World Presenta Importantes Actualizaciones en su Primer Evento Global en San Francisco

SAN FRANCISCO, Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- World Network, anteriormente conocido como Worldcoin, anunció hoy una serie de actualizaciones innovadoras durante su evento global exclusivo en San Francisco, presentado por los cofundadores Sam Altman y Alex Blania. A medida que la inteligencia artificial (IA) continúa evolucionando rápidamente, World está introduciendo nuevas infraestructuras para empoderar a las personas y crear sistemas que beneficien a todos.

Aquí están los anuncios clave del evento:

1. Nueva generación del Orb: Ampliando el Alcance de las Verificaciones de Prueba de Humanidad

World presentó el nuevo Orb, un dispositivo revolucionario que mejora la eficiencia y escalabilidad de las verificaciones de World ID. Impulsado por el último chipset NVIDIA Jetson, el nuevo Orb ofrece casi cinco veces más rendimiento de IA que su versión anterior. Su diseño actualizado reduce la complejidad con un 30% menos de piezas y cuenta con una tarjeta SD externa extraíble para una auditabilidad completa.

El nuevo Orb permite la creación de modelos de verificación más flexibles, incluyendo ubicaciones insignia, Orbs bajo demanda y quioscos de autoservicio, acelerando el despliegue de las verificaciones de prueba de humanidad en todo el mundo.

2. World ID 3.0: Credenciales y Mejora de la Privacidad

El lanzamiento de World ID 3.0 introduce nuevas funciones como las Credenciales de World ID, que permiten a los usuarios almacenar y utilizar información de sus pasaportes con tecnología NFC en sus dispositivos. Esto permite a los titulares de World ID verificar su edad, nacionalidad o propiedad de pasaportes sin revelar su identidad completa.

Además, World ID 3.0 ofrece protecciones de privacidad más fuertes con AMPC (Computación Multipartita Avanzada) y World ID Deep Face, una nueva herramienta diseñada para combatir el fraude en línea y mejorar la seguridad en las interacciones digitales.

3. World App 3.0: La Super App para Humanos

World anunció el lanzamiento de World App 3.0, una plataforma rediseñada para escalar junto con la creciente red de World. Ahora admite Mini Apps, lo que permite que aplicaciones de terceros se integren directamente con World ID, Wallet y Contacts, manteniendo el anonimato de los usuarios.

La nueva versión de World App también incluye características mejoradas de la billetera, como Vault y World Pay (donde esté disponible), y admite las Credenciales de World ID, ofreciendo una mayor utilidad y seguridad para los usuarios.

4. Lanzamiento de la Mainnet de World Chain

La tan esperada mainnet de World Chain ya está en vivo. Con la migración de más de 15 millones de titulares de World ID y usuarios de World App a la red, World Chain es la primera blockchain diseñada específicamente para priorizar la actividad humana y las transacciones.

World Chain cuenta con el apoyo de los principales proveedores de servicios blockchain, incluyendo Optimism, Alchemy, Uniswap, Safe, Dune y Etherscan, asegurando una infraestructura robusta y escalable para los usuarios de todo el mundo.

5. Worldcoin se convierte en World Network

A medida que el alcance y la escala del proyecto continúan expandiéndose, Worldcoin ha cambiado oficialmente su nombre a World Network. Este cambio de nombre refleja la misión más amplia del proyecto: acelerar el progreso para toda la humanidad. World Network se basa en tres pilares clave: World Chain, World ID y Worldcoin, una red de humanos verificados diseñada para garantizar un futuro optimista donde los humanos sigan siendo el centro del desarrollo de la IA.

Sobre World

Inicialmente desarrollada por Sam Altman, Alex Blania y Max Novendstern, la red World está diseñada para ser la infraestructura pública de identidad y financiera más grande e inclusiva del mundo, accesible para todos: un protocolo abierto respaldado por una comunidad global de desarrolladores, individuos, economistas y tecnólogos. Administrada por la Fundación World, el proyecto tiene como objetivo expandir la participación y la accesibilidad económica a nivel global.

Sobre Tools For Humanity

Tools For Humanity (TFH) es una empresa tecnológica global establecida para acelerar la transición hacia un sistema económico más justo. Lideró el desarrollo inicial de la red World y opera la World App. Se rige de manera completamente independiente de la Fundación World. Con el tiempo, TFH continuará desarrollando herramientas importantes que apoyen la red World y más allá. Tools For Humanity Corporation es una corporación de Delaware (EE.UU.) con sede en San Francisco, California. Para más información, visite: https://www.toolsforhumanity.com.

