Papildyta AB Akola group eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė

PRANEŠIMAS AB AKOLA GROUP AKCININKAMS

AB Akola group valdyba 2024 m. spalio 16 d. nusprendė papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris įvyks 2024 m. spalio 31 d. ir apie kurio sušaukimą buvo paskelbta 2024 m. spalio 10 d., darbotvarkę 9 klausimu ir teikia sprendimo projektą:





„9. Dėl Bendrovės Audito komiteto narių atlygio nustatymo.

Sprendimo projektas:

9.1. Už padidintą Audito komiteto darbų krūvį 2023–2024 finansiniais metais skirti papildomą vienkartinį atlygį kiekvienam esamam Audito komiteto nariui lygų 600 Eur (šeši šimtai eurų).

9.2. Nustatyti kiekvienam Audito komiteto nariui metinį atlygį, mokėtiną nuo 2025 m.: 1 600 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai eurų) – Audito komiteto pirmininkui, 1 200 Eur (vienas tūkstantis du šimtai eurų) – Audito komiteto nariui.

9.3. Nustatyti, kad metinis atlygis Audito komiteto nariui sumokamas per vieną mėnesį nuo įvykusio eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo.“





Daugiau informacijos suteiks:

Mažvydas Šileika, AB Akola group finansų direktorius

Mob. 0 619 19 403

E. p. m.sileika@akolagroup.lt

Priedai

