F&P rozszerza strategiczne partnerstwo z Solera poprzez integrację Sustainable Estimatics

Każdy ubezpieczyciel w Danii zyskuje dostęp do pomiaru emisji CO2 z zakresu 1, 2 i 3 w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych

LONDYN, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solera, światowy lider w zarządzaniu cyklem życia pojazdów, ogłasza dziś, że F&P, duńskie stowarzyszenie branżowe firm ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych, rozszerzyło swoje strategiczne partnerstwo z Solera poprzez integrację narzędzia Sustainable Estimatics z platformą Autotaks.

Przy ponad 700 000 roszczeń ubezpieczeniowych rocznie w Danii obsługiwanych przez autorską platformę zarządzania roszczeniami F&Ps, Autotaks, integracja interfejsu API Sustainable Estimatics firmy Solera pozwoli każdemu ubezpieczycielowi w kraju śledzić i kompensować emisje dwutlenku węgla powstające w wyniku różnych procesów w okresie eksploatacji pojazdu – w tym w zakresie 3. To posunięcie wyznacza nowy standard w kraju i na świecie, obejmując 100% roszczeń samochodowych i dostosowując się do priorytetowego zaangażowania Danii w realizację celów zrównoważonego rozwoju, aby do 2050 zyskać status kraju neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla.

Ze względu na unijną dyrektywę w kwestii sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD), wiele krajów do 2025 roku wprowadzi obowiązek względem firm do śledzenia i raportowania swoich emisji. Sustainable Estimatics to jedyne rozwiązanie dla ubezpieczeń samochodowych, które umożliwia analizę emisji CO2 w zakresie 1, 2 i 3, pozwalając organizacjom zarówno zrozumieć, jak i przedstawić wiarygodne i zweryfikowane dane dotyczące emisji dwutlenku węgla. Ubezpieczyciele będą również mogli przeglądać pulpity nawigacyjne, aby analizować swój ogólny ślad naprawy kolizji i porównywać go z danymi dotyczącymi tak poszczególnych krajów, jak i całej branży.

„Cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą współpracę z firmą Solera, integrując jej pionierskie rozwiązanie w tej branży z naszą platformą Autotaks” – oświadczył Peder Herbo, dyrektor Autotaks w F&P. „Rozwiązanie Solera uzyskało akredytację ISO-14064-01. Dzięki temu nie tylko zyskujemy bogactwo danych oferowanych przez firmę, ale też mamy pewność, że dane zostały zweryfikowane jako wiarygodne i rzetelne, by zapewnić nam stopień szczegółowości, którego potrzebujemy. Umożliwi nam to ustanowienie nowego standardu pomiaru emisji CO2 z roszczeń z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych w całym kraju, wspierając branżę w zmniejszaniu śladu węglowego i poprawie wydajności”.

Jedną z wyróżniających się cech rozwiązania Solera jest zatwierdzone wykorzystanie danych od producentów OEM w celu dokładnej oceny uszkodzeń pojazdu po incydencie. Przez platformę Autotaks można teraz zidentyfikować uszkodzone części i dostosować je do wszystkich duńskich wymogów, takich jak ponowne wyceny, co zapewnia ubezpieczycielom w kraju znacznie większą dokładność. Ten proces zapewnia płynny i efektywny przepływ pracy pomiędzy ubezpieczycielami, warsztatami blacharskimi i klientami końcowymi.

Franck Carpentier, Dyrektor ds. Sprzedaży i Operacji Międzynarodowych w Solera, powiedział: „Jesteśmy dumni, że możemy rozszerzyć naszą współpracę z F&P, liderem na rynku, który podziela nasze zaangażowanie w kształtowanie bardziej zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego. Dania jest już w czołówce krajów prowadzących działania w zakresie pomiaru i redukcji emisji dwutlenku węgla, a zrozumienie roli tychże działań w procesie zgłaszania roszczeń będzie kluczowe. To nie tylko pozytywnie wpłynie na środowisko, ale także pomoże ubezpieczycielom poprawić efektywność w całym procesie zgłaszania roszczeń.

Dzięki tej strategicznej współpracy, Solera będzie dalej rozszerzać pomiar wszystkich emisji CO2 wynikających z napraw. To wzbogaci jej globalny zbiór danych o informacje z Danii i wzmocni jej unikalną pozycję, umożliwiając dostarczanie najdokładniejszego obrazu emisji CO2 związanych z naprawami pojazdów. Z niecierpliwością czekamy na integrację tej technologii z jeszcze większą liczbą firm w przyszłości”.

Solera – informacje

Solera jest światowym liderem w zarządzaniu cyklem życia pojazdów, oferującym rozwiązania typu software-as-a-service, dane oraz usługi. W ramach czterech linii biznesowych – roszczeń dotyczących pojazdów, napraw pojazdów, rozwiązań dla pojazdów oraz rozwiązań dla flot – Solera została obdarzona zaufaniem wielu wiodących marek w ekosystemie cyklu życia pojazdów, w tym Identifix, Audatex, DealerSocket, Omnitracs, LoJack, Spireon, eDriving/Mentor, Explore, cap hpi, Autodata i innych. Solera umożliwia swoim klientom odniesienie sukcesu w erze cyfrowej, oferując im rozwiązanie „wszystko w jednym”, które usprawnia operacje, dostarcza analizy oparte na danych i zwiększa zaangażowanie klientów. W Solera mamy przekonanie, że pomaga to klientom zwiększać sprzedaż, wspierać lojalność klientów i poprawiać marże zysku. Solera obsługuje ponad 280 000 klientów i partnerów na całym świecie w ponad 120 krajach. Więcej informacji pod adresem www.solera.com.

F&P – informacje

F&P - Insurance & Pension Denmark to duńskie stowarzyszenie branżowe zrzeszające firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne. Reprezentujemy 86 firm ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych działających na duńskim rynku.

Branża ubezpieczeń i emerytur w Danii odgrywa istotną rolę w rozwiązywaniu wyzwań państwa opiekuńczego, uzupełniając publiczne usługi socjalne. Pomagamy zapewniać bezpieczeństwo obywatelom i przedsiębiorstwom w całej Danii, jednocześnie przyczyniając się do stabilności gospodarczej i wzrostu ekonomicznego.

F&P Brancheløsninger P/S jest spółką zależną F&P, która rozwija i utrzymuje rozwiązania IT dla branży ubezpieczeniowej i emerytalnej, w tym Autotaks, używany przez wszystkie firmy ubezpieczeniowe w Danii. Budujemy duńską platformę na produktach Solera, z którą mamy strategiczne partnerstwo od prawie 30 lat.

