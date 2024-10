شركة Hiperdist تتعاون مع شركة Apacer لتطوير قطاع الذاكرة والتخزين الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت شركة Hiperdist، وهي شركة رائدة في مجال توزيع تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إبرامها شراكة استراتيجية مع شركة Apacer، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الذاكرة والتخزين الرقمي. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين شركة Hiperdist من الاستفادة من شبكة قنواتها الواسعة لتوزيع منتجات Apacer الموثوقة والعالية الأداء في المنطقة.

وستشمل هذه الشراكة مجموعة Apacer الكاملة من المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك وحدات الذاكرة ومحركات أقراص SSD ومحركات الأقراص المحمولة وبطاقات الذاكرة ومحركات الأقراص الثابتة المحمولة وذاكرة الألعاب.

وقد أعرب عادل علي (Adil Ali)، المدير العام لشركة Hiperdist، عن حماسته لهذا التعاون، قائلاً: "يسرنا أن نوحّد جهودنا مع شركة Apacer لتقديم عروضها الاستثنائية لعملائنا الكرام. وبفضل تواجدها في 44 دولة وامتلاكها لـ50 مكتباً و4 مراكز لوجستية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تضمن Hiperdist حصول الشركات والأفراد على منتجات Apacer في المنطقة".

من جانبه، قال محمد عادل (Mohammad Adil)، رئيس قسم أجهزة الكمبيوتر والمكونات ومجموعة أسلوب الحياة في شركة Hiperdist: "يسعدنا أن نتعاون مع Apacer لتوسيع نطاق توافر منتجاتها المتطورة في سوق الشرق الأوسط وإفريقيا السريع النمو. إذ يؤدي الاقتصاد المزدهر في المنطقة إلى زيادة الطلب على الذاكرة والتخزين، لا سيما في مجال الألعاب وإنشاء المحتوى. وبالتالي، ستقوم منتجات Apacer العالية الجودة بدعم حافظة Hiperdist لتعزيز قدرتنا التنافسية في السوق".

من جهته، أكّد جيبسون تشين (Gibson Chen)، المدير العام لشركة Apacer، على أهمية هذه الشراكة قائلاً: "يتمثل هدفنا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بخلق فرص جديدة من خلال العمل بشكل وثيق مع شركة Hiperdist. ومع أكثر من 27 عاماً من الخبرة، اكتسبت مجموعة منتجات Apacer المتنوعة ثقة العملاء في جميع أنحاء العالم. ومن خلال توحيد جهودها مع Hiperdist، تهدف Apacer إلى الوصول إلى أسواق جديدة بفعالية أكبر".

لمحة عن شركة Hiperdist

تُعد Hiperdist شركة رائدة في مجال توزيع تكنولوجيا المعلومات تقدّم خدماتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا منذ عام 1980. وقد برزت الشركة، التي تتمتع بأربعة عقود من الخبرة، كواحدة من أكبر الموزعين من خلال تمثيلها أكثر من 40 من أبرز بائعي تكنولوجيا المعلومات في العالم. تقدم شركة Hiperdist خدماتها لأكثر من 5 آلاف من الموزّعين والمؤسسات والوجهات المتخصصة في تكامل الأنظمة من خلال توفيرها حافظة تشمل أنظمة الكمبيوتر والمكونات والأجهزة الطرفية والأمن السيبراني وحلول البنية التحتية.

www.hiperdistuae.com

لمحة عن شركة Apacer

تأسست شركة Apacer (المُدرجة في بورصة تايوان تحت الرمز TWSE:8271) في عام 1997، وهي علامة تجارية رائدة عالمياً في مجال التخزين الرقمي تتمتع بقدرات شاملة في مجال البحث والتطوير والتصميم والتصنيع والتسويق. توفر Apacer، التي تتمتع بسنوات من الخبرة التراكمية في مجال تكنولوجيا التخزين الرقمي الحاصلة على براءة اختراع، وبتجربة بحث وتطوير ناجحة، مجموعة تنافسية من المنتجات والخدمات المخصصة. وتتنوع خطوط إنتاج الشركة بحيث تشمل حلول وحدات الذاكرة ومحركات أقراص SSD الصناعية ومنتجات التخزين الرقمي الاستهلاكية وتطبيقات إنترنت الأشياء المتكاملة.

www.apacer.com/en

