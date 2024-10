Quantexa es reconocida como líder de la categoría en el RiskTech Quadrant® para soluciones KYC

Quantexa obtuvo una calificación alta en el Informe RiskTech100® 2025, el cual destaca su fortaleza e innovación en el mercado en expansión de tecnología de riesgo y cumplimiento

LONDRES, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, un proveedor líder de soluciones de inteligencia para la toma de decisiones para los sectores público y privado, anunció hoy que recibió un reconocimiento en dos informes de Chartis Research. Quantexa fue nombrada líder de categoría en el RiskTech Quadrant® para soluciones KYC y se ubicó entre las 20 primeras en el Informe RiskTech100® 2025, que destaca su presencia en el mercado, innovación y liderazgo en riesgo y cumplimiento. Chartis posee un conocimiento tecnológico excepcional y profundo, que aprovecha para crear informes líderes sobre el panorama de proveedores en riesgo financiero. Esto consolida su autoridad para evaluar las principales plataformas de inteligencia artificial y análisis de datos que ayudan a las instituciones financieras a navegar en el entorno de riesgo actual.

El estatus de Quantexa como líder de la categoría de soluciones KYC resalta su tecnología efectiva para gestionar riesgos futuros, demostrando sus capacidades de procesamiento del lenguaje natural y su monitoreo perpetuo de KYC (pKYC). El reconocimiento destaca cómo su oferta ha evolucionado, al tiempo que conserva su base de resolución de entidades de alta calidad y estructuras corporativas complejas.

“Quantexa continúa expandiendo y mejorando su solución, a la vez que conserva sus fortalezas en resolución de entidades y estructuras corporativas complejas”, señaló Ahmad Kataf, especialista sénior en investigación de Chartis. “También ha mejorado sus capacidades de procesamiento del lenguaje natural y supervisión continua/KYC perpetuo, un desarrollo que, junto con su fuerte crecimiento, se refleja en su posición de líder de categoría en nuestro cuadrante de soluciones KYC”.

Quantexa también fue reconocida por su tecnología de riesgo en el Informe RiskTech100® 2025, mostrando una mejora constante y una innovación en las capacidades generales de tecnología de riesgo. De manera específica, en el informe se puso de manifiesto el dominio de Quantexa en las operaciones financieras y gubernamentales con fuertes puntajes en su “tecnología central” y en la “innovación”, lo que destaca su compromiso con el desarrollo de soluciones de riesgo de vanguardia.

“La entrada de Quantexa en el top 20 de RiskTech100 refleja varios factores”, señaló Sid Dash, investigador jefe de Chartis. "Cabe destacar que su sólido conocimiento de dominio en las áreas clave de finanzas y operaciones gubernamentales (incluidos los impuestos) está respaldado por una sólida plataforma central".

Alexon Bell, director de productos (FinCrime) de Quantexa, afirmó: "Ser reconocido como líder en el Chartis RiskTech Quadrant por soluciones KYC destaca el compromiso de Quantexa de abordar los desafíos cambiantes en el panorama de KYC. Nuestro enfoque va más allá de los procesos KYC tradicionales y se centra en la creación de registros de clientes unificados y perpetuos (pKYC) que brindan una visión integral de múltiples puntos de contacto. "Al aprovechar el análisis avanzado y la inteligencia artificial, podemos ayudar a las instituciones financieras no solo a optimizar sus procesos de incorporación, sino también a mejorar sus capacidades de evaluación de riesgos en curso".

"Estamos muy emocionados de que Chartis Research nos haya reconocido en estos dos importantes informes", dijo Roshni Patel, directora global de soluciones de riesgo en Quantexa. "Nuestra clasificación en RiskTech100® y nuestra posición como líder en soluciones KYC validan nuestro compromiso con la innovación y la excelencia en inteligencia de decisiones. Estos logros reflejan el arduo trabajo de nuestro equipo y el valor que aportamos a nuestros clientes en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo".

Este reconocimiento llega poco después de que Quantexa fuera reconocida como líder de categoría en el Cuadrante RiskTech® para soluciones contra fraudes empresariales en el informe Actualización del mercado y panorama de proveedores de soluciones contra fraudes empresariales y de pagos de 2024 de Chartis Research y como uno de los principales proveedores en el informe inaugural de investigación y clasificación Chartis RiskTechAI 50 2024 en septiembre. Estos cuatro informes de Chartis demuestran la posición de liderazgo de Quantexa en varias capacidades de la industria.

Acerca de Quantexa

Quantexa es una empresa global de software de inteligencia artificial, datos y análisis pionera en inteligencia para la toma de decisiones que permite que las organizaciones tomen decisiones operativas confiables con datos en contexto. Mediante los últimos avances en IA, la plataforma Decision Intelligence de Quantexa ayuda a las organizaciones a descubrir riesgos ocultos y nuevas oportunidades al unificar datos aislados y convertirlos en el recurso más fiable y reutilizable. La plataforma resuelve importantes desafíos en materia de gestión de datos, inteligencia sobre clientes, conocimiento del cliente (KYC), delitos financieros, riesgos, fraude y seguridad, a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.



La plataforma de inteligencia para la toma de decisiones de Quantexa mejora el rendimiento operativo con un 90 % más de precisión y una resolución de modelo analítico 60 veces más rápida que los enfoques tradicionales. Un estudio independiente de Forrester TEI sobre la plataforma Decision Intelligence de Quantexa descubrió que los clientes obtuvieron un ROI del 228 % en tres años. Quantexa fue fundada en 2016 y ahora tiene más de 800 empleados y miles de usuarios de la plataforma que trabajan con miles de millones de transacciones y puntos de datos en todo el mundo.



