شركة LYB تستكمل عملية الاستحواذ على شركة APK المتخصصة في إعادة التدوير باستخدام المذيبات

الشركة تسعى لإضافة تكنولوجيا إعادة التدوير إلى محفظتها

• الطموح لمواصلة تطوير تكنولوجيا إعادة التدوير القائمة على المذيبات والوصول بها إلى النطاق التجاري

• الشركة تؤمن مستقبل موظفيها وتعزز خبراتهم من خلال الاندماج الكامل

• تحويل المصنع ليصبح مخصصًا لإعادة تدوير نفايات البلاستيك بعد الاستهلاك



روتردام، هولندا, Oct. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت شركة LyondellBasell (LYB) اليوم أنها أصبحت المالك الكامل لشركة APK AG في مرسيبورغ، ألمانيا. سيتم دمج شركة APK بالكامل وستواصل عملها كجزء من شركة LYB، الرائدة في مجال الاستدامة في صناعة الكيماويات. تطمح شركة LYB إلى مواصلة تطوير التقنية الفريدة للشركة القائمة على المذيبات لمعالجة البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) وبناء مصانع تجارية في المستقبل. سيُمكن هذا الأمر شركة LYB من إنتاج مواد جديدة عالية النقاء يمكن استخدامها في تطبيقات مثل التغليف المرن لمنتجات العناية الشخصية وتلبية متطلبات العملاء وأصحاب العلامات التجارية.

تقول Yvonne van der Laan، نائبة الرئيس التنفيذي لحلول الاقتصاد الدائري ومنخفض الكربون في LYB: "نحن متحمسون لإتمام عملية الاستحواذ على شركة APK لتكنولوجيا إعادة التدوير القائمة على المذيبات، ما يضمن مستقبل أكثر من مائة موظف وإضافة حل آخر لعملائنا لتلبية طموحاتهم وأهدافهم في مجال التدوير." "تُعَد هذه التقنية إضافة إلى تقنيتنا الميكانيكية الممتازة لإعادة التدوير، وأيضًا إلى تقنيتنا المتقدمة الخاصة بإعادة التدوير. "نرى أن هذه العملية إضافة جوهرية إلى محفظتنا في مسيرتنا نحو اقتصاد دائري، مما يسهم في إنهاء النفايات البلاستيكية".

يُعَد إتمام عملية الاستحواذ على شركة APK دليلاً آخر على نهج شركة LYB بابتكار حلول لغدٍ أفضل، وذلك بعد وضع حجر الأساس لأول مصنع لها على نطاق صناعي تحت اسم MoReTec لإعادة التدوير المتقدم بالحَفز في فيزيلينغ، في 19 سبتمبر بالتعاون مع المستشار الألماني Scholz. تهدف LYB إلى تلبية الطلب المتزايد على حلول أكثر استدامة من العملاء والمجتمع.

"نحن سعداء للغاية أن نكون جزءًا من شركة LYB. يقول Maik Pusch، المدير السابق للتطوير المؤسسي في شركة APK AG ورئيس إدارة تكامل المشاريع، "تقدم شركة LYB خبرة متميزة وفرصًا وظيفية وقوة مالية للارتقاء بمستوى الشركة إلى آفاق جديدة." "أنا واثق أن عملية الدمج هذه ستساعد تقنيتنا على تحقيق إمكاناتها الكاملة، كما ستؤمن مستقبلاً واعدًا لموظفينا."

تُعَد تقنية إعادة التدوير صناعة فريدة من نوعها تعتمد على المذيبات لمعالجة البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE). تهدف شركة LYB إلى رفع معدلات إعادة تدوير نفايات البلاستيك المرنة التي يصعب إعادة تدويرها، والتي تشكل حاليًا الجزء الأكبر من النفايات البلاستيكية المختلطة من القطاع الاستهلاكي. ستُباع المواد المُنتَجَة ضمن محفظة Circulen التابعة لشركة LYB.



في مارس 2023، أعلنت شركة LYB عن استراتيجيتها الجوهرية الجديدة التي تهدف إلى ترسيخ مكانتها كرائدة في مجال الاستدامة. وضعت شركة LYB خططًا طموحة لخلق إمكانية الوصول إلى أفضل التقنيات المبتكرة والمتميزة كعنصر أساسي في استراتيجيتها الجديدة وأسست شركة متخصصة في حلول الاقتصاد الدائري ومنخفض الكربون (CLCS). بدأت الشركة المتخصصة في حلول الاقتصاد الدائري ومنخفض الكربون (CLCS) في تنفيذ استثمارات كبيرة في عمليات فرز النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.



عن شركة LyondellBasell

نحن شركة LyondellBasell (NYSE: LYB) ― شركة رائدة في صناعة الكيماويات العالمية، نقدم حلولًا مبتكرة للحياة المستدامة اليومية. نحن نُساهم في تحقيق اقتصاد دائري ومنخفض الكربون من خلال التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات الموجهة. ونهدف في كل ما نقوم به إلى تحقيق القيمة لعملائنا ومستثمرينا ومجتمعنا. وباعتبارنا واحدة من أكبر الشركات المنتجة للبوليمرات في العالم ورائدة في تقنيات البولي أوليفين، نقوم بتطويرمنتجات عالية الجودة ومبتكرة وتصنيعها وتسويقها لاستخدامات تتنوع بين النقل المستدام وسلامة الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية عالية الجودة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.lyondellbasell.com أو متابعة حسابنا @LyondellBasell على منصة LinkedIn.

الاستفسارات الإعلامية حول العالم

إدارة العلاقات الإعلامية بشركة LyondellBasell Media Relations

الهاتف: +1 713 309 4791

البريد الإلكتروني: mediarelations@lyondellbasell.com



أو:

الاستفسارات الإعلامية أوروبا

Robert Kleissen، إدارة الشؤون الخارجية في أوروبا

الهاتف: +31 6 273 573 98

البريد الإلكتروني: robert.kleissen@lyondellbasell.com

البيانات التطلعية

إن البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي المتعلقة بأمور بخلاف الحقائق التاريخية هي بيانات تطلعية. يمكن أن تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا بناءً على عوامل تشمل، ولكن لا تقتصر على، قدرتنا على تحقيق أهداف الاستدامة لدينا، بما في ذلك قدرتنا على دمج العمليات وتشغيل المنشآت بنجاح؛ وقدرتنا على تأسيس شركات مربحة في حلول الاقتصاد الدائري ومنخفض الكربون؛ والقدرة على زيادة إنتاج البوليمرات المعاد تدويرها والقائمة على مصادر متجددة لتحقيق أهدافنا وتوقعاتنا وقدرتنا على تأمين المواد الخام لتحقيق هذه الأهداف. يمكن الاطلاع على العوامل الإضافية التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج اختلافًا جوهريًا عن تلك الموضحة في البيانات التطلعية في قسم "عوامل المخاطرة" في النموذج الخاص بنا "10-K" للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والذي يمكن العثور عليه على www.LyondellBasell.com على صفحة علاقات المستثمرين وعلى موقع هيئة الأوراق المالية والبورصة على www.sec.gov. ليس هناك أي ضمانات بأن أيًا من الإجراءات أو الأحداث أو النتائج الواردة في البيانات التطلعية ستحدث، أو إذا حدث أي منها، ما الأثر الذي ستحدثه على نتائج عملياتنا أو وضعنا المالي. تتعلق البيانات التطلعية فقط بالتاريخ الذي أُعدت فيه، وتستند إلى تقديرات وآراء إدارة شركة LyondellBasell في وقت إصدار البيانات. لا تتحمل شركة LyondellBasell أي التزام بتحديث البيانات التطلعية في حال تغيرت الظروف أو تقديرات أو آراء الإدارة، باستثناء ما يتطلبه القانون.

الصورة المرافقة لهذا الإعلان متاحة على https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b3caaa7f-7064-4a9a-a139-e676d322d9f8/ar

مجموعة من الموظفين يقفون داخل مصنع شركة APK AG في مرسيبورغ، ألمانيا، والذي أصبح الآن جزءًا من شركة LyondellBasell حقوق الصورة: LyondellBasell

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.