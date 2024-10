Accès à Amazon! La Légion en mesure d’offrir des coquelicots grâce à une nouvelle collaboration avec Amazon

Les Canadiens ont un nouveau distributeur de coquelicots et d'autres articles du Souvenir

OTTAWA, Ontario, 22 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne s'apprête à élargir sa portée de distribution de coquelicots en offrant pour la première fois des coquelicots par l'entremise d’une toute nouvelle vitrine présentée sur le site Amazon.ca. Les coquelicots y seront offerts en échange de dons de 2 $, de 5 $, de 10 $ et de 20 $. Tous les fonds recueillis iront directement au Fonds de fiducie du coquelicot de la Légion pour aider à soutenir nos vétérans, leurs familles et leurs communautés.

« La Légion est ravie de promouvoir cette nouvelle initiative, d’annoncer Berkley Lawrence, le président national. Cette collaboration avec Amazon Canada nous permettra d'augmenter notre impact et de faire en sorte que nous puissions distribuer le plus de coquelicots possible. Peu importe où vivent les gens, ils pourront se faire livrer des coquelicots à leur porte et ainsi exprimer leur gratitude envers nos vétérans tombés au champ d'honneur. »

La vitrine de la Légion sur Amazon offrira également d'autres produits pour aider les Canadiens et Canadiennes à se souvenir, dont entre autres une enseigne de fenêtre coquelicot à néon rouge, des enseignes de « Nous nous souvenons », et des coquelicots avec aimant. En achetant ces articles du Souvenir, les Canadiens et Canadiennes peuvent visuellement manifester leur appui à nos anciens combattants et vétérans, tout en facilitant le travail de la Légion. Par ailleurs, il est toujours possible de se procurer d'autres articles à la Boutique du coquelicot de la Légion.

« Amazon est fière de soutenir La Légion royale canadienne en permettant à ses clients de se procurer des coquelicots et d'autres articles officiels du Souvenir directement de notre magasin », a déclaré Eva Lorenz, directrice nationale et vice-présidente d'Amazon Canada. « Amazon a toujours été déterminée à soutenir les membres des forces armées, les réservistes, les vétérans et leurs familles, et c’est d’ailleurs une collaboration qui s’inscrit dans le prolongement de notre engagement envers cette communauté. À l'approche du jour du Souvenir, nous encourageons tous nos clients à témoigner de leur soutien aux vétérans et à leurs familles, en se procurant un coquelicot ou d'autres articles du Souvenir dans notre magasin. Tous les fonds recueillis seront directement versés à la Légion. »

La nouvelle boutique de la Légion sera lancée lors de la Campagne nationale du coquelicot – laquelle débute ce vendredi 25 octobre – et demeurera accessible pour les coquelicots jusqu'au 11 novembre; d'autres articles du Souvenir continueront aussi d'y être offerts. Les coquelicots seront également distribués à travers le Canada par l'entremise de milliers de boîtes traditionnelles de dons de coquelicots et de boîtes « Donnez. Commémorez. ».

Chaque année, des millions de Canadiens et de Canadiennes portent et arborent le coquelicot en guise d'engagement visuel, afin d’honorer nos anciens combattants et vétérans et commémorer leur souvenir. Pour plus de renseignements sur la Campagne nationale du coquelicot, prière de consulter la page d'information à Légion.ca.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses quelque 260 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

Relations publiques / Requêtes médiatiques : Nujma Bond 343-540-7604 ou PublicRelations@Legion.ca

Legion.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/58c2a718-74c1-438e-91e6-498225c04846

Collaboration entre la Légion et Amazon Canada Une nouvelle vitrine sur la boutique Amazon.ca permettra aux Canadiens d'obtenir des coquelicots et d'autres produits

