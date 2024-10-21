XS.com成為達沃Traders Fair全球贊助商，引領金融行業創新
Business News/ -- 屢獲殊榮的全球多資產金融科技與金融服務提供者XS.com欣然宣佈，成為菲律賓達沃市Traders Fair的全球贊助商，該活動由FINEXPO主辦。
這場備受矚目的盛會定於2024年10月26日在達沃市的dusitD2 Davao酒店隆重舉行，預計將成為金融行業不可錯過的年度盛事之一。
作為行業領先的經紀商，XS.com屆時料將成為菲律賓達沃Traders Fair上的焦點。此次贊助充分體現了XS.com致力於推動金融行業創新與合作，以及積極參與菲律賓金融業發展的使命。
XS.com菲律賓區域經理Nadine Bautista表示：
“能夠成為菲律賓Traders Fair的全球贊助商，無疑彰顯了XS.com在行業中的領導地位。這次機會與我們積極參與具有影響力的活動、促進行業發展的戰略完美契合。我們期待與大家分享見解，展示我們的創新解決方案，並與交易社區建立長期的合作關係。我們的目標是提升行業標準，實現與菲律賓客戶及合作夥伴的共贏。”
隨著XS.com為即將到來的菲律賓Traders Fair積極準備，人們對這場金融行業創新盛會的期待也在不斷升溫。屆時，與會者將體驗到豐富的互動環節、引人入勝的討論以及寶貴的交流機會，一切都凸顯了XS.com推動行業進步的堅定決心。
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此次合作不僅在活動規模上具有重要意義，還為在菲律賓金融行業建立合作夥伴關係、推動共同進步提供了重要的機會。
FINEXPO執行長Shorena Jejeia對此次合作表達了她的熱情與期待：
“很榮幸與XS.com合作，他們成為達沃Traders Fair的全球贊助商讓我非常期待。他們的參與極大提升了我們的活動，我們對他們一如既往的支援深表感謝。我們期待通過這次活動帶來充滿活力的互動，為所有參會者帶來深刻印象。”
作為全球贊助商，XS.com將充分展示其廣泛的服務和在金融服務領域的深厚專業知識。XS.com的專家團隊將現場分享行業趨勢與市場發展的寶貴見解，與會者必將受益匪淺。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
關於FINEXPO
自2002年起，FINEXPO（FE.SG）一直致力於策劃並打造全球範圍內的會議、論壇、峰會、演出、展覽、節慶、博覽會和頒獎典禮。
FINEXPO 始終追求更高的目標，在新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、韓國、南非、埃及、烏克蘭、俄羅斯、中國、拉脫維亞和賽普勒斯等世界各地舉辦精彩紛呈的系列活動。
FINEXPO 舉辦的每一場活動都獨具匠心，既完美又符合業內人士的常識。
FINEXPO 國際活動對金融業數百家公司的發展產生了深遠的影響。如今，它的活動吸引了市場領導者、政府代表和頂級專業人士的聚集，也成為成千上萬份合同的簽署地，為全球金融和其他技術的進步發揮著重要的推動作用。
XS Editorial Team
這場備受矚目的盛會定於2024年10月26日在達沃市的dusitD2 Davao酒店隆重舉行，預計將成為金融行業不可錯過的年度盛事之一。
作為行業領先的經紀商，XS.com屆時料將成為菲律賓達沃Traders Fair上的焦點。此次贊助充分體現了XS.com致力於推動金融行業創新與合作，以及積極參與菲律賓金融業發展的使命。
XS.com菲律賓區域經理Nadine Bautista表示：
“能夠成為菲律賓Traders Fair的全球贊助商，無疑彰顯了XS.com在行業中的領導地位。這次機會與我們積極參與具有影響力的活動、促進行業發展的戰略完美契合。我們期待與大家分享見解，展示我們的創新解決方案，並與交易社區建立長期的合作關係。我們的目標是提升行業標準，實現與菲律賓客戶及合作夥伴的共贏。”
隨著XS.com為即將到來的菲律賓Traders Fair積極準備，人們對這場金融行業創新盛會的期待也在不斷升溫。屆時，與會者將體驗到豐富的互動環節、引人入勝的討論以及寶貴的交流機會，一切都凸顯了XS.com推動行業進步的堅定決心。
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此次合作不僅在活動規模上具有重要意義，還為在菲律賓金融行業建立合作夥伴關係、推動共同進步提供了重要的機會。
FINEXPO執行長Shorena Jejeia對此次合作表達了她的熱情與期待：
“很榮幸與XS.com合作，他們成為達沃Traders Fair的全球贊助商讓我非常期待。他們的參與極大提升了我們的活動，我們對他們一如既往的支援深表感謝。我們期待通過這次活動帶來充滿活力的互動，為所有參會者帶來深刻印象。”
作為全球贊助商，XS.com將充分展示其廣泛的服務和在金融服務領域的深厚專業知識。XS.com的專家團隊將現場分享行業趨勢與市場發展的寶貴見解，與會者必將受益匪淺。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
關於FINEXPO
自2002年起，FINEXPO（FE.SG）一直致力於策劃並打造全球範圍內的會議、論壇、峰會、演出、展覽、節慶、博覽會和頒獎典禮。
FINEXPO 始終追求更高的目標，在新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、韓國、南非、埃及、烏克蘭、俄羅斯、中國、拉脫維亞和賽普勒斯等世界各地舉辦精彩紛呈的系列活動。
FINEXPO 舉辦的每一場活動都獨具匠心，既完美又符合業內人士的常識。
FINEXPO 國際活動對金融業數百家公司的發展產生了深遠的影響。如今，它的活動吸引了市場領導者、政府代表和頂級專業人士的聚集，也成為成千上萬份合同的簽署地，為全球金融和其他技術的進步發揮著重要的推動作用。
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