.epione.com o llame/envíe un mensaje de texto al (310)651-6267.

Acerca del Dr. Simon Ourian y Epione Beverly Hills: El Dr. Simon Ourian es un experto líder en dermatología cosmética, conocido por su trabajo en procedimientos estéticos no invasivos. Como fundador de Epione Beverly Hills, el Dr. Simon Ourian ha creado tratamientos revolucionarios que atraen pacientes de todo el mundo. Epione lidera la industria de la belleza con soluciones innovadoras para el rejuvenecimiento de la piel, el contorno corporal y el antienvejecimiento.

