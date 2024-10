Manténgase Seguro Durante la Remoción de Escombros en el Oeste de Carolina del Norte

Las cuadrillas continúan retirando escombros en el oeste de Carolina del Norte tras la devastación del huracán Helene. Se les recuerda a los residentes que se mantengan seguros al retirar los escombros de sus propiedades. El Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT, por sus siglas en inglés) continúa retirando escombros de las carreteras en el oeste de Carolina del Norte y está trabajando en acuerdos adicionales con condados y municipios para ayudar con el proceso de remoción de escombros. Hasta la fecha, 10 condados y 19 ciudades y pueblos afectados han firmado acuerdos con contratistas del NCDOT para facilitar la remoción de escombros. "Estamos agradecidos con nuestros condados y socios municipales que realmente dieron un paso adelante y acordaron eliminar estos escombros", dijo Mark Gibbs, ingeniero jefe diputado del NCDOT para el oeste de Carolina del Norte. "Este es otro gran ejemplo de cómo NCDOT se está asociando con nuestros condados y municipios para acelerar el proceso de recuperación". En el caso de los escombros en las carreteras mantenidas por la ciudad, los residentes deberán consultar con su pueblo o ciudad sobre el plan de limpieza en su área. Puede verificar si su carretera recibe manteniendo del estado visitando a https://apps.ncdot.gov/SRLookup. Mientras tanto, los socios estatales y locales trabajan para eliminar los escombros a lo largo de la carretera. La remoción de escombros de la propiedad privada es responsabilidad de los propietarios. "Si elige utilizar la quema al aire libre para ayudar a eliminar la vegetación natural de su propiedad, es importante recordar que la acción humana es una de las causas más comunes de los incendios forestales", dijo el Jefe Diputado del Jefe de Bomberos del Estado de Carolina del Norte, Mike Williams. Si decide quemar escombros los habitantes de Carolina del Norte deben recordar lo siguiente: Considere alternativas a la quema. La recolección y remoción de escombros está en marcha en todo el oeste de Carolina del Norte.

Use pequeñas pilas de escombros de 3 pies de diámetro y altura.

Mantenga espacios libres de 25 pies alrededor de las pilas de quema.

Nunca queme en días secos y ventosos. Los incendios forestales siguen siendo una preocupación en todo el oeste de Carolina del Norte.

Nunca deje su fuego desatendido.

Tenga a mano una fuente de agua, una pala, un rastrillo y un teléfono. Tenga suficientes personas disponibles para usar el agua y las herramientas para mantener el fuego bajo control.

No deje que los residuos se acumulen durante varios días antes de encenderlos. Pueden compactarse y mojarse, aumentando la contaminación del aire y haciendo que el fuego arda por más tiempo.

Nunca use queroseno, gasolina, combustible diésel u otros líquidos inflamables para ayudar en su operación de quema. Asegúrese de consultar también con las autoridades locales sobre las prohibiciones temporales de quema u otras regulaciones antes de quemar escombros. Nunca queme basura, neumáticos, plásticos u otros materiales artificiales. Si necesita ayuda para limpiar los daños causados por el huracán Helene, llame a la línea directa de Crisis Cleanup al (844) 965-1386. Ellos pueden conectarlo con voluntarios que pueden ayudarlo. Esta línea directa permanecerá abierta al menos hasta el viernes 25 de octubre de 2024. Si está retirando escombros de su propiedad, recuerde lo siguiente: Para conocer los horarios de recolección de escombros, comuníquese con su ciudad o condado local. Coloque los escombros en la acera y no bloquee la carretera ni el acceso a la propiedad. Coloque los escombros lejos de árboles, postes u otras estructuras (por ejemplo, bocas de incendio, medidores, etc.) para facilitar el trabajo de remoción.

Si encuentra cables visibles mientras limpia los escombros, espere a que los profesionales de servicios públicos los manejen.

Llame a su departamento de bomberos local para inspeccionar o eliminar productos químicos, tanques de propano y otros materiales peligrosos.

Si sospecha que los escombros contienen sustancias tóxicas, séllelos en bolsas de plástico para evitar que se transporten por el aire.

Siempre lávese las manos con agua y jabón después de limpiar los escombros, especialmente después de manejar artículos contaminados por agua de inundación o aguas residuales.

Siga la guía de los CDC sobre la limpieza segura después de un desastre. No confíe en cualquier persona que se le acerque para ofrecerle ayuda en la remoción de escombros. Los estafadores a menudo usan los desastres como una oportunidad para tomar el dinero de los sobrevivientes. Algunas formas en que puede evitar ser víctima de una estafa son: Consulte con la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales (BBB siglas en Inglés) para ver si tienen quejas contra la empresa.

Asegúrese de que las empresas con las que hace negocios tengan licencia y estén aseguradas.

Si ellos quieren que usted pague en su totalidad por adelantado, aléjese de ellos. Si cree que es víctima de una estafa, repórtelo de inmediato a la policía local o al departamento del alguacil o comuníquese con la Oficina del Fiscal General de Carolina del Norte al 877-566-7226 o visite www.ncdoj.gov/protecting-consumers.



