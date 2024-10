Esfuerzos de Respuesta y Recuperación en el Oeste de Carolina del Norte

Press Release in English Tras el paso del huracán Helene, Carolina del Norte continúa liderando una sólida respuesta y recuperación con el apoyo de agencias federales, locales y organizaciones sin fines de lucro. Helene impactó Carolina del Norte hace 25 días como la tormenta tropical que ha causado más muertes en la historia del estado. Gracias a la Declaración de Emergencia emitida por el Gobernador Cooper antes de que la tormenta llegará, soldados de la Guardia Nacional de Carolina del Norte, equipos de rescate acuático, equipos y suministros se posicionaron en el oeste del estado para responder tan pronto como la tormenta pasó. Así como la tormenta fue sin precedentes, la respuesta que le siguió ha sido igualmente sin precedentes en tamaño y rapidez. Progreso y cifras claves

De más de un millón de clientes sin electricidad después de la tormenta, al día el número ha sido reducido a aproximadamente 5,000 clientes. La mayoría de la cobertura de teléfonos celulares que fue destruida por la tormenta ha sido restaurada. El Departamento de Transporte de Carolina del Norte ( por sus siglas en Inglés NCDOT) ha reabierto 789 carreteras de 1,200 carreteras que fueron cerradas como resultado de la tormenta, lo cual es significativo considerando la dificultad de hacer reparaciones en una zona montañosa y escabrosa. El NCDOT tiene aproximadamente 2,000 empleados y 900 piezas de equipo en este momento trabajando para reabrir las carreteras que permanecen cerradas. 28 de los distritos escolares que cerraron después de la tormenta han reabierto, 7 permanecen cerradas y dos de estas están programadas a reabrir esta semana. Los soldados de la Guardia Nacional de Carolina del Norte ( por sus siglas en Inglés NCNG) y otro personal militar rescataron 765 personas. Los socorristas locales y los equipos de rescate acuático han rescatado a cientos más. El estado ha confirmado 95 fallecidos, y actualmente hay aproximadamente 26 personas aún desaparecidas. Lanzamiento aéreo de suministros y productos básicos

Debido al acceso limitado en las carreteras, el estado, gobierno local y federal en conjunto con agencias sin fines de lucro y voluntarios usaron un sistema aéreo para la entrega de suministros y productos básicos como agua, comida y medicina. Los suministros fueron llevados al aeropuerto de Asheville vía avión y de ahí entregados a otras partes del oeste de Carolina del Norte vía helicóptero. En el punto más arduo de esta operación, más de 30 aviones y helicópteros y 1,200 vehículos en tierra estuvieron en uso. Más de 27 millones de comida y agua fueron entregados por el estado y gobierno federal, con aún más suministros de organizaciones sin fines de lucro y benefactoras. Guardia Nacional y Militar

La respuesta a Helene fue una de las más grandes y rápidas integraciones de los soldados militares de los Estados Unidos ( por sus siglas en Inglés U.S.) con la Guardia Nacional en la historia de Carolina del Norte. Más de 3,150 soldados y la fuerza aérea han estado trabajando en el Oeste de Carolina del Norte en las secuelas de la tormenta. La Fuerza de Tarea Conjunta de Carolina del Norte, liderada por la Guardia Nacional de Carolina del Norte, está compuesta por soldados y miembros de la fuerza aérea de 12 diferentes estados, dos unidades del XVIII Cuerpo Aerotransportado de Fort Liberty, una unidad de la División Aerotransportada 101 de Fort Campbell y numerosas entidades civiles trabajando lado a lado para llevar la ayuda tan necesaria a las personas en el oeste de Carolina del Norte. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército está trabajando con expertos locales, estatales y federales, incluyendo la EPA y el Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte (por sus siglas en Inglés NCDEQ), para evaluar los daños, retirar escombros y reparar los sistemas de agua. Más de 1,600 socorristas de 39 agencias estatales y locales han realizado 146 misiones apoyando los esfuerzos de respuesta y recuperación a través del Pacto de Asistencia en Manejo de Emergencias (por sus siglas en Inglés EMAC). FEMA

Aproximadamente $129 millones en fondos de asistencia individual de FEMA han sido pagados directamente a personas en el oeste de Carolina del Norte que fueron afectados por la tormenta y más de 207,000 personas se han registrado para asistencia individual. Más de 6,200 han podido acceder a vivienda temporal a través de la Asistencia de Refugio Transicional de FEMA. Se han presentado más de 5,100 solicitudes para préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas. Aproximadamente 1,500 empleados de FEMA están en el estado para ayudar con los esfuerzos en el oeste de Carolina del Norte. Además de realizar operaciones de búsqueda y rescate y proporcionar suministros, han estado reuniéndose con sobrevivientes del desastre en sus vecindarios y hogares, en refugios y en otras áreas para brindar acceso rápido a recursos de apoyo. Cooper firmó un proyecto de ley bipartidista para fondos y las elecciones.

A los pocos días de la tormenta, legisladores estatales regresaron a Raleigh el 9 de Octubre para comenzar el proceso de alocación de fondos estatales para la recuperación de la tormenta. El 20 de Octubre, el Gobernador Cooper firmó la ley HB 149 como primer paso en el proceso. Además de los fondos iniciales, la ley también permite que las personas de los condados afectados tengan más opciones sobre dónde enviar por correo sus boletas electorales y provee flexibilidad a las juntas electorales locales en los condados impactados para garantizar que las personas tengan oportunidades para votar. Las elecciones de 2024 serán seguras y las personas afectadas por la tormenta podrán validar su voz. El gobernador Cooper también aumentó el monto de los pagos semanales de desempleo para las miles de personas que se encuentran temporalmente sin trabajo. La orden ejecutiva que aumenta los beneficios recibió un apoyo unánime bipartidista del Consejo de Estado de Carolina del Norte. Difusión de información falsa y desinformación permea la respuesta

El gobernador Cooper y una variedad bipartidista de funcionarios locales, estatales y federales de Carolina del Norte han denunciado la difusión intencionada de desinformación y falsedades como perjudicial para esta respuesta y recuperación, lo que conlleva a amenazas e intimidaciones, genera confusión y desanima a los sobrevivientes de la tormenta y a los trabajadores de rescate.



El 11 de octubre, el gobernador Cooper respondió a uno de los mensajes en redes sociales de Donald Trump diciendo: “Esto es una mentira rotunda. Estamos trabajando con todos los colaboradores las 24 horas para ayudar a la gente. Las mentiras y teorías de conspiración de Trump han dañado la moral de los rescatistas y de las personas que lo han perdido todo, ayudando a estafadores y poniendo en peligro a los trabajadores del gobierno y de rescate.” En una conferencia de prensa el 16 de octubre, se le preguntó al gobernador Cooper por qué cree que la desinformación ha sido peor después de esta tormenta en comparación con otras. El gobernador Cooper explicó: “Los candidatos están utilizando la miseria de la gente para sembrar caos con sus propios objetivos políticos, y eso está mal. Este es un momento en el que todos necesitamos unirnos para ayudar a la gente de Carolina del Norte Occidental, y es decepcionante cuando los candidatos, sabiendo muy bien lo que hacen, continúan con este tipo de desinformación llena de mentiras.” Los esfuerzos continuarán para garantizar la recuperación a largo plazo

Otros recursos han surgido en el área tras la tormenta. $100 millones en fondos de emergencia de parte del Departamento de Transportación de EE.UU han sido garantizados. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, Departamento de Calidad Ambiental, Departamento de Vehículos Motorizados. El Departamento de Instrucción Pública y muchas otras entidades estatales están apoyando la respuesta y recuperación. Carolina del Norte Occidental nunca ha experimentado una tormenta como esta. La recuperación en el terreno montañoso va a requerir un único, unido y sostenible esfuerzo que se enfoca en las personas que han perdido todo, mientras dejamos la política a la entrada. Con solo semanas hasta las elecciones del 2024, la oficina del Gobernador urge a todos los líderes a apegarse a la verdad y no difundir información falsa y desinformación, la cual solamente perjudica a las personas que necesitan ayuda y aquellas personas que están trabajando arduamente para brindarla.

###

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.