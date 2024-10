La temporada de ostras de Texas abre el 1 de noviembre

Media Contact: TPWD News Business Hours , 512-389-8030 News Image Share on Facebook Share Release URL AUSTIN— Las tormentas e inundaciones que perjudicaron la producción de ostras (ostiones) en las costas de Texas llevarán a una apertura limitada de las áreas comerciales y recreativas públicas de cosecha de ostras durante la próxima temporada, del 1 de noviembre al 30 de abril. Debido a las encuestas de muestreo que identificaron arrecifes de ostras con baja abundancia de ostras del tamaño comercial, el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD) abrirá 10 de las 28 áreas de cosecha de mariscos a la pesca al comienzo de esta temporada. "Las ostras forman un hábitat importante que proporciona muchos servicios ecosistémicos, así como recursos pesqueros, y el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD) está trabajando arduamente para equilibrar la protección y restauración de las ostras silvestres con las necesidades de la industria comercial de ostras", dijo el director ejecutivo de TPWD, David Yoskowitz, Ph.D. "El departamento está aumentando los esfuerzos de restauración, monitorear de cerca los arrecifes y tomar medidas inmediatas si ocurre sobrepesca y racionalizar los programas, como la maricultura de ostras cultivadas. Para este año, nuestros datos de muestreo muestran que las ostras silvestres todavía están en baja abundancia y luchando". Antes del inicio de la temporada, TPWD llevó a cabo un muestreo específico en cada área de ostras para evaluar la abundancia de ostras de tamaño comercial. Las áreas que cumplieron con el umbral de abundancia de apertura se abrirán para la próxima temporada de cosecha de ostras el 1 de noviembre. TPWD también consideró la necesidad de distribuir flotas comerciales de ostras en áreas geográficas más grandes para evitar la sobreexplotación. Para lograr esto en la temporada 2024-2025, el departamento abrirá tres áreas de cosecha adicionales que contienen arrecifes con una abundancia relativamente alta de ostras de tamaño comercial, junto con arrecifes de menor abundancia. Estas áreas no cumplen con las métricas tradicionales de abundancia para abrir, pero debido a que hay arrecifes con suficientes ostras de tamaño comercial para apoyar la cosecha y la necesidad de distribuir la flota en un área geográfica más amplia, el departamento ha abierto estas áreas y las monitoreará de cerca para detectar signos de sobreexplotación. Las áreas de cosecha de mariscos restantes que no cumplan con las métricas establecidas anteriormente de poblaciones de ostras del tamaño comercial se cerrarán al comienzo de la temporada y se monitorearán de cerca durante la temporada, en caso de que alcancen el umbral para la apertura. La Bahía de Galveston ha sido históricamente una gran fuente de cosecha comercial de ostras. Sin embargo, las poblaciones de ostras en la Bahía de Galveston actualmente presentan una baja abundancia de ostras, como se refleja en los datos de muestreo de TPWD. "Esperábamos mejores números de abundancia de ostras que hubieran permitido que más áreas estuvieran abiertas esta temporada", dijo Robin Riechers, director de la División de Pesca Costera de TPWD. "Desafortunadamente, la tormenta tropical Alberto y el huracán Beryl causaron grandes cantidades de entrada de agua dulce en el sistema de la Bahía de Galveston, lo que resultó en una mortalidad considerable de ostras en las bahías de Texas. Continuaremos con los esfuerzos de restauración de ostras para permitir que nuestra población de ostras silvestres tenga la oportunidad de aumentar, tanto con fines comerciales como por los numerosos beneficios ecológicos que brindan las ostras”. Las ostras benefician al medio ambiente de varias maneras, entre ellas: Proporciona un hábitat esencial para peces e invertebrados

Protección contra la erosión al amortiguar la acción de las olas y las marejadas ciclónicas

Mejorar la calidad del agua al servir como filtro para el agua en las bahías Cerrar las áreas para cosechar ayuda a preservar y reponer estos servicios ecosistémicos. Para facilitar la recuperación de los arrecifes, TPWD continuará muestreando las áreas abiertas de cosecha de mariscos y las zonas cerradas que están por debajo de las métricas recomendadas. Un mapa que muestra las áreas de cosecha de mariscos se puede encontrar en el sitio web del Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS). La siguiente lista no refleja los cierres de áreas de cosecha por motivos de salud pública. Visite el sitio web de DSHS para obtener la información más reciente. El código de Parques y Vida Silvestre de Texas permite el cierre de emergencia de los arrecifes a la cosecha de ostras cuando la evidencia muestra que están siendo sobrecargados de trabajo. Estos cierres se basan en muestras recolectadas por TPWD que muestran bajas tasas de captura de ostras de tamaño legal y cosechables. De las 28 áreas de cosecha de mariscos a lo largo de la costa de Texas, 10 estarán abiertas al comienzo de la temporada pública de ostras. Las siguientes áreas de recolección de mariscos estarán abiertas a la cosecha pública a partir del 1 de noviembre: Bahía de Galveston TX- 2 TX- 4 TX- 8 Bahía de Matagorda TX- 19 TX- 20 Bahía de San Antonio TX- 26 Bahía de Aransas TX- 29 TX- 30 Bahía de Corpus Christi TX- 33 Bahía Laguna Madre TX- 34 Tenga en cuenta que las áreas de TX 2, 4, 8, 33 y 34 no fueron muestreadas, ya que estas áreas generalmente tienen una cosecha mínima o nula. De forma predeterminada, todas las áreas de TX que no se muestrearon antes de la temporada abrirán el 1 de noviembre. Las siguientes áreas de recolección de mariscos estarán cerradas a la cosecha pública a partir del 1 de noviembre: Bahía de Galveston TX- 1 TX- 3 TX- 5 TX- 6 TX- 7 TX — 9 Bahía de Matagorda TX-11 TX- 12 TX- 14 TX- 15 TX- 16 TX- 18 TX- 21 Bahía de San Antonio TX- 24 TX- 25 TX- 27 Bahía de Aransas TX- 28 *Nota TX-28 fue cerrada por la Comisión TPW el 8 de noviembre de 2022 TX- 32 Para obtener más información sobre las ostras y cómo benefician al medio ambiente, los esfuerzos de restauración de ostras de TPWD y el creciente programa de maricultura de ostras cultivadas, asegúrese de consultar la edición de noviembre de la revista TPWD, que incluye el reportaje: Ostras al límite.

