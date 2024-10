LYB 完成对溶剂型回收公司 APK 的收购

公司支持将新的回收技术加入其产品组合

致力于进一步开发溶剂型回收技术并使其达到商业规模

公司通过全面整合以保障员工的未来并培养专业人才

工厂将转型为消费后塑料废弃物回收厂



鹿特丹,荷兰, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- LyondellBasell (LYB) 于今日宣布已成为德国梅尔塞堡 APK AG 的全资所有者。 APK 将被完全整合至 LYB,并作为其一部分继续运营。LYB 是化工行业可持续发展的领导者。 LYB 致力于进一步开发 APK 独有的低密度聚乙烯 (LDPE) 溶剂型技术,并在未来建造商业化工厂。 这将使 LYB 能够生产可用于个人护理产品软包装等领域的新型高纯度材料,满足客户和品牌所有者的需求。

“我们很高兴完成了对溶剂型回收技术公司 APK 的收购,这不仅保障了一百多名员工的未来,还为我们的客户增加了另一种解决方案,以帮助他们实现循环经济的目标,”LYB 循环与低碳解决方案执行副总裁 Yvonne van der Laan 表示。 “这项技术是对我们卓越的机械回收技术以及我们专有的先进回收技术的补充。 我们认为,这是我们在实现循环经济、消除塑料废弃物道路上的一个重要里程碑。”

继 9 月 19 日与德国总理 Scholz 共同为其位于韦瑟灵的首个工业规模 MoReTec 催化先进回收工厂奠基后,对 APK 的成功收购再次证明了 LYB 为创造更美好的明天提供解决方案的宗旨。 LYB 致力于满足客户和社会对更可持续解决方案日益增长的需求。

“我们非常高兴能成为 LYB 的一员。 LYB拥有丰富的专业知识、职业发展机会和雄厚的资金实力,能够帮助公司更上一层楼,”APK AG 前企业发展总监兼整合负责人 Maik Pusch 表示。 “我深信,此次合并将有助于充分发挥我们的技术潜力,同时使我们的员工拥有充满希望的未来。”

这种回收技术是一种独特的低密度聚乙烯 (LDPE) 溶剂型技术。 LYB 致力于提高难以回收的柔性塑料废弃物的回收率,目前,这类废弃物占消费领域混合塑料废弃物的大部分。 生产出的材料将归入 LYB 的 Circulen 产品组合进行销售。

2023 年 3 月,LYB 公布了其关键的企业新战略,旨在将 LYB 打造成可持续发展领域的行业领导者。 LYB 制定了雄心勃勃的计划,以获得一流的创新和差异化技术作为其新战略的关键要素,并成立了专门的循环和低碳解决方案 (CLCS) 部门。 CLCS 已开始在欧洲、美国和亚洲的塑料废弃物分类和回收业务的上游进行大量投资。



关于 LyondellBasell

我们是 LyondellBasell (纽约证券交易所交易代码:LYB) ——全球化工行业领军企业,致力于为日常可持续生活方式打造解决方案。 通过先进技术和针对性投资,我们正在积极推动实现循环经济与低碳经济。 我们全力投入每项事务,始终追求为客户、投资者和社会创造价值。 作为全球规模最大的聚合物生产商之一和聚烯烃技术的领军企业,我们秉持创新精神,致力于开发、制造和销售高品质产品。我们的产品广泛应用于多个重要领域,包括可持续交通、食品安全、清洁水资源及优质医疗保健等。 如需了解更多信息,请访问 www.lyondellbasell.com 或在 LinkedIn 上关注 @LyondellBasell。

媒体垂询全球

LyondellBasell 媒体关系

电话:+1 713 309 4791

电子邮件:mediarelations@lyondellbasell.com



或:

媒体垂询欧洲

Robert Kleissen,欧洲对外事务

电话:+31 6 273 573 98

电子邮件:robert.kleissen@lyondellbasell.com

前瞻性叙述

本新闻稿中与非历史事实相关的叙述皆为前瞻性叙述。 实际结果可能因多种因素而存在重大差异,这些因素包括但不限于:我们实现可持续发展目标的能力,包括成功整合运营和运营设施的能力;我们打造可盈利的循环和低碳解决方案业务的能力;我们提高再生和可再生聚合物产量以实现目标和预测的能力,以及我们采购原料以实现这些目标的能力。 关于可致结果与前瞻性叙述中所述内容存在重大差异的其他因素,可查看我们截至2023年12月31日的《10-K 表格》的“风险因素”部分。该表格可在 www.LyondellBasell.com “投资者关系”页面以及美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 中找到。 我们无法保证前瞻性叙述中提到的任何行动、事件或结果一定会发生,或者其发生后会对我们的运营结果或财务状况造成何种影响。 前瞻性叙述仅在作出当日有效,并基于 LyondellBasell 管理层在作出这些叙述时的估计和意见。 若情况或管理层的估计或意见发生变化,除非法律要求,否则 LyondellBasell 不承担任何更新前瞻性叙述的义务。

此公告随附的照片可在以下网址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7919be77-930a-4f34-82eb-34284efe5d27/zh-Hans

一群员工站在位于德国梅尔塞堡的 APK AG 工厂内,该公司现已并入 LyondellBasell 图片来源:LyondellBasell

