KFSHRC Lidera Inteligência de Saúde em Diagnósticos e Cuidado do Paciente

RIADE, Arábia Saudita, Oct. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital& Research Centre (KFSH&RC) está contribuindo para a inovação da saúde global por meio do uso da Inteligência Artificial (IA) e da robótica para aprimorar a precisão dos diagnósticos, otimizar o cuidado do paciente e melhorar os resultados dos tratamentos.

O ponto central disso é o Centre for Healthcare Intelligence (CHI), que utiliza 20 aplicativos de IA para obter imagens médicas avançadas, fluxo de pacientes e gerenciamento de recursos, promovendo um ecossistema de IA sustentável. Por meio de modelos preditivos para transplantes de medula óssea e readmissões de insuficiência cardíaca, o CHI permite a identificação precoce de pacientes de alto risco, aprimorando os tratamentos personalizados em tempo real. Em colaboração com a Comissão Saudita de Especialidades em Saúde, o CHI lançou um programa de treinamento em IA de saúde aplicada, capacitando os profissionais de saúde a tomar decisões precisas e oportunas e a promover a liderança em IA.

Além disso, as ferramentas de IA em radiologia aprimoraram a precisão diagnóstica em 25% e reduziram as taxas de diagnósticos incorretos em 18%, avançando a detecção de doenças como câncer e distúrbios cardiovasculares. O Capacity Command Centre do hospital, alimentado por IA, automatiza tarefas e otimiza a alocação de recursos para agilizar ainda mais os cuidados. Desde 2021, ele já realizou mais de 170.000 intervenções, reduzindo o tempo de espera no leito de 32 para 6 horas, com 90% dos serviços de farmácia e laboratório concluídos em 15 minutos.

O KFSHRC continua a aprimorar sua capacidade de IA com o JuhAIna, um sistema de IA generativo projetado para agilizar a tomada de decisões de transplante de órgãos, que será exibido na Global Health Exhibition em Riade.

Esses avanços resultaram no reconhecimento global do KFSHRC, incluindo sua nomeação como um dos "Melhores Hospitais Inteligentes do Mundo de 2025" da Newsweek, o Prêmio de Liderança em Inteligência Artificial de 2022 e o Prêmio ZIMAM de Saúde Digital de 2022.

Vale ressaltar que o KFSHRC foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo, sendo incluído na lista World’ Best Smart Hospitals de 2025 da prestigiada revista Newsweek. Para mais informação, visite www.kfshrc.edu.sa ou entre em contato com a nossa equipe de mídia em mediacoverage@kfshrc.edu.sa.

Contato com a Mídia:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

