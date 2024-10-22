EBC金融集团再次携手帝纳波利团队 揭示应对黑天鹅事件策略

EBC金融集团团队庆祝“全球交易技术论坛：运用帝纳波利指标应对黑天鹅事件”研讨会在台湾圆满成功，这标志着集团在亚洲地区推广金融教育和交易策略方面取得了重要的里程碑 EBC金融集团（英国）CEO David Barrett就EBC与联合国基金会共同开展的全球抗击疟疾合作伙伴关系发表了重要见解，强调了该公司对金融和人道主义行动的承诺 包括EBC金融集团（英国）首席执行官David Barrett在内的行业专家参与了小组讨论，探讨如何使用帝纳波利领先指标等先进工具来应对黑天鹅事件和市场波动 在EBC金融集团于台湾举办的研讨会上，Jason Zeng、David Barrett、Joseph AuXano和Rich Wang等演讲者分享了他们在当前动荡市场中管理风险和抓住机遇的策略

EBC金融集团进一步增强了与帝纳波利领先指标的合作伙伴关系，并在台北举办了一场专门针对应对波动市场和黑天鹅事件的专题研讨会。

TAIWAN, October 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC金融集团（EBC）与帝纳波利专家合作，举办“全球交易技术论坛:以帝法指标驾驭黑天鹅”，这是一场独家聚会，汇集了金融专家、交易员、投资者和经济战略家，旨在深入探讨应对动荡市场的关键策略。这是EBC推动实用理论与实务结合，促进金融领域发展的重要一步。活动为全球投资者提供了关于金融趋势的独到剖析，包括地缘政治紧张局势、通货膨胀及科技进步变化对预测市场演变的影响。

EBC金融集团在伦敦、香港、东京、新加坡和悉尼等全球金融中心运营，受英国FCA、开曼群岛CIMA和澳大利亚ASIC等主要国际机构监管。这些认证彰显了EBC金融集团向各国市场提供稳健、专业和透明的金融服务的坚定承诺。

面对地缘政治不稳定、通胀上升和货币政策转变的挑战，EBC对投资者赋权和教育的承诺坚定不移。此次讨论为与会者提供了把握全球市场风险和抓住机遇的独家见解，并与一些行业顶尖专家进行接触，获得了对影响当今全球市场的关键因素的深刻洞见。

在泰国成功举行的签约仪式上，EBC金融集团进一步巩固了与帝纳波利领先指标的合作伙伴关系。此外,台湾活动标志着EBC持续使命的一个关键里程碑。通过此次合作，通过此次合作，EBC将为交易者提供更先进的工具，帮助他们更好地应对黑天鹅事件。

David Barrett:关于影响市场稳定的洞察

EBC金融集团（英国）CEO David Barrett指出全球市场经济日趋脆弱。 在与金融专业人士的对话中，David指出，美联储最近的降息在债券市场引发极大的动荡，暴露了全球金融体系的脆弱程度。

David解释说，尽管美国股市出现短暂反弹，但德国的经济低迷可能会演变成更广泛的欧债危机。

David强调，当前的风险已超越经济学范畴。从俄乌战争的持续冲突到中东的动荡，地缘政治冲突已成为全球热点，扰乱能源供应，并使大宗商品市场面临危险的波动。David表示，这些因素的交织可能会将全球经济推向更深、更难以预测的波动，即使是经验丰富的投资者也面临前所未有的不确定性。

作为EBC帮助投资者应对动荡市场的一部分，David重申了EBC专注于提供顶尖交易工具和教育计划的决心。EBC金融集团与帝纳波利领先指标的合作，旨在为交易者提供解读市场走势所需的先进工具，尤其是在充满变数的环境中。通过帝纳波利领先指标与实时市场分析相结合，EBC确保交易者不仅全面了解当前局势，并为应对全球金融局势变化做好准备。

EBC金融集团积极拓展新兴市场，并承诺在新司法辖区建立受监管实体，进一步体现了集团为客户提供全球交易机会的决心。随着其快速增长的足迹，EBC将持续以诚信和透明度为原则，为全球交易者提供有效的风险管理工具。

随着美国总统大选的临近，David指出，这场分裂的政治斗争可能成为市场又一个重要的不稳定因素，因为投资者必须为迎接经济政策变动及潜在政治动荡而做好准备。

David警告道：“我们不仅面临市场的波动，还正在经历一场极大的风暴。地缘政治紧张局势、通货膨胀与货币政策等动荡前所未有地交织在一起。”David建议投资者和交易员采取紧急行动，以精确的视角和先进工具，如帝法指标，来应对这一新局势。他强调，若不如此，市场参与者可能在需要数据驱动的决策、管理复杂风险的金融环境中处于不利地位。

曾星:应用帝法指标 捕捉交易机会

黄金率交易大师、美国布莱特期货基金合伙人、黄金率投资咨询有限公司的总经理——曾星，介绍了帝法指标如何帮助投资者识别关键市场回调点，并掌握有效的交易时机。作为深耕帝法指标的专家，曾星解释了相关指标不仅是预测价格走势的工具，更是管理风险和保持盈利能力的重要系统。

他重点介绍了基于斐波那契的帝法指标,如何成功应用于预测一系列资产类别的市场回撤，包括股票、大宗商品和货币,并引用近期实例，指出帝法指标的先行性，可以帮助交易者定位汇聚结点以及趋势拓展位，并降低锯齿损失，即使在面对地缘政治和央行政策变动带来的重大市场波动时也不例外。

曾星表示：“运用这些指标，交易者可以加强风险管理并提高交易执行效率。”他强调了实际案例研究的应用，展示了帝纳波利指标如何在不确定性加剧时期提供可行的见解，并多次超越传统技术分析。

曾星强调，在当今快速发展的金融市场中，时机就是一切。帝纳波利提供了应对现代交易环境复杂性所需的精度。这些指标对于交易员和金融专业人士来说至关重要，他们希望把握机遇，减少不可预测的市场波动。

随着EBC不断扩大在新兴市场的业务，它始终致力于为全球交易者提供量身订制的工具和教育资源，确保他们能够灵活应对本地和国际市场的动态。

潘华生博士： 论地缘政治风险与经济对策

著名经济分析师兼专栏作家潘华生博士，对当前影响资本流动和投资策略的全球地缘政治风险进行了深入剖析。他在向观众发表演讲时强调，地缘政治波动已成为市场不稳定的主要驱动因素，其重要性甚至超越了传统经济指标。

潘博士特别强调中国的经济走势，认为这是影响全球金融体系的关键因素。随着中国政府推出新的刺激措施，全球金融界正在密切关注，并评估这些政策在稳定全球第二大经济体方面的有效性。

他进一步解释了包括俄乌地区持续冲突和中东不稳定等地缘政治热点如何加剧能源价格的波动，并使央行控制通胀的努力变得更加复杂。潘博士强调，经济基本面与市场反应之间日益脱节的问题，并指出传统经济预测模型在解释地缘政治事件的破坏性影响时面临的困难。

潘博士认为，虽然地缘政治紧张局势将持续成为市场波动的根源，但投资者必须适应这一变化，并持续关注风险管理和建立长期策略来适应这一情况，以应对不可预测的经济变化。他强调，了解全球政策反应（从美联储的行动到中国的经济政策）如何塑造未来的金融格局至关重要。

“市场不再仅仅对经济数据做出反应，”潘博士指出，“我们正处于一个地缘政治冲突驱动资本决策的时代，这需要我们采取新的战略方针。”

Joseph AuXano：应对美联储决策后的市场反应

帝纳波利线上课程（DAP）主理人Joseph AuXano探讨了投资者最重要的顾虑之一——美联储降息后对市场的影响。AuXano示范了利用帝法指标准确评估美联储决策后的市场反应，为投资者提供预测波动性，并做出明智决策的有力工具。

通过对近期FOMC会议的详细分析，AuXano展示了特斯拉和NVIDIA等主要股票如何应对降息。他演示了MACD预测器和帝纳波利指标扩充工具如何提供关键的早期信号，使交易者能够识别高概率交易，发现重要的支撑和阻力水平。

AuXano强调使用多重时间框架分析的重要性，他指出，单依赖短期趋势，会让交易者在不可预测的市场波动中处于弱势。通过纳入帝法指标，投资者能更有效地应对短期波动和长期趋势。

AuXano解释道：“美联储每次做出决定后，市场往往会陷入混乱，走势变得难以预测。但利用这些工具，交易者可以保持领先，更有效地解读市场信号。”他补充说：“今天的经济论坛为影响市场的各种因素提供了宝贵的见解。通过观察价格与帝纳波利指标的相互作用，交易者和投资者在应对市场波动时能获得更多的优势。在当今的经济和政治环境中，尤其是利率变化和央行政策发挥关键作用的背景下，保持纪律和结构尤为重要。”

Rich Wang：降低算法交易风险

Provider Space的首席技术官Rich Wang探讨了市场对算法交易与日俱增的依赖，及随之而来的风险。我们需要强有力的风险管理策略，以确保持续的盈利能力

Rich详细分析了算法交易的优点与潜在危险。他解释道，虽然自动化算法可以提升交易效率和速度，但若管理不善，交易者可能会面临更大的风险。他分享了实际案例，指出市场波动如何触发自动化系统进行快速且高风险的交易，若缺乏适当的保障措施，这些交易可能导致重大损失。

他强调纳入止损机制及对算法交易进行全面回测的重要性，以防止系统在市场混乱期间失效。Rich指出，风险管理必须随算法交易的演进而不断发展，尤其在市场对地缘政治事件和央行政策变化愈加敏感的情况下。

Rich说：“自动化算法可以为交易者带来优势，但前提是必须与可靠的风险管理框架结合。”他示范了如何将最新的风险控制策略整合到自动交易系统中，使交易能够保持控制并减少面对市场突发冲击的风险。

结语:

此次活动提供了丰富的策略剖析，为市场参与者提供了驾驭当前动荡金融局势所需的工具和知识。从地缘政治风险到程序交易，再到应对美联储的降息反应，研讨会强调了利用帝纳波利等先进技术指标来管理风险和抓住市场时机的重要性。

在未来，EBC金融集团持续引领围绕金融相关科普与教育的对话，为投资者提供前瞻性洞察,获得全球投资先机,以应对这些不断变化的挑战。

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— 关于EBC金融集团 —

EBC Financial Group成立于英国伦敦，是一家集金融券商、资产管理等服务为一体的综合性金融集团。EBC业务遍布全球，以全球顶级监管、毫秒级的订单执行和机构级的清算池、全方位的保障体系，致力于为每位客户提供“安全、专业、高效稳定”的交易环境。

EBC Financial Group (UK) Ltd 由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管，监管号:927552；EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)授权和监管，监管号:500991；EBC Financial Group（Cayman）Limited 由开曼金融管理局（CIMA）授权和监管，持有CIMA全监管牌照，监管号：2038223 。

EBC是巴塞罗那足球俱乐部官方合作伙伴，同时，在全球积极践行企业责任，通过联合牛津大学经济学系举办研讨会、携手联合国基金会共同打败疟疾、与世界女童军协会合作，推动构建更平等、具有活力的社会。

EBC集团核心人员拥有逾30年的大型金融机构的工作经验，亲历多个经济周期，时间跨越85年《广场协议》、97年亚洲金融危机、08年全球金融危机和15年瑞郎黑天鹅事件等。他们对突发事件及金融危机有出色的应对经验。基于实战锻炼出的专业素养，促使EBC对自我要求更为严格。EBC以最严格的行业准则和道德标准约束自我，以诚信与尊重为服务宗旨，为客户的资产安全和发展保驾护航。EBC相信，每个认真交易的人，都值得被认真对待。

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