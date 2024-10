Fortrea 发布首份企业社会责任报告

达勒姆北卡罗来纳州, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的合同研究组织 (CRO) Fortrea (Nasdaq: FTRE) 今日宣布发布公司的首份企业社会责任报告,名为《Fortrea 致力更佳》 (Fortrea for Better) 。

该报告可在Fortrea.com下载,其中详细描述了 Fortrea 在环境、社会和治理 (ESG) 方面的活动,分为四个独立模块:

Fortrea 赋能生活:负责任的环境实践

Fortrea 赋能人人:负责任的人才实践

Fortrea 赋能善行:负责任的社会实践

Fortrea 赋能诚信:负责任的治理实践

“《Fortrea 致力更佳》体现了我们专注于减少环境影响、支持我们的员工以及我们所服务的社区,并在一切事务中遵循道德治理实践的决心,”首席质量、监管事务和可持续发展官兼公司 ESG 指导委员会主席 Sandy Kennedy 表示。

报告详述了 Fortrea 成为独立上市公司后第一年的成就。 一个案例是,英国一座旧邮购仓库经过翻新,变为拥有 100 个床位和可容纳 300 名员工的诊所。 该场所因在节能、材料使用、水资源消耗和废物处理方面的表现获得了环境认证。

另一个重点领域是公司的“员工资源小组” (ERG) ,这些是由员工自发组织的自愿性团体,成员是自认为属于历史上被边缘化群体并拥有共同兴趣或经历的个体。 这些小组旨在营造一个安全的环境,让成员感到受欢迎并能够自在地进行开放讨论。 Fortrea 目前有八个员工资源小组,拥有近 4,000 名活跃成员。

Fortrea 的企业社会责任 (CSR) 报告还概述了该公司未来的 ESG 路线图,这是一个包含既定议程、监督和报告的多年期进程。 Fortrea 已加入联合国全球契约倡议,并承诺支持基于科学的目标倡议。 董事长兼首席执行官 Tom Pike 已加入超过 2,500 名首席执行官的行列,作为 CEO Action for Diversity & Inclusion™ (首席执行官多元化与包容性行动) 的签署方,承诺支持多元化、平等与包容性 (DEI) 。 此外,Fortrea 最近向全球公认的企业可持续性评级机构 EcoVadis 提交了首次评估,并正在编制其首份环境报告,该报告将提交给 CDP——一个运营环境影响披露系统的非营利慈善组织。 基于迄今为止的成就和承诺,Fortrea 完全有能力满足预计在 2026 年实施的报告义务。

“对于我们在相对较短的时间内取得的进展,我感到非常自豪。”Tom Pike 在报告引言中表示。 “这证明了我们员工的奉献精神,他们以热情拥抱我们的新文化。”

关于 Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) 是一家全球领先的生命科学行业临床开发解决方案供应商。 我们与新兴大型生物制药、生物技术、医疗器械和医疗诊断公司合作,推动医疗创新更快地为患者提供能极大改善其生活的治疗方法。 Fortrea 提供 I 至 IV 期临床试验管理、临床药理和咨询服务。 Fortrea 的解决方案整合了三十多年的经验,涵盖了 20 多个治疗领域,强调科学严谨、深刻洞察以及构建强大的研究员研究中心网络。 我们在约 100 个国家/地区拥有才华横溢的多元化团队,为全球客户提供有针对性和灵活的解决方案。 如需了解更多关于 Fortrea 如何从研发线到患者端实现变革的信息,请访问 Fortrea.com 并在 LinkedIn 和 X (前称 Twitter) 上关注我们。

Fortrea 联系方式:

Hima Inguva (投资者) – 877-495-0816,hima.inguva@fortrea.com

Sue Zaranek (媒体) – 919-943-5422,media@fortrea.com

Kate Dillon (媒体) – 646-818-9115,kdillon@prosek.com

