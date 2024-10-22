EBC金融集團再次攜手帝納波利團隊 揭示應對黑天鵝事件策略

EBC金融集團團隊慶祝「全球交易技術論壇：以帝法指標駕馭黑天鵝」研討會在台灣取得成功，標誌著在亞洲擴展金融教育和交易策略的重要里程碑 EBC金融集團(UK) 執行長 David Barrett 就 EBC 與聯合國基金會打敗瘧疾的全球合作夥伴關係發表了重要見解，強調了該公司對金融和人道主義舉措的承諾 包括 EBC 金融集團(UK) 執行長David Barrett 在內的行業專家參與了關於使用帝那波利領先指標等先進工具應對黑天鵝事件和市場波動的小組討論 EBC金融集團在台灣舉行的研討會上，Jason Zeng、David Barrett、Joseph AuXano 和 Rich Wang 等演講者分享了他們在當今動蕩的市場中管理風險和抓住機會的策略

EBC金融集團擴大了與帝那波利領先指標的合作夥伴關係，並在台北舉辦了一場針對應對波動市場和黑天鵝事件的專題研討會。

TAIWAN, October 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC 金融集團（EBC）與帝納波利指標專家 ，舉辦了「全球交易技術論壇：以帝法指標駕馭黑天鵝」 獨家專題研討會。此次活動匯聚了國際頂尖金融專家、經濟分析師、交易員和投資者，旨在深入探討應對動盪市場的關鍵策略。是EBC以推動實用理論與實務的結合，推動金融領域發展的重要一步。為全球投資者提供有關金融趨勢的獨到剖析，包括地緣政治緊張局勢、通貨膨脹及科技進步變化對預測市場演變的影響。

EBC金融集團業務遍及倫敦、香港、東京、新加坡和雪梨等全球金融中心，並受到英國FCA、開曼群島CIMA及澳洲ASIC等重要國際機構的監管。這些認證彰顯了EBC金融集團在各國市場提供穩健、專業和透明的金融服務的堅定承諾。

面對地緣地緣政治不穩定、通膨上升及貨幣政策變化的挑戰下，EBC始終堅定對投資者的賦權與教育。此次研討會為與會者提供了獨特的觀點，幫助他們在金融市場有效管理風險並抓住全球機遇，並與業界頂尖的國際專家互動，深入了解影響當今全球市場的關鍵因素。

在泰國成功舉辦的全球簽約儀式後，EBC金融集團進一步鞏固了與帝納波利領先指標的合作夥伴關係。此次台灣的交易技術論壇標誌著EBC持續實踐全球承諾與使命的重要里程碑。透過此次合作，EBC 將為交易者提供更先進的工具，協助他們游刃駕馭黑天鵝事件。

David Barrett ：關於威脅市場穩定因素的洞察

EBC金融集團（英國）執行長David Barrett對全球市場日益嚴重的經濟脆弱性發出警告。在對金融專業人士的對話中，David指出，聯準會最近的降息在債券市場引發極大的動盪，暴露了全球金融體系的脆弱程度。David解釋說，儘管美國股市短暫反彈，但德國的經濟低迷可能會演變成更廣泛的歐債危機。

David強調，當前的風險已超越經濟學範疇。從烏俄戰爭的持續戰爭到中東的動盪，地緣政治衝突已成為全球熱點，擾亂能源供應，並使大宗商品市場面臨危險的波動。David表示，這些因素的交織可能會將全球經濟推向更深、更難以預測的波動，即使是經驗豐富的投資者也面臨前所未有的不確定性。

作為EBC幫助投資者應對動盪市場的一部分，David重申了EBC專注於提供頂尖交易工具和教育計畫的決心。 EBC金融集團與帝納波利領先指標的合作，旨在為交易者提供解讀市場走勢所需的先進工具，尤其是在充滿變數的環境中。透過帝納波利領先指標與即時市場分析相結合，EBC確保交易者不僅全面了解當前局勢，並為應對全球金融局勢變化做好準備。

EBC金融集團積極拓展新興市場，並承諾在新司法轄區建立受監管實體，進一步體現了集團為客戶提供全球交易機會的決心。隨著其快速增長的足跡，EBC將持續以誠信和透明度為原則，為全球交易者提供有效的風險管理工具。

隨著美國總統大選的臨近，David指出，這場分裂的政治鬥爭可能成為市場又一個重要的不穩定因素，因为投資者必須要為迎接經濟政策變動及潛在政治動盪而做好準備。

David警告道：「我們不僅面臨市場的波動，我們正在經歷一場極大的風暴。地緣政治緊張局勢、通貨膨脹與貨幣政策等動盪前所未有地交織在一起。」David敦促投資者和交易員採取緊急行動，以精確的視角和先進工具，如帝法指標，以應對這一新局勢。他強調，若不如此，市場參與者可能在需要數據驅動的決策、管理複雜風險的金融環境中落於下風。

曾星：應用帝法指標 精準捕捉交易時機

在會上，黃金率交易大師，美國布萊特期貨基金合夥人、黃金率投資諮詢有限公司的總經理——曾星，介紹了帝法指標如何幫助投資者識別關鍵市場回調點，並掌握有效的交易時機。 作為深耕於帝納波利領先指標的資深專家，曾星解釋了這些指標不僅是預測價格走勢的工具，更是管理高波動市場中風險和盈利能力的重要系統。

曾星重點介紹了基於斐波那契的帝法指標，如何成功應用於預測各類型資產，包括股票、大宗商品和貨幣的回調。他引用了近期的實例，指出帝法指標幫助交易者精準確定進場和退場點，即使在面對地緣政治不穩定和央行政策變動帶來的重大市場波動也不例外。

曾星表示，「運用這些指標，交易者可以加強風險管理並提高交易執行效率。」他強調了實際案例研究的應用，展示了帝法指標如何在不確定性加劇時期，提供可行的見解，並屢次超越傳統技術分析。

曾星強調，在當今瞬息萬變的金融市場中，時機至關重要，而帝納波利指標則提供了應對現代交易環境複雜性所需的精確度。他指出，這些指標對於希望減少不可預測市場波動風險，同時捕捉機會的交易員和金融專業人士至關重要。

隨著EBC不斷擴大在新興市場的業務，始終致力於為全球交易者提供量身定制訂製的工具和教育資源，確保他們能夠靈活駕馭本地和國際市場的動態。

潘華生博士：地緣政治風險與資本市場經濟對策

著名經濟分析師兼專欄作家潘華生博士，對當前影響資本流動和投資策略的全球地緣政治風險進行了深入剖析。他在向觀眾發表演說時強調，地緣政治波動，已成為市場不穩定的主要驅動因素，超越了傳統經濟指標的重要性。

潘博士特別指出中國的經濟走勢，認為這是影響全球金融體系的關鍵因素。隨著中國政府推出新的刺激措施，全球金融界正在密切關注，評估這些政策在穩定全球第二大經濟體方面的有效性。

他進一步解釋了，包括烏俄地區持續衝突和中東不穩定等地緣政治熱點如何加劇能源價格的波動，並使央行控制通膨的努力變得更加複雜。潘博士強調，經濟基本面與市場反應之間日益脫節的問題，並指出傳統經濟預測模型在解釋地緣政治事件的破壞性影響時面臨的困難。

潘博士認為，雖然地緣政治緊張局勢將持續成為市場波動的根源，但投資者必須適應這一變化，並持續關注風險管理和建立長期策略來適應這一情況，以應對不可預測的經濟變化。他強調，了解全球政策反應（從聯準會的行動到中國的經濟政策）如何塑造未來的金融格局至關重要

「市場不再僅僅對經濟數據做出反應，」潘博士指出，「我們正處於一個地緣政治衝突驅動資本決策的時代，這需要我們採取新的戰略方針。」

Joseph AuXano：應對聯準會決策後的市場反應

DiNapoli線上課程（DAP）主理人Joseph AuXano探討了市場參與者最迫切的擔憂之一——聯準會降息後市場的動態。 AuXano 示範了如何利用帝法指標準確評估聯準會決策後的市場反應，為交易者提供預測波動性並做出明智決策的有力工具。

通過對近期FOMC會議的詳細分析，AuXano 展示了特斯拉和NVIDIA等主要股票如何應對降息。他演示了MACD預測器和帝法指標擴充工具如何提供關鍵的早期訊號，使交易者能夠識別高機率交易，發現重要的支撐和阻力等級 。

AuXano 強調使用多重時間框架分析的重要性，並指出，僅僅依賴短期趨勢會讓交易者在不可預測的市場波動中的處於弱勢。通過納入帝法指標，投資者能夠更有效地應對短期波動並掌握長期趨勢。

AuXano 解釋道，「聯準會每次做出決定後，市場往往會陷入混亂，走勢變得難以預測。但利用這些工具，交易者可以保持領先，更有效地解讀市場信號。」他補充說：「今天的經濟論壇為影響市場的各種因素提供了寶貴的見解。透過觀察價格與帝法指標的相互作用，交易者和投資者在應對市場波動時能獲得更多的優勢。在當今的經濟和在政治環境中，尤其是利率變化和央行政策發揮關鍵作用的背景下，保持紀律和結構尤為重要。

Rich Wang：降低程式交易風險

Provider Space 的技術長 Rich Wang 深入探討了當今金融市場對程式交易日益增長的依賴，以及自動化系統所帶來的風險。 Rich 的演講重點強調了需要強有力的風險管理策略，以確保即使在市場越來越不穩定的情況下，仍能保持持續的獲利能力。

Rich 詳細分析了程式交易的優點與潛在危險。他解釋道，雖然自動化程式可以提升交易效率和速度，但若管理不善，交易者可能會面臨更大的風險。他分享了實際案例，指出市場波動如何觸發自動化程式系統進行快速且高風險的交易，若缺乏適當的保障措施，這些交易可能導致重大損失。

他強調納入止損機制及對交易程式進行全面回測的重要性，以防止系統在市場混亂期間失效。 Rich 指出，風險管理必須隨交易技術的演進而不斷發展，尤其在市場對地緣政治事件和央行政策變化愈加敏感的情況下。

Rich 說，「自動化程式可以為交易者帶來優勢，但前提是必須與可靠的風險管理框架結合。」他示範了如何將最新的風險控制策略整合到自動交易系統中，使交易能夠保持控制並減少面對市場突發衝擊的風險。

活動總結

此次活動提供了豐富的策略剖析，為市場參與者提供了駕馭當前動盪金融局勢所需的工具和知識。從地緣政治風險到程式交易及應對聯準會的降息反應，研討會強調了利用帝納波利領先指標等先進技術指標來管理風險和抓住市場時機的重要性。

隨著全球經濟前景依然充滿變數，EBC金融集團持續引領相關的金融科普與教育，為投資者和交易者提供必要的遠見，以應對這些不斷變化的挑戰。

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關於 EBC 金融集團

EBC 金融集團 (EBC) 成立於著名的倫敦金融區，以其全面的服務而聞名，其中包括金融經紀、資產管理和綜合投資解決方案。 EBC迅速建立了國際券商的地位，並在倫敦、香港、東京、新加坡、雪梨、開曼群島以及拉丁美洲、東南亞、非洲和印度的新興市場等主要金融中心擁有廣泛且縝密的業務網絡。EBC服務的客戶包括來自全球的零售、專業及機構投資者。

EBC 屢獲獲多項獎項，並以遵循最高道德標準和國際規範而自豪。EBC金融集團的子公司在其當地司法管轄區內受到監管並持有牌照。EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監理局(FCA) 監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受到開曼群島貨幣管理局（CIMA）監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 與 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會(ASIC) 監管。

EBC 金融集團的核心是一支經驗豐富的專業團隊，他們在主要金融機構擁有超過 30 年的豐富經驗，熟練地渡過了從廣場協議到 2015 年瑞士法郎危機的多次重大經濟周期。EBC 倡導誠信、尊重和客戶資產安全至上的企業文化，確保每一個交易者都得到最認真的對待。

EBC是巴塞隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。 EBC 也是聯合國基金會聯合打敗瘧疾運動的合作夥伴，該運動旨在改善全球健康。從2024 年2 月開始，EBC 支持牛津大學經濟系開展的「經濟學家做了什麼?」公眾參與系列，揭開經濟學的神秘面紗，並將其應用於重大社會挑戰，以增強公眾的理解和對話。

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