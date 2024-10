Broadcom organizzerà VMware Explore 2024 Barcelona per clienti e partner

PALO ALTO, California, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO), che ha recentemente acquisito VMware, organizzerà il VMware Explore 2024 Barcelona dal 4 al 7 novembre al Fira Gran Via. L'evento presenterà diverse sessioni tematiche, corsi di formazione tecnica e laboratori dedicati alla tecnologia e alle più importanti tematiche del settore.

Martedì 5 novembre 2024 alle 9:00 CET, il Presidente e CEO di Broadcom Hock Tan parlerà ai partecipanti di VMware Explore durante l'intervento introduttivo della sessione generale dal titolo "Shaping the Future of Cloud and AI Innovation". La sessione generale vedrà la partecipazione di dirigenti di Broadcom, esperti VMware e clienti europei che illustreranno i progressi nell'ambito del private cloud, dell'IA generativa, della distribuzione di app e dell'edge computing.

Oltre all'introduzione della sessione generale, VMware Explore presenterà interessanti contenuti tecnici a partire da lunedì 4 novembre, con oltre 400 sessioni in cinque categorie tematiche, offrendo ai partecipanti la possibilità di acquisire spunti interessanti sull'esecuzione, la scalabilità e la protezione di carichi di lavoro aziendali e su come accelerare la trasformazione cloud. Per l'elenco completo delle sessioni, consultare il catalogo dei contenuti all'indirizzo: https://event.vmware.com/flow/vmware/explore2024bcn/content/

I partecipanti avranno anche l'occasione di incontrare i principali partner dell'ecosistema a The Expo, accedere a sessioni pratiche di apprendimento, corsi di formazione tecnica, opportunità di networking con colleghi del settore provenienti da tutto il mondo e tanto altro. Per partecipare a VMware Explore 2024 Barcelona, iscriversi al seguente indirizzo: https://www.vmware.com/explore/eu

Broadcom intende organizzare VMware Explore 2025 Las Vegas al Venetian Convention and Expo Center dal 25 al 28 agosto 2025.

Segui VMware Explore 2024 Barcelona sui social media per tutti gli aggiornamenti:

A proposito di VMware Explore

VMware Explore ambisce a diventare l'evento di punta del settore per tutto ciò che riguarda il cloud. VMware Explore 2024 offrirà sessioni guidate da esperti del settore e sessioni tecniche, presenterà un ricco ecosistema dei principali partner del settore cloud, un florido mercato di ISV ed eventi di networking per tutta la comunità VMware. Grazie a una panoramica ineguagliabile sulle infrastrutture cloud per tutte le applicazioni, i partecipanti di VMware Explore 2024 potranno acquisire le conoscenze e gli strumenti necessari per affrontare le sfide semplificando la complessità del cloud senza scendere a compromessi.

Per maggiori informazioni su VMware Explore, consultare la pagina: https://www.vmware.com/explore.html

A proposito di Broadcom

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) è leader mondiale in ambito tecnologico per la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di una vasta gamma di semiconduttori, software aziendali e soluzioni in materia di sicurezza. I prodotti leader di categoria di Broadcom servono settori chiave quali cloud, data center, collegamenti di rete, banda larga, collegamenti wireless, archiviazione, industria e software aziendali. Le nostre soluzioni comprendono la fornitura di servizi, collegamenti di rete e archiviazione aziendali, dispositivi mobili e connessione a banda larga, elaboratori centrali, sicurezza informativa, infrastrutture cloud private e ibride. Broadcom è una multinazionale del Delaware con sede a Palo Alto, California. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.broadcom.com.

