La Abogada Hancel Wendy Diaz Expone sobre Propiedad Intelectual en la Industria Farmacéutica: Garantías para Innovación

DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC, October 22, 2024 / EINPresswire.com / -- La reconocida abogada Hancel Wendy Diaz, especialista en propiedad intelectual , ofreció una conferencia magistral sobre el impacto de la propiedad intelectual en la industria farmacéutica. En su intervención, Diaz abordó las garantías legales y las implicaciones que tienen estas protecciones para la innovación y el desarrollo de nuevos medicamentos.Durante su presentación, la abogada destacó la importancia de la propiedad intelectual como un pilar esencial para la investigación y desarrollo (I+D) en el sector farmacéutico. "El desarrollo de nuevos fármacos implica una significativa inversión de recursos, tiempo y capital humano, con riesgos inherentes que pueden extenderse por más de una década. Las patentes y otros mecanismos de protección de la PI son cruciales para que las empresas puedan salvaguardar sus inversiones y garantizar la continuidad de la innovación", afirmó Diaz.Principales Puntos Abordados por Hancel Wendy DiazPatentes: Diaz explicó que las patentes otorgan derechos exclusivos sobre las invenciones farmacéuticas, permitiendo a las empresas excluir a terceros de la fabricación, uso, venta o importación de sus productos durante un período de 20 años. Este monopolio temporal es esencial para recuperar los costos incurridos y fomentar la inversión en nuevas investigaciones asi como tambien sobre Registros Sanitarios Exclusividad de Datos: La abogada subrayó la importancia de la exclusividad de datos, que impide a las autoridades reguladoras utilizar los datos clínicos de las empresas innovadoras para la aprobación de medicamentos genéricos durante un periodo determinado. Esto asegura que los innovadores protejan no solo sus fórmulas, sino también los datos valiosos obtenidos a lo largo del proceso de investigación clínica.Marcas Registradas: Diaz enfatizó el papel vital de las marcas registradas en la protección de los nombres comerciales de los medicamentos, garantizando que los consumidores asocien los productos con la calidad y reputación de la empresa.Implicaciones de la Protección de la Propiedad Intelectual como servicio juridico La abogada detalló que la robusta protección de la PI proporciona un incentivo crucial para la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, aunque también puede limitar el acceso a tratamientos asequibles durante el periodo de exclusividad. Sin embargo, destacó que la expiración de las patentes permite la entrada de medicamentos genéricos al mercado, aumentando la competencia y reduciendo los precios para los consumidores.Hancel Wendy Diaz subrayó que la protección de la propiedad intelectual es vital para el desarrollo continuo y sostenible de la industria farmacéutica. "Encontrar un equilibrio entre la incentivación de la innovación y el acceso a medicamentos asequibles es un imperativo en el panorama global de la salud", concluyó.

