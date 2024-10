Broadcom organiseert VMware Explore 2024 Barcelona voor klanten en partners

PALO ALTO, Californië, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO), dat onlangs VMware heeft overgenomen, organiseert VMware Explore 2024 Barcelona van 4 tot 7 november in de Fira Gran Via, met tal van verschillende breakout-sessies, certificeringstrainingen en labs over relevante onderwerpen in de technologie en industrie.

Op dinsdag 5 november 2024 om 9.00 uur CET zal Broadcom President en CEO Hock Tan de VMware Explore-deelnemers toespreken tijdens de algemene keynote session “Shaping the Future of Cloud and AI Innovation.” Tijdens deze sessie presenteren Broadcom-leiders, VMware-experts en Europese klanten nieuwe ontwikkelingen op het gebied van private cloud, generatieve AI, de levering van apps en de edge.

Naast de keynote session zal VMware Explore vanaf maandag 4 november uitgebreide technische content bieden, met meer dan 400 sessies verdeeld over vijf inhoudelijke tracks. Deelnemers kunnen hier bruikbare inzichten verkrijgen over hoe ze de werklast beter kunnen beheren, opschalen en beveiligen, en de cloudtransformatie kunnen versnellen. Bekijk voor de volledige lijst met sessies de Content Catalog: https://event.vmware.com/flow/vmware/explore2024bcn/content/

Deelnemers hebben bovendien toegang tot de belangrijkste complementaire partners op The Expo, praktische leer- en certificeringstrainingen, netwerkmogelijkheden met collega’s van over de hele wereld, en meer. Ga naar https://www.vmware.com/explore/eu om u aan te melden voor VMware Explore 2024 Barcelona

Broadcom is van plan om VMware Explore 2025 Las Vegas te organiseren in het Venetian Convention and Expo Center van 25 t/m 28 augustus 2025.

Volg VMware Explore 2024 Barcelona op sociale media voor updates:

Over VMware Explore

VMware Explore streeft ernaar het go-to-event binnen de branche te zijn voor alles wat met de cloud te maken heeft. VMware Explore 2024 omvat zakelijke en technische sessies van experts, een uitgebreid ecosysteem van de beste cloudpartners, een bloeiende marktplaats van ISV's en verschillende netwerkevenementen binnen de VMware-gemeenschap. Tijdens de VMware Explore 2024, met een ongeëvenaarde kijk op cloudinfrastructuur voor alle toepassingen, kunnen deelnemers van VMware Explore 2024 de kennis en tools verwerven die ze nodig hebben om problemen aan te pakken met behulp van vereenvoudigde en compromisloze cloudoplossingen.

Ga voor meer informatie over VMware Explore naar: https://www.vmware.com/explore.html

Over Broadcom

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) is een wereldwijde technologieleider die een breed scala aan halfgeleiders, bedrijfssoftware en beveiligingsoplossingen ontwerpt, ontwikkelt en levert. Het toonaangevende productportfolio van Broadcom bedient cruciale markten, waaronder cloud, datacenters, netwerken, breedband, draadloos, opslag, industrie en bedrijfssoftware. Onze oplossingen omvatten netwerken en opslag voor serviceproviders en bedrijven, mobiele apparaten en breedbandconnectiviteit, mainframes, cyberbeveiliging, en cloudinfrastructuur in privé- en hybride vorm. Broadcom is een Delaware-onderneming met hoofdkantoor in Palo Alto, CA. Ga voor meer informatie naar www.broadcom.com.

