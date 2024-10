USDA Under Secretary Jenny Lester Moffitt to Visit Portland to Announce $1 Million in Infrastructure Grant Funding Awarded to Oregon Projects

USDA Under Secretary for Marketing and Regulatory Programs Jenny Lester Moffitt will visit Portland on Tuesday, Oct. 22, 2024, to announce USDA’s partnership with Oregon to award $1 million for 17 projects through the Resilient Food Systems Infrastructure (RFSI) grant program. This funding is part of $420 million available under RFSI to build capacity within the middle of the supply chain and support local and regional producers. The announcement will be held at Sibeiho, a Singaporean food startup and RFSI grant recipient, and conclude with a tour of the facility.

Under Secretary Moffitt and Director Charpilloz Hanson will be available for media interviews following the announcement. Media are invited to attend the open press tour.

Interested media should RSVP to ODA

What: Announcement of funding awarded to Oregon through USDA’s Resilient Food Systems Infrastructure Program, followed by a media availability and tour of Sibeiho.

Who: USDA Under Secretary Jenny Lester Moffitt

Oregon Department of Agriculture Director Lisa Charpilloz Hanson

When: Tuesday, Oct. 22, 10 a.m. PT; open press tour following the announcement and media availability.

Where: Sibeiho

General Industry

100 NE Farragut

Portland, Ore. 97211

RSVP

Andrea Cantu-Schomus, Director, ODA Communications

andrea.cantu-schomus@oda.oregon.gov

503-881-9049.

Jenny Lester Moffitt, Subsecretaria de Comercialización y Programas Reguladores del USDA, visitará Portland el martes 22 de octubre de 2024 para anunciar la asociación del USDA con Oregón para conceder 1 millón de dólares a 17 proyectos a través del programa de subvenciones Resilient Food Systems Infrastructure (RFSI) . Esta financiación forma parte de los 420 millones de dólares disponibles en el marco del RFSI para crear capacidad en la parte intermedia de la cadena de suministro y apoyar a los productores locales y regionales. El anuncio tendrá lugar en Sibeiho, una startup alimentaria de Singapur y beneficiaria de una subvención del RFSI, y concluirá con una visita a las instalaciones.

El Subsecretario Moffitt y el Director Charpilloz Hanson estarán disponibles para entrevistas con los medios de comunicación tras el anuncio. Se invita a los medios de comunicación a asistir a la visita abierta a la prensa.

Los medios interesados deben confirmar su asistencia a la ODA

Qué: Anuncio de la financiación concedida a Oregón a través del Programa de Infraestructura de Sistemas Alimentarios Resilientes del USDA, seguido de una visita abierta a los medios de comunicación y una visita a Sibeiho.

Quién: Subsecretaria del USDA Jenny Lester Moffitt

La Directora del Departamento de Agricultura de Oregón, Lisa Charpilloz Hanson

Cuándo: Martes, 22 de octubre, a las 10.00 horas PT; visita abierta a la prensa tras el anuncio y la puesta a disposición de los medios.

Dónde: Sibeiho

Industria general

100 NE Farragut

Portland, Ore. 97211

RSVP

Andrea Cantu-Schomus, Director, ODA Communications

andrea.cantu-schomus@oda.oregon.gov

503-881-9049.