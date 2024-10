LYB 完成收購溶劑型回收公司 APK

公司歡迎更多的回收技術加入其產品組合

進一步開發溶劑型回收技術並達到商業規模的雄心

公司透過全面整合保障員工未來並培養專業人才

工廠將轉型至消費後塑膠廢物回收再利用



荷蘭,鹿特丹, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- LyondellBasell (LYB) 今天宣布獲得德國梅澤堡 APK AG 的全部所有權。 APK 將完全納入並繼續成為 LYB 的一部分。LYB 是化工行業可持續發展的領導者, 目標是進一步開發公司獨特的低密度聚乙烯 (LDPE) 溶劑型技術,並在未來建立商業化工廠。 這將使 LYB 能夠生產新的高純度材料,用於個人護理產品軟包裝等應用,滿足客戶和品牌商的需求。

「我們很高興完成收購溶劑型回收技術公司 APK,為一百多名員工的未來提供保障,並為我們的客戶增加另一個解決方案,以實現其循環性願景與目標。」LYB 循環及低碳解決方案的執行副總裁Yvonne van der Laan 說: 「這項技術是對我們卓越的機械回收技術以及專有的先進回收技術的有益幫助。 我們認為,這是我們邁向循環經濟、幫助消除塑膠廢物的重要產品輔助。」

繼 9 月 19 日 LYB 與德國總理 Scholz 共同為位於 Wesseling 的第一座工業規模的催化先進回收 MoReTec 工廠奠基後,完成 APK 收購案再次證明了 LYB 如何為更美好的明天創造解決方案。 LYB 的目標是滿足客戶和社會對更多可持續解決方案日益增長的需求。

「我們非常高興能成為 LYB 的一份子。 LYB 提供出色的專業知識、事業機遇和財務實力,讓公司更上一層樓。」APK AG 前企業發展總監兼整合主管 Maik Pusch 說: 「我深信,這次結合將有助於我們的技術充分發揮潛力,同時也為我們的員工締造了一個充滿希望的未來。」

此回收技術採用一種獨特的溶劑型低密度聚乙烯 (LDPE)。 LYB 的目標是提高難以回收的軟性塑膠廢物的回收率,目前這種廢物佔據消費行業混合塑膠廢物的大部分, 而生產的材料將透過 LYB 的 Circulen 產品組合名義銷售。

2023 年 3 月,LYB 公佈了關鍵性的新公司戰略,旨在將 LYB 打造為可持續發展領域的行業領導者。 LYB 制定了雄心勃勃的計劃,將創造頂尖的創新和差異化技術作為其新戰略的關鍵要素,並成立了專門的循環及低碳解決方案 (CLCS) 業務。 CLCS 已開始在歐洲、美國和亞洲的塑膠廢物分類和回收業務的上游進行大量投資。



關於 LyondellBasell

作為全球化工行業的領導者,LyondellBasell (NYSE: LYB) 致力為日常可持續生活方式打造解決方案。 透過先進技術和針對性投資,我們正在積極推動循環經濟與低碳經濟得以實現。 我們全力投入每項事務,始終追求為客戶、投資者和社會釋放價值。 作為全球規模最大的聚合物生產商之一和聚烯烴技術的領導者,我們秉持創新精神,致力開發、製造和銷售高品質產品。我們的產品廣泛應用於可持續交通、食品安全、清潔水資源及優質醫療保健等領域。 如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.lyondellbasell.com 或在 LinkedIn 上關注 @LyondellBasell。

前瞻性陳述

本新聞稿中與非歷史事實相關者皆為前瞻性陳述。 實際結果可能會因各種因素而存在重大差異,這些因素包括但不限於我們實現可持續發展目標的能力,包括我們成功整合營運及經營設施的能力;我們建立可獲利循環及低碳解決方案業務的能力;以及我們增加可回收及可再生基聚合物產量以達成目標及預測的能力,以及我們採購原料以達成這些目標的能力。 有關可能導致結果與前瞻性陳述存在重大差異的其他因素,請參閱本公司截至 2023 年 12 月 31 日的年度 Form 10-K 表格中的「風險因素」一節,該表格可在 www.LyondellBasell.com 的「投資者關係」頁面以及證券交易委員會網站 www.sec.gov 找到。 我們無法保證前瞻性陳述中的任何行動、事件或結果會發生,或如果任何行動、事件或結果發生,它們會對我們的營運業績或財務狀況造成何種影響。 前瞻性陳述僅限於作出當日有效,並基於 LyondellBasell 管理層在作出陳述時的估計和意見。 若情況或管理層的估計或意見有所改變,除非法律要求,否則 LyondellBasell 不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。

此公告隨附的照片可在以下網址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7919be77-930a-4f34-82eb-34284efe5d27/zh-Hant

一群員工站在 APK AG 位於德國梅澤堡的工廠內,工廠現在屬於 LyondellBasell 照片來源:LyondellBasell

