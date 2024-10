Quantexa זכתה להכרה ב- RiskTech Quadrant® כמובילת קטגוריה בפתרונות KYC

Quantexa זכתה לדירוג הגבוה ביותר בדו"חRiskTech100® לשנת 2025, וזה מדגיש את החוזק והחדשנות שלה בשוק טכנולוגיות הסיכונים והציות המתרחב

לונדון, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Quantexa, ספקית מובילה בפתרונות מודיעין לקבלת החלטות למגזר הציבורי והפרטי, הודיעה היום, כי היא זכתה להכרה בשני דו"חות של Chartis Research. Quantexa נבחרה למובילת קטגוריה ב- RiskTech Quadrant® עבור פתרונות 'הכר את הלקוח' (KYC) ודורגה בין 20 המובילות בדו"ח RiskTech100® לשנת 2025 תוך הדגשת הנוכחות שלה בשוק, החדשנות והמנהיגות שלה בסיכונים ובציות לרגולציות. ל-Chartis מיומנות טכנולוגית עמוקה יוצאת דופן, אותה היא ממנפת ליצירת דו"חות אודות הספקיות המובילות בתחום הסיכון הפיננסי. זה מחזק את סמכותה לספק הערכה לפלטפורמות המובילות של בינה מלאכותית וניתוח נתונים המסייעות למוסדות פיננסיים לנווט בסביבת הסיכון הנוכחית.

מעמדה של Quantexa כמובילת קטגוריה עבור פתרונות KYC מדגיש את הטכנולוגיה היעילה שלה לניהול סיכונים עתידיים, ומדגים את יכולות עיבוד השפה הטבעית וניטור ה-KYC המתמיד (pKYC) שלה. הכרה זו מדגישה את התפתחות הפתרון תוך שמירה על הבסיס שלה כישות איכותית באבחנה גבוהה עם מבנים ארגוניים מורכבים.

" Quantexaממשיכה להרחיב ולשפר את הפתרון שלה, תוך שמירה על חוזקות הליבה שלה כישות באבחנה גבוהה עם במבנים תאגידיים מורכבים", אמר אחמד קאטאף ((Ahmad Kataf, מומחה מחקר בכיר ב-Chartis. "היא גם שיפרה את יכולות עיבוד השפה הטבעית שלה ואת ה-KYC המתמיד/הניטור התמידי שלה - התפתחות שבשילוב עם צמיחה חזקה, באה לידי ביטוי במעמדה המוביל בקטגוריה ברביע פתרונות ה-KYC שלנו".

Quantexa זכתה להכרה עבור טכנולוגיית הסיכון שלה בדו"חRiskTech100® לשנת 2025, המציג שיפור עקבי וחדשנות ביכולות של טכנולוגיות הסיכון הכוללות. באופן מדויק יותר, הדו"ח הדגיש את הדומיננטיות של Quantexa בפיננסים ובפעילות ממשלתית עם ציונים חזקים עבור 'טכנולוגיית הליבה' וה-'חדשנות' שלה, והדגיש את מחויבותה לפיתוח פתרונות סיכון חדישים.

"הכניסה של Quantexa לרשימת 20 המובילות של RiskTech100 משקף מספר משתנים", אמר סיד דאש (Sid Dash), חוקר ראשי ב-Chartis. "בעיקר מדובר בידע החזק שלה בתחומי המפתח של הפיננסים ופעילות ממשלתית (כולל מסים) שמבוסס על פלטפורמת ליבה חזקה".

אלכסון בל (Alexon Bell), מנהל מוצר ראשי (FinCrime) ב-Quantexa, אמר, "ההכרה כמובילה ב-Chartis RiskTech Quadrant לפתרונות KYC מדגישה את המחויבות של Quantexa להתמודד עם האתגרים המתפתחים בנוף ה-KYC. הגישה שלנו חורגת מתהליכי KYC מסורתיים, והיא מתמקדת ביצירת רשומות לקוחות אחודות ותמידיות (pKYC) המספקות מבט מקיף לאורך מספר נקודות מגע. באמצעות מינוף אנליטיקה מתקדמת ובינה מלאכותית, אנו מסוגלים לעזור למוסדות פיננסיים לייעל את תהליכי ההטמעה שלהם, וגם לשפר את יכולות הערכת הסיכונים השוטפות שלהם".



"אנו נרגשים לקבל הכרה מטעם Chartis Research בשני הדו"חות החשובים הללו", אמר רושני פאטל (Roshni Patel), מנהל גלובלי בתחום פתרונות הסיכונים ב-Quantexa. "הדירוג שלנו ב-RiskTech100® והמעמד המוביל שלנו בפתרונות KYC מאשרים את המחויבות שלנו לחדשנות ולמצוינות במודיעין לקבלת החלטות. הישגים אלו משקפים את העבודה הקשה של הצוות שלנו ואת הערך שאנו מביאים ללקוחותינו בניהול סיכונים וציות".

הכרה זו מגיעה זמן קצר לאחר ש-Quantexa זכתה להכרה כמובילת קטגוריה ב- RiskTech Quadrant® עבור פתרונות הונאה ארגוניים בדו"ח Enterprise and Payment Fraud Solutions, 2024 Market Update and Vendor Landscape של Chartis Research וכן אחת הספקיות המובילות ב-Chartis RiskTechAI 50 2024 בדו"ח הדירוג והמחקר של החברה שפורסם בספטמבר. ארבעת הדוחות הללו של Chartis מדגימים את מעמדה המוביל של Quantexa לאורך כמה יכולות בתעשייה.

למידע נוסף על פלטפורמת מודיעין לקבלת ההחלטות של Quantexa או על פתרונות מתקדמים של טכנולוגיות תהליכי לימוד לקוחות KYC וסיכונים, בקרו כאן.

Quantexa

Quantexa היא חברה גלובלית המספקת תוכנת נתונים ואנליטיקה פורצת דרך בתחום של מודיעין לקבלת החלטות מבוסס הקשרים המאפשר לארגונים לקבל החלטות תפעוליות מהימנות על ידי הפיכת הנתונים למשמעותיים. באמצעות ההתקדמויות האחרונות בתחום הביג דאטה והבינה מלאכותית, פלטפורמת מודיעין ההחלטות של Quantexa חושפת סיכונים נסתרים והזדמנויות חדשות על ידי מתן תצוגה הקשרית ומקושרת של נתונים פנימיים וחיצוניים במקום אחד. היא פותרת אתגרים גדולים בניהול נתונים, תהליכי לימוד לקוחות (KYC), מודיעין לקוחות, פשיעה פיננסית, סיכונים, הונאה ואבטחה, לאורך כל מחזור חיי הלקוח.

פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות מבוססת ההקשרים של Quantexa משפרת את הביצועים התפעוליים עם דיוק של למעלה מ-90% והיא מציעה מהירות של עד פי 60 במודל ברזולוציה גבוהה יותר מאשר בגישות מסורתיות. מחקר Forrester TEI שהוזמן באופן עצמאי על פלטפורמת מודיעין ההחלטות של Quantexa מצא כי לקוחות ראו החזר השקעה של 228% לשלוש שנים. Quantexa, שנוסדה בשנת 2016, מעסיקה כיום יותר מ-800 עובדים ואלפי משתמשים העובדים עם מיליארדי עסקאות ונקודות נתונים ברחבי העולם.

