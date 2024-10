Tres jóvenes infractores prófugos han sido aprehendidos y devueltos a custodia segura

Autoridades del cumplimiento de la ley a nivel estatal y local han aprehendido a tres de los cuatro jóvenes infractores que, ayer 17 de octubre, se fugaron del Centro de Desarrollo Juvenil en Edgecombe. Autoridades de la División de Justicia Juvenil y Prevención de Criminalidad llevaron bajo custodia a tres jóvenes infractores identificados como Quadarius H., Jayden W., y David B., a las 12 AM, al Centro de Desarrollo Juvenil, cercano al Condado Edgecombe, en Rocky Mount. Los tres jóvenes han sido devueltos a custodia segura, a un centro de desarrollo juvenil de la Div. de Justicia Juvenil y Prevención de Criminalidad. En estos momentos, Eric M. sigue prófugo.



