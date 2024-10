KFSHRC a la vanguardia en diagnósticos impulsados por IA y cirugías mínimamente invasivas

RIAD, Arabia Saudita, Oct. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) continúa contribuyendo al avance de atención médica a través de innovaciones pioneras en diagnósticos impulsados por IA y cirugías mínimamente invasivas, avanzando en precisión y resultados al mismo tiempo que contribuye a la innovación global.

En el centro de estos avances se encuentra el Centro de Inteligencia Sanitaria (CHI) de KFSHRC, que desarrolló numerosas aplicaciones de IA y modelos predictivos que mejoran los resultados clínicos y operativos. Esto incluye tecnologías de imágenes basadas en IA que mejoran significativamente la precisión de diagnóstico y el tratamiento de afecciones críticas como el cáncer de mama y la fibrosis pulmonar, lo que permite una detección más temprana y una toma de decisiones más segura para el médico.

Al integrar la IA con los Sistemas de Archivo y Comunicación de Imágenes (PACS), KFSHRC facilita el diagnóstico en tiempo real y el modelado predictivo, lo que permite planes de tratamiento personalizados al pronosticar la progresión de la enfermedad en la fibrosis pulmonar. Del mismo modo, en el cáncer de mama, los modelos de riesgo basados en IA minimizan la variabilidad diagnóstica, asegurando que los pacientes reciban atención oportuna, precisa y personalizada. Además, CHI ha desarrollado modelos predictivos para trasplantes de médula ósea e insuficiencia cardíaca, lo que permite la identificación temprana de pacientes de alto riesgo para mejorar los resultados del tratamiento y la gestión de recursos.

En un avance reciente, KFSHRC realizó con éxito una cirugía mínimamente invasiva que salvó vidas utilizando tecnología de stent ramificado para reparar un aneurisma aórtico roto, el primer procedimiento de este tipo en el Medio Oriente. Habilitado por imágenes 3D de alta resolución y monitoreo del flujo sanguíneo en tiempo real, este procedimiento avanzado redujo significativamente el tiempo de recuperación. Minimizó los riesgos en comparación con la cirugía tradicional, lo que demuestra la precisión de las tecnologías médicas de KFSHRC.

Es digno de notar que KFSHRC fue clasificado en primer lugar en Oriente Medio y África y en vigésimo lugar mundialmente en la lista de los 250 principales Centros Médicos Académicos por segundo año consecutivo y reconocido como la marca de atención médica más valiosa en el Reino y Oriente Medio, según los rankings de 2024 Brand Finance. Además, en el mismo año, fue clasificado entre los mejores 250 hospitales del mundo e incluido en la lista de los Mejores Hospitales Inteligentes del mundo para 2025 por la revista Newsweek. Para más información visite, www.kfshrc.edu.sa o comuníquese con nuestro equipo de medios de comunicación en, mediacoverage@kfshrc.edu.sa.

