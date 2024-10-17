Bitget Wallet 成下載量第二高的應用程式，僅次於 Binance

Bitget Wallet 在 6 個月內突破 4,000 萬用戶，增長率達 100%，成為超越加密貨幣交易所的 Web3 門戶

維多利亞，塞舌爾, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的 Web3 非托管錢包 Bitget Wallet 在 9 月份的應用程式下載量已接近 600 萬次，成為全球下載量第二高的加密貨幣應用程式，僅次於 Binance，新用戶採用率超過大部分 Web3 錢包和加密貨幣交易所。 Bitget Wallet 亦宣佈達成全球用戶突破 4,000 萬的里程碑，自 2024 年 3 月以來增長超過 100%。 此顯著增長使 Bitget Wallet 成為今年增長最快的去中心化錢包，亦顯示出市場對去中心化解決方案的需求日益增加，使該等解決方案成為 Web3 的主要入口起點。

爆炸式增長背後的主要驅動力

推動 Bitget Wallet 驚人增長的關鍵因素有幾個。 其直觀的用戶界面和強大的產品功能使去中心化金融變得容易操作，尤其是對於首次使用加密貨幣的用戶。 Bitget Wallet 將 Web3 的所有功能無縫整合到一個應用程式中，讓資產管理、互換交易、Launchpad、加密貨幣交易、質押和 DApp Explorer 等功能納入單一平台， 而今年增長的關鍵在於與 TON 生態系統和 Telegram 的整合，讓用戶可以直接在這個熱門的訊息平台上使用錢包服務，將 Web2 用戶連接到 Web3。 僅在第三季度，Bitget Wallet 的 TON 鏈上位址就有驚人的 4886% 增長。 此外，Bitget Wallet 在新興市場上非常受歡迎，為進入加密貨幣領域的新用戶提供了流暢的進場體驗。 值得注意的是，Bitget Wallet 在非洲等地區錄得最為強勁的第三季度用戶增長，驚人增幅高達 413%，其次是增幅為 126% 的南亞地區，以及增幅為 105% 的中東地區。

去中心化錢包：通往 Web3 的未來門戶

Bitget Wallet 的迅速擴張標誌著行業內更廣泛的趨勢：去中心化錢包正逐漸成為通往 Web3 的重要門戶，在用戶群和功能方面與集中式交易所的競爭日益激烈。 現在有越來越多的錢包直接與 Web2 平台（例如支付解決方案和社交訊息應用程式）合作，以提高直接來自自託管錢包的代幣的可用性。 然而，Web3 格局仍然面臨挑戰，尤其是在用戶留存方面。 雖然進場變得更容易，但由於真實世界使用空間有限且用戶介面複雜，要在去中心化生態系統中留住用戶可能很困難。 因此，開發方便用戶使用的應用程式並促進無縫互動，以確保他們長期參與這個不斷演進的數碼環境非常重要。

所有 Web3 服務無縫整合至一個應用程式

自 2018 年成立以來，Bitget Wallet 已將自身打造成一個全面的 Web3 樞紐， 支援超過 100 個區塊鏈、超過 20,000 個 DApp 和數百萬個鏈上代幣，躋身最大的去中心化市場之列。 此錢包的無縫互換交易功能允許快速、具成本效益的代幣交易，透過聚集超過 100 家去中心化交易所的流動性來尋找最佳價格。 第三季度，Bitget Wallet 的互換交易活動增長 125%，而 DApp 活動增長 128%，代幣轉移則躍升 175%，反映去中心化金融服務的採用率不斷上升。 此外，其先進的工具（包括完整的蠟燭圖、Smart Money Alert 和發掘熱門代幣）為用戶提供即時、深入的市場洞見，以作出明智的交易決策。 Bitget Wallet 以安全性為重點，包含無私鑰 MPC 錢包、鏈上資金追蹤、3 億美元用戶保障基金等功能，確保用戶有安全、便捷的使用體驗。

對 Web3 未來的展望

Bitget Wallet 營運總監 Alvin Kan 表示：「我們的願景是讓任何人在任何地方都能使用加密貨幣，用戶超過 4,000 萬就是這個願景的實踐證明。 Bitget Wallet 在一個月內錄得近 600 萬次下載，逼近頂級交易所，反映去中心化錢包正趕上集中式平台，我們很高興能引領這個轉變。 我們的使命很明確：為下一批十億用戶提供安全且方便使用的 Web3 門戶。」 他補充：「Web3 的未來取決於我們如何有效地彌補 Web2 和 Web3 之間的差距。 透過與 Telegram 等平台的整合，我們簡化主流用戶對加密貨幣的採用，並創建能夠與去中心化平台進行無縫互動的工具。 去中心化錢包將發展成為數十億新用戶首次探索 Web3 的主要入口起點之一。 」

關於 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是全球領先的非托管 Web3 錢包和去中心化生態系統平台之一。 憑藉 Bitget Onchain Layer，該錢包有望通過共創和戰略培育來迅速發展一個蓬勃的 DeFi 生態系統。 除了強大的 Swap 功能，Bitget Wallet 還提供多鏈資產管理、智能資金洞察、本地 Launchpad、Inscriptions Center 和 Earning Center。 Bitget Wallet 支援超過 100 條主要區塊鏈、超過 50 萬種代幣以及各種 DApps，是發掘資產和探索 Web3 的首選錢包。

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