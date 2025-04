DDPAI prezentuje Z50 Pro w Polsce: pełna łączność 4G, rozdzielczość 4K i funkcja Wi-Fi 6

WARSZAWA, Polska, April 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DDPAI wprowadza na rynek najnowszy wideorejestrator Z50 Pro . Z50 Pro to wideorejestrator dla nowoczesnych kierowców, który oferuje płynną łączność 4G, nagrywanie obrazu w rozdzielczości 4K oraz bardzo szybką transmisję danych w standardzie Wi-Fi 6, zapewniając wyjątkowe bezpieczeństwo, wygodę użytkowania i niezbędną wydajność.

Funkcja łączności 4G wideorejestratora Z50 Pro zapewnia kierowcom zdalny dostęp do urządzenia w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mogą przeglądać nagrania na żywo, otrzymywać natychmiastowe alerty i zarządzać plikami wideo z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji DDPAI. Łączność 4G pozwala użytkownikom bez przeszkód monitorować zaparkowany pojazd i na bieżąco śledzić warunki na drodze. Pakiet z wideorejestratorem Z50 Pro 4G zawiera kartę SIM z 90-dniowym okresem próbnym na 30 GB danych, umożliwiającym bezpośrednią łączność od razu po podłączeniu urządzenia.

Szybki moduł Wi-Fi 6 znacznie przyspiesza przesyłanie nagrań z wideorejestratora Z50 Pro. Ulepszony protokół łączności bezprzewodowej zapewnia szybsze i bardziej stabilne połączenie, umożliwiając łatwy dostęp do nagrań w wysokiej rozdzielczości bez opóźnień. Moduł Wi-Fi 6 umożliwia pobieranie dużych plików wideo w jakości 4K oraz przeglądanie ważnych nagrań bez buforowania, co znacznie zwiększa wygodę użytkowania.

Oprócz zaawansowanych funkcji łączności wideorejestrator Z50 Pro umożliwia też nagrywanie materiałów wideo w rozdzielczości True 4K, pozwalając uchwycić każdy szczegół z niespotykaną wyrazistością. Dzięki zaawansowanej technologii AI ISP funkcja NightVIS 2.0 zapewnia doskonałe widzenie w nocy, ułatwiając monitorowanie parkowania nawet w najciemniejszych warunkach. Superkondensator zapewnia większe bezpieczeństwo i niezawodność, eliminując ryzyko awarii zasilania i wydłużając czas pracy urządzenia. Funkcja ciągłego monitorowania w trybie parkowania zapewnia pełny nadzór, zabezpieczając pojazd przed kradzieżą i aktami wandalizmu. Moduł GPS jest wyposażony w system łączności GPS oraz system wspomagania jazdy ADAS, zapewniający śledzenie lokalizacji w czasie rzeczywistym, pomoc w prowadzeniu pojazdu i ostrzeżenia o opuszczeniu pasa ruchu oraz możliwej kolizji z przeszkodą znajdującą się przed pojazdem.

Leo Luo, dyrektor generalny DDPAI, powiedział: „Łączność 4G, nagrywanie obrazu w rozdzielczości 4K, a także inne zaawansowane funkcje wideorejestratora Z50 Pro sprawiają, że prowadzenie auta jest bardziej inteligentne i bezpieczniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nasz nowy wideorejestrator wyznaczy nowy standard na rynku, odpowiadając na potrzeby kierowców, którzy oczekują pełnego bezpieczeństwa i wygody użytkowania w bezkonkurencyjnej cenie”.

Wideorejestrator DDPAI Z50 Pro jest już dostępny w sprzedaży. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie DDPAI . Zestawy z wideorejestratorem Z50 Pro są dostępne na AliExpress i Allegro.

Zdjęcie towarzyszące komunikatowi znajduje się na stronie https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a3a42bcb-f1b2-41c4-9e09-ddea4d49a471

Kontakt: overseas@ddpai.com

