NCDHHS Livestream Spanish-language Cafecito and Tele-Town Hall: Understanding Seasonal Vaccines and Respiratory Health In North Carolina

The North Carolina Department of Health and Human Services will host a live Spanish-language Cafecito and tele-town hall on Wednesday, Oct. 23, from 6 to 7 p.m., to discuss how seasonal vaccines, including flu, COVID-19 and respiratory syncytial virus, help protect communities against severe illness, hospitalization and long-term health complications. Following the devastating impacts of Hurricane Helene, NCDHHS and participants will also share health-related information and resources available to support Hispanic and Latino communities during disaster recovery.

Event participants include:

Carolina Siliceo Perez, MLAS, Acting Director for Latinx/Hispanic Policy and Strategy, NCDHHS

Gabriela Plasencia, MD, MAS, Family Medicine Physician & Health Equity Researcher, Duke Family Medicine

Sharon Muñoz, Health Literacy Consultant, LATIN-19

Everyone ages 6 months and older is due for their updated flu and COVID-19 vaccines. The updated shots were developed to protect communities against the newest strains of the viruses expected to circulate this fall and winter. Seasonal vaccines are the best way to prevent people from experiencing severe cases of flu and COVID-19, especially for those who are at a higher risk of complications from the viruses. This includes people who are under 5, those 65 and older, pregnant and/or living with chronic medical conditions.

Cafecito and tele-town hall panelists will discuss the following:

How to get your seasonal flu and COVID-19 vaccines

What to know about RSV protection, including RSV vaccines

Ways to find health information, services and care in Spanish

Steps to protect yourself and your household against seasonal illness

How to access free vaccines for children

In addition to flu and COVID-19 vaccines, RSV vaccines are also now available for older adults and pregnant women. Some babies and children under 2 may also need to receive an immunization to help build protection against RSV. It’s important for individuals of all ages to be up to date on all recommended vaccines before enjoying seasonal activities or sporting events with loved ones.

Everyone should test for COVID-19 right away if they feel sick or have symptoms to help prevent the virus from spreading to others around them. Free, at-home COVID-19 tests are available at more than 300 local organizations statewide and by mail through CovidTests.gov. To find free tests near you, visit MySpot.nc.gov/Tests.

The Cafecito will stream live from the NCDHHS Facebook and YouTube accounts, where viewers can submit questions. The event also includes a tele-town hall, which invites people by phone to listen in and submit questions. People can also dial into the event by calling 855-756-7520 Ext. 112992#.

Visit MySpot.nc.gov for information, guidance and resources on seasonal vaccines and how they support respiratory health.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) presentará un Cafecito, una conversación virtual y telefónica en vivo el miércoles 23 de octubre, de 6 a 7 p.m., para hablar sobre cómo las vacunas estacionales, incluidas las del COVID-19, la gripe (influenza) y el virus respiratorio sincitial (VRS), ayudan a proteger a las comunidades contra enfermedades graves, hospitalizaciones y complicaciones de salud a largo plazo. Después de los devastadores impactos del huracán Helene, las panelistas también compartirán información y recursos de salud disponibles para apoyar a las comunidades hispanas y latinas durante la recuperación ante desastres.

Panelistas del evento incluyen:

Carolina Siliceo Perez, MLAS, directora interina de Política y Estrategia Latina e Hispana, NCDHHS

Gabriela Plasencia, MD, MAS, médica de medicina familiar e investigadora de equidad en salud, Centro Médico de la Universidad de Duke

Sharon Muñoz, consultora en educación en la salud, LATIN-19

Todas las personas de 6 meses de edad en adelante deben recibir las vacunas actualizadas contra la gripe y el COVID-19. Las dosis actualizadas se desarrollaron para proteger a las comunidades contra las nuevas cepas de los virus que se espera que circulen este otoño e invierno. Las vacunas estacionales son la mejor manera de prevenir que las personas padezcan casos graves de gripe y COVID-19, especialmente aquellas con mayor riesgo de complicaciones. Esto incluye a las personas menores de 5 años, mayores de 65 años, embarazadas y/o con condiciones médicas crónicas.

Las panelistas del Cafecito hablarán sobre los siguientes temas:

Cómo recibir las vacunas estacionales contra la gripe (influenza) y el COVID-19

Información sobre la protección contra el VRS, incluyendo las vacunas

Maneras de encontrar información, servicios y atención médica en español

Pasos para protegerse y proteger a su hogar contra las enfermedades estacionales

Cómo acceder a vacunas gratuitas para los niños

Además de las vacunas contra la gripe y el COVID-19, las vacunas contra el VRS también están disponibles para adultos mayores y personas embarazadas. Algunos bebés y niños menores de 2 años también pueden necesitar recibir una inmunización para ayudar a desarrollar protección contra el VRS. Es importante que personas de todas las edades estén al día con todas las vacunas recomendadas antes de disfrutar de actividades estacionales o eventos deportivos con seres queridos.

Todos deben hacerse la prueba de COVID-19 de inmediato si se sienten enfermos o tienen síntomas, ya que esto ayudara a prevenir la propagación del virus a quienes los rodean. Pruebas caseras gratuitas de COVID-19 están disponibles en más de 300 organizaciones locales en todo el estado y por correo a través de CovidTests.gov. Para encontrar pruebas gratuitas cerca de usted, visite Vacunate.nc.gov/Pruebas.

El Cafecito se transmitirá en vivo y en español desde las cuentas de Facebook y YouTube del NCDHHS, donde los espectadores podrán enviar sus preguntas. El evento incluirá una opción de telecomunicación, que invita a las personas a escuchar y enviar preguntas por teléfono. Los participantes también pueden llamar al evento al 855-756-7520 Ext. 112992#.

Visite Vacunate.nc.gov para obtener información, orientación y recursos sobre las vacunas estacionales y cómo apoyan la salud respiratoria.