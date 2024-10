El Dr. Simon Ourian revisa el revolucionario nuevo tratamiento de lifting de cuello no quirúrgico

Dr. Simon Ourian, M.D., Cosmetic Dermatology expert and founder of Epione Beverly Hills

El Dr. Simon Ourian presenta un lifting de cuello no quirúrgico que ofrece un aspecto juvenil sin cirugía, con mínima recuperación y resultados naturales.

BEVERLY HILLS, CA, UNITED STATES, October 21, 2024 /EINPresswire.com/ -- El reconocido experto en dermatología cosmética, el Dr. Simon Ourian, se complace en presentar el innovador tratamiento de Lifting de Cuello No Quirúrgico, ahora disponible en Epione Beverly Hills. El Dr. Simon Ourian es conocido por sus procedimientos estéticos innovadores y mínimamente invasivos, y continúa llevando los límites de la atención cosmética moderna con este revolucionario tratamiento diseñado para restaurar la juventud y la definición en el área del cuello sin necesidad de cirugía.

El Lifting de Cuello No Quirúrgico ofrece a los pacientes una alternativa de última generación a los liftings tradicionales de cuello. Combina tecnologías avanzadas de tensado de la piel y rellenos dérmicos personalizados para levantar, suavizar y rejuvenecer el cuello y la línea de la mandíbula. Este procedimiento es ideal para los pacientes que buscan resultados de aspecto natural con un tiempo de recuperación mínimo y sin incisiones.

"Este nuevo tratamiento no quirúrgico nos permite esculpir y reafirmar el cuello de formas que antes solo eran posibles mediante cirugía", dice el Dr. Simon Ourian. "Los resultados son transformadores, brindando a los pacientes un contorno de cuello juvenil y elegante sin el largo período de recuperación asociado con la cirugía".

El Lifting de Cuello No Quirúrgico se dirige a las estructuras subyacentes de la piel, estimula la producción de colágeno y reduce la apariencia de la piel flácida, las arrugas y las líneas finas. Combinado con inyecciones cuidadosamente colocadas utilizando las técnicas de relleno exclusivas del Dr. Ourian, el tratamiento eleva y mejora el cuello, creando una apariencia más suave y definida.

Beneficios clave del Lifting de Cuello No Quirúrgico incluyen:

- Sin Cirugía, Sin Cicatrices: Un enfoque completamente no invasivo, sin necesidad de bisturíes o puntos.

- Tiempo de Recuperación Mínimo: La mayoría de los pacientes pueden retomar sus actividades regulares en 24 a 48 horas.

- Resultados de Apariencia Natural: Logra una apariencia juvenil sin parecer "exagerado."

- Personalizado para Cada Paciente: El Dr. Ourian adapta el procedimiento a la anatomía única de cada paciente para obtener resultados óptimos.

Para obtener más información sobre el Lifting de Cuello No Quirúrgico o para programar una consulta con el Dr. Simon Ourian, visite www.epione.com o llame/envíe un mensaje de texto al (310) 651-6267-7000.

Sobre el Dr. Simon Ourian:

El Dr. Simon Ourian es un experto de renombre mundial en dermatología cosmética y fundador de Epione Beverly Hills, un destino de primer nivel para tratamientos estéticos no quirúrgicos de vanguardia. El enfoque innovador y las técnicas avanzadas del Dr. Ourian lo han posicionado como uno de los profesionales más buscados en la industria.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.