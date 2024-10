Cuatro jóvenes infractores se fugan de Centro de Detención Juvenil en Edgecombe

La División de Justicia Juvenil y Prevención de Criminalidad ha reportado que cuatro jóvenes infractores se han fugado del Centro de Detención Juvenil de Edgecombe, ubicado en 78 Positive Way, en Rocky Mount. La fuga ocurrió a las 6:38 p.m. de ayer, jueves 17 de octubre. Los jóvenes que se fugaron son identificados como Quadarius H., Jayden W., Eric M., y David B. La División ha notificado al respecto a las autoridades correspondientes, las cuales están cooperando por completo en la investigación.

Las autoridades la División tienen gran preocupación por la seguridad tanto de los jóvenes infractores como del público, debido al historial de conducta impredecible de estos jóvenes. Las fotografías más recientes de los jóvenes infractores prófugos se muestran en en la versión al inglés de este comunicado. El público deberá reportar a las autoridades locales del cumplimiento de la ley cualquier avistamiento de estos jóvenes. Para obtener más información, favor de comunicarse con Laura Hourigan a la Oficina de Comunicación del Departamento de Seguridad Pública de NC.

