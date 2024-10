画期的な「産業エネルギーグリーン移行2024年」会議は2024年12月3日〜5日東京で開催

IEGT 2024 December 3rd IEGT 2024 December 4 IEGT 2024 December 5 産業エネルギー グリーントランジション 2024

低炭素水素、グリーンスチール、炭素除去技術に焦点を当てた3つの分野で革新的な議題が発表される

TOKYO, JAPAN, October 23, 2024 / EINPresswire.com / -- ** *産業エネルギーグリーン移行2024年 (IEGT2024)* と題された注目の産業イベントが、2024年12月3日から5日まで東京で開催されます。この一流の会議は、削減が困難な分野、政府及びネットゼロに焦点を当てた組織のリーダーを集め、低炭素経済への移行という差し迫った課題に取り組むことを目指しています。3日間にわたる3つの個別に予約可能な分野により、IEGT2024は、産業エネルギーの慣行を変革し、気候変動に対する戦略を立てようとする関係者にとって比類のないプラットフォームを提供します。は、意思決定者、革新者、政策立案者の間で直接の議論を促進し、低炭素エネルギー資源から炭素除去解決法に至るまでの最新の展開について議論することで、即時の行動を促すように設計されています。この3日間のイベントは、12月3日に行われる *低炭素水素 APAC サミット* で幕を開け、急速に進化する水素経済に焦点を当てます。水素は、重工業や輸送などの削減が困難な分野を脱炭素化するための重要な要素として、低炭素未来への移行において大きな潜在力を持っています。水素エコノミーへの道のりは、コスト、インフラ及び技術開発、貯蔵、安全プロトコルにおける大きな課題が伴う複雑なものです。参加者は、低炭素水素の拡大、規制枠組み、そして水素生産と導入を加速するための資金調達オプションに関する最新の進展を探るため、主要な専門家と意見を交わします。三菱化工機の GX ビジネスエキスパート マネージャーである遠藤英崇?氏は、世界の水素市場の概要を提供します。また、スタンダードチャータード銀行のチェン・インイン氏は、*"銀行が支援する水素プロジェクトの資金調達"* に関するプレゼンテーションを行い、金融セクターが水素拡張をどのように支援できるかを説明します。1日目のハイライトは、ACME の今野健二氏、ENEOS の山口健太郎氏、Tubacex スペインのサンジェイ・ロダ氏、ACWA Power のアシュワニ・クマール・ライナ氏などの業界リーダーを迎えた、*"グリーン水素生産の拡大"* に関するパネルディスカッションです。彼らは、グリーン水素の拡大に関する戦略的な課題と、その APAC 地域における役割を議論します。12月4日は、エネルギー転換と持続可能な鉄鋼生産に焦点を当てた *グリーンスチール APAC* に焦点が当てられます。鉄鋼製造業は、世界経済において重要なセクターであり、国際的な気候目標に沿った大幅な排出削減が求められています。このサミットでは、東京製鉄の伊藤岳氏、Green Steel of WA のアズラン・ホー氏などの期待されるリーダーを招き、電気アーク炉の統合、水素ベースの鉄鋼生産、炭素回収などの有望なソリューションに焦点を当て、現在の進展を評価します。セッションは、トランジション アジアの窪川健太氏、CREA のシンイ・シェン氏、ソリューションズ ・フォー ・アワ・ クライメイトの金多瑟氏、GRC ソリューションズ ・コリアのマイケル・ペイク氏をパネリストに迎えた、*"アジアにおけるグリーンスチール"* に関するシンクタンクの視点から始まります。議論のトピックには、サプライ・チェーンの取り組み、政策支援、および鉄鋼業界の炭素削減アプローチに影響を与える重要な法規制である、新たに発生したカーボンボーダー調整メカニズム(CBAM)が含まれます。ジンダル スチール&パワー社のナヴィーン・アフラワット氏、タタ スチール・ ヨーロッパのアントワネット・ソル氏、積水化学の仲間幸氏、ストックホルム ・エクセルジ AB の炭素除去(CDR)責任者であるエリック・ライランダー氏が参加する刺激的なパネルディスカッションでは、産業全体での炭素削減及び除去措置について掘り下げ、革新的な戦略を強調します。2日目は、アジア太平洋地域の鉄鋼部門でのグリーン転換を促進し、協力関係を推進することを目指します。最終日の12月5日は、*炭素除去技術及び CDR 市場* に焦点を当て、炭素中立を達成するための持続可能な解決策を促進することを目的としています。直接空気回収(DAC)、炭素回収貯留付きバイオエネルギー(BECCS)、バイオチャー、炭素鉱化などの炭素除去技術は、地球温暖化を1.5度に制限するという世界の気候目標を達成するための重要なツールとしてますます注目を集めています。この分野は、航空、輸送、鉄鋼生産など、直接的な排出削減が困難な産業にとって特に重要です。業界リーダーたちは、VCM市場動向、炭素管理規制の枠組み、CDR市場の経済的可能性について掘り下げて議論します。CDR の分野は2030年までに大幅に成長すると予測されており、前向きなビジネスにとって持続可能な投資分野となるでしょう。サウスポールのパトリック・ビュルギ氏は、*"CDR市場の動向と買い手の視点"* に関する議論を主導し、CDRの需要と供給のダイナミクスに関する世界的な概要を提供します。他のパネリストには、全日本空輸の杉森浩明氏、住友商事の高橋淳也氏、マイクロソフトのカヴィクマール・ムルガナタン氏、商船三井の広瀬義一氏が参加します。それぞれのパネリストは、企業の持続可能性イニシアティブにおいてCDR戦略をいち早く採用する上での経験と動機を共有します。この日は、BECCS、バイオチャー、DAC技術に関する最新の進展を強調する一連の技術パネルで締めくくられます。ストックホルム エクセルジ社、クライムワークス・アジア社、カーボン・エクストラクト社 などのトップ組織の専門家が、これらのソリューションが炭素管理の未来をどのように形作っているかについての詳細な分析を提供します。IEGT2024 に参加して、ベスト・プラクティスを共有し、削減が難しい部門全体でグリーン転換を推進するための実行可能なソリューションに貢献しましょう。早期登録割引は期間限定で利用可能ですので、今すぐ席を確保して、産業エネルギーの未来の一部になりましょう。参加者は個別の分野に登録するか、3日間すべてに参加して完全な体験を得ることができます。議題、講演者、登録に関する詳細は、イベントのウェブサイト https://cmtevents.com/main.aspx?ev=241221&pu=306358 をご覧ください。 メディアの問い合わせや詳細については、以下にご連絡ください: 中島邦英, メール: cmtrep1@cmtsp.com.sg, 電話: +65 69506970。CMTイベントについてCMTイベントは、持続可能性、技術、産業変革に焦点を当てた世界クラスの会議を主催するグローバルリーダーです。当社のイベントは、産業の専門家、政策立案者、革新者を集め、未来を形作る最先端のトレンドと技術について議論します。

