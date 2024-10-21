XS.com成为达沃Traders Fair全球赞助商，引领金融行业创新
Business News/ -- 屡获殊荣的全球多资产金融科技与金融服务提供商XS.com欣然宣布，成为菲律宾达沃市Traders Fair的全球赞助商，该活动由FINEXPO主办。
这场备受瞩目的盛会定于2024年10月26日在达沃市的dusitD2 Davao酒店隆重举行，预计将成为金融行业不可错过的年度盛事之一。
作为行业领先的经纪商，XS.com届时料将成为菲律宾达沃Traders Fair上的焦点。此次赞助充分体现了XS.com致力于推动金融行业创新与合作，以及积极参与菲律宾金融业发展的使命。
XS.com菲律宾区域经理Nadine Bautista表示：
“能够成为菲律宾Traders Fair的全球赞助商，无疑彰显了XS.com在行业中的领导地位。这次机会与我们积极参与具有影响力的活动、促进行业发展的战略完美契合。我们期待与大家分享见解，展示我们的创新解决方案，并与交易社区建立长期的合作关系。我们的目标是提升行业标准，实现与菲律宾客户及合作伙伴的共赢。”
随着XS.com为即将到来的菲律宾Traders Fair积极准备，人们对这场金融行业创新盛会的期待也在不断升温。届时，与会者将体验到丰富的互动环节、引人入胜的讨论以及宝贵的交流机会，一切都凸显了XS.com推动行业进步的坚定决心。
此次合作不仅在活动规模上具有重要意义，还为在菲律宾金融行业建立合作伙伴关系、推动共同进步提供了重要的机会。
FINEXPO首席执行官Shorena Jejeia对此次合作表达了她的热情与期待：
“很荣幸与XS.com合作，他们成为达沃Traders Fair的全球赞助商让我非常期待。他们的参与极大提升了我们的活动，我们对他们一如既往的支持深表感谢。我们期待通过这次活动带来充满活力的互动，为所有参会者带来深刻印象。”
作为全球赞助商，XS.com将充分展示其广泛的服务和在金融服务领域的深厚专业知识。XS.com的专家团队将现场分享行业趋势与市场发展的宝贵见解，与会者必将受益匪浅。
XS.com 公司概况
XS 集团（以 "XS "或 "XS.com "品牌经营）是一家全球多元资产经纪商，提供多种金融产品交易服务。
XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
风险警告：我们的产品涉及保证金交易，具有很高的风险，可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者，阁下应当确保了解其中的风险。
关于FINEXPO
自2002年起，FINEXPO（FE.SG）一直致力于策划并打造全球范围内的会议、论坛、峰会、演出、展览、节庆、博览会和颁奖典礼。
FINEXPO 始终追求更高的目标，在新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、韩国、南非、埃及、乌克兰、俄罗斯、中国、拉脱维亚和塞浦路斯等世界各地举办精彩纷呈的系列活动。
FINEXPO 举办的每一场活动都独具匠心，既完美又符合业内人士的常识。
FINEXPO 国际活动对金融业数百家公司的发展产生了深远的影响。如今，它的活动吸引了市场领导者、政府代表和顶级专业人士的聚集，也成为成千上万份合同的签署地，为全球金融和其他技术的进步发挥着重要的推动作用。
XS Editorial Team
这场备受瞩目的盛会定于2024年10月26日在达沃市的dusitD2 Davao酒店隆重举行，预计将成为金融行业不可错过的年度盛事之一。
作为行业领先的经纪商，XS.com届时料将成为菲律宾达沃Traders Fair上的焦点。此次赞助充分体现了XS.com致力于推动金融行业创新与合作，以及积极参与菲律宾金融业发展的使命。
XS.com菲律宾区域经理Nadine Bautista表示：
“能够成为菲律宾Traders Fair的全球赞助商，无疑彰显了XS.com在行业中的领导地位。这次机会与我们积极参与具有影响力的活动、促进行业发展的战略完美契合。我们期待与大家分享见解，展示我们的创新解决方案，并与交易社区建立长期的合作关系。我们的目标是提升行业标准，实现与菲律宾客户及合作伙伴的共赢。”
随着XS.com为即将到来的菲律宾Traders Fair积极准备，人们对这场金融行业创新盛会的期待也在不断升温。届时，与会者将体验到丰富的互动环节、引人入胜的讨论以及宝贵的交流机会，一切都凸显了XS.com推动行业进步的坚定决心。
此次合作不仅在活动规模上具有重要意义，还为在菲律宾金融行业建立合作伙伴关系、推动共同进步提供了重要的机会。
FINEXPO首席执行官Shorena Jejeia对此次合作表达了她的热情与期待：
“很荣幸与XS.com合作，他们成为达沃Traders Fair的全球赞助商让我非常期待。他们的参与极大提升了我们的活动，我们对他们一如既往的支持深表感谢。我们期待通过这次活动带来充满活力的互动，为所有参会者带来深刻印象。”
作为全球赞助商，XS.com将充分展示其广泛的服务和在金融服务领域的深厚专业知识。XS.com的专家团队将现场分享行业趋势与市场发展的宝贵见解，与会者必将受益匪浅。
XS.com 公司概况
XS 集团（以 "XS "或 "XS.com "品牌经营）是一家全球多元资产经纪商，提供多种金融产品交易服务。
XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
风险警告：我们的产品涉及保证金交易，具有很高的风险，可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者，阁下应当确保了解其中的风险。
关于FINEXPO
自2002年起，FINEXPO（FE.SG）一直致力于策划并打造全球范围内的会议、论坛、峰会、演出、展览、节庆、博览会和颁奖典礼。
FINEXPO 始终追求更高的目标，在新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、韩国、南非、埃及、乌克兰、俄罗斯、中国、拉脱维亚和塞浦路斯等世界各地举办精彩纷呈的系列活动。
FINEXPO 举办的每一场活动都独具匠心，既完美又符合业内人士的常识。
FINEXPO 国际活动对金融业数百家公司的发展产生了深远的影响。如今，它的活动吸引了市场领导者、政府代表和顶级专业人士的聚集，也成为成千上万份合同的签署地，为全球金融和其他技术的进步发挥着重要的推动作用。
XS Editorial Team
XS Group
email us here
Visit us on social media:
Facebook
X
LinkedIn
Instagram
YouTube
TikTok
Other
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.