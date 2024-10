EBC Financial Group מרחיבה את יכולות ניהול הנכסים עם רישיון שני לאספקת שירותים פיננסיים באוסטרליה

סידני, Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

במהלך משמעותי לקראת הרחבת טביעת הרגל הגלובלית של פתרון ניהול הנכסים שלה, EBC Financial Group (EBC) קיבלה בהצלחה רישיון אוסטרלי לשירותים פיננסיים (AFSL) עבור ניהול נכסים מרשות ניירות ערך וההשקעות האוסטרלית (ASIC). אישור זה מחזק את יכולתה של EBC לספק פתרונות השקעה חכמים למשקיעים מוסדיים, משקיעים מקצועיים ואנשים בעלי הון גדול (HNWI) ברחבי העולם. באמצעות על ידי הבטחת ה-AFSL, EBC מעמיקה את הנוכחות שלה באוסטרליה ובנוסף משפרת את יכולתה לשרת לקוחות בשווקים גלובליים, תוך התאמה לאסטרטגיה הרחבה יותר של החברה לפיה היא מציעה שירותי ניהול נכסים מגוונים ומוסדרים בקנה מידה גלובלי.

הרישיון החדש, שניתן לחברת EBC Asset Management Pty Ltd, מחזק את ההיצע הקיים של הקבוצה. הוא משלים את ה-AFSL הקיים של EBC לייעוץ פיננסי כללי, ומשפר את יכולתה של הקבוצה לספק מגוון מקיף של אסטרטגיות השקעה עבור כמה סוגים של נכסים כולל נדל"ן, הכנסה קבועה, מניות והשקעות אלטרנטיביות, לרבות קרנות הון פרטיות וקרנות הון סיכון. זה מהווה ציון דרך מרכזי במאמץ המתמשך של EBC להרחיב את האקו סיסטם הפיננסי הגלובלי שלה.

אסטרטגיה גלובלית: מענה לנוף ההשקעות המתפתח

ככל שאי הוודאות הכלכלית הגלובליות והתנודתיות בשווקים גוברת, יותר HNWI ומשקיעים מוסדיים מחפשים פתרונות יציבים לניהול נכסים. קבלת ה-AFSLעבור ניהול נכסים מספקת ל-EBC תגובה אסטרטגית לדינמיקה המשתנה הזו, ומאפשרת לחברה להציע אפשרויות השקעה גמישות וגישה משופרת לשוק. עם הבטחת הרישיון הזה, EBC ממוקמת היטב לתת מענה לדרישה הגוברת לאסטרטגיות השקעה אמינות ומגוונות, ולא רק באוסטרליה אלא בשווקים גלובליים, מה שמבטיח שלקוחות ברחבי העולם יוכלו ליהנות מהמומחיות של EBC בסביבות מוסדרות ושקופות כמו זו של אוסטרליה.

בעבר, במסגרת ה-AFSL לייעוץ פיננסי כללי, EBC סיפקה מגוון רחב של מוצרים ושירותים פיננסיים ללקוחות קמעונאיים וסיטונאיים כאחד. הרישיון החדש מסמיך את EBC להציע שירותים ייעודיים ללקוחות סיטונאיים ברחבי העולם. שירותים אלה כוללים ייעוץ כללי להשקה במוצרים פיננסיים בנושאים כמו תוכניות השקעה מנוהלות (למעט שירותים עבור פורטפוליו שמכוון למשקיעים) וניירות ערך. בנוסף, EBC מוסמכת כעת להקל על עסקאות מוצרים פיננסיים, לרבות הנפקה, בקשה, רכישה, שינוי או סילוק אינטרסים בתוכניות השקעה מנוהלות ובניירות ערך. זה מתרחב גם להצעת שירותי משמורת המספקים הגנה משופרת ושקיפות עבור נכסי הלקוח.

קריס וואנג (Kris Wang), ראש קבוצת EBC Financial Group באוסטרליה, אמר: "קבלת רישיון זה משקפת את מחויבותנו לשמירה על הסטנדרטים הרגולטוריים הגבוהים ביותר תוך הרחבת יכולות ניהול הנכסים שלנו. אנו מחויבים לספק תיק השקעות מגוון וחזק שנועד לענות על הדרישות המגוונות של אנשים בעלי הון ומשקיעים מוסדיים".

התרחבות אסטרטגית לשוק עתיר ההון של אוסטרליה

באוסטרליה יש מספר גדול של HNWI, עם כ-400,000 אנשים ששווי נכסיהם עולה על מיליון דולר. על ידי קבלת ה-AFSL לניהול נכסים, EBC ממוקמת לאפשר התקדמות בשוק הזה, ומציעה אסטרטגיות השקעה הנותנות מענה מוגדר לצורכי ניהול העושר של אוכלוסיית השווי הנקי הגבוה ההולכת וגדלה של אוסטרליה, כולל פתרונות משרד משפחתי ומוצרי השקעה בינלאומיים. בנוסף, הניסיון הגלובלי של EBC יסייע ללקוחות לנווט במורכבות הרגולטורית ולמטב השקעות חוצות גבולות.

"אנו רואים פוטנציאל עצום בפלח ההון הגבוה הצומח של אוסטרליה" הוסיף וואנג. "המטרה שלנו היא למנף את המומחיות הגלובלית שלנו כדי לעזור למשקיעים למטב את פורטפוליו תיקי ההשקעות שלהם באמצעות אסטרטגיות השקעה מגוונות וחדשניות. אנחנו גם מתכננים להרחיב בעתיד הקרוב את השירותים שלנו כך שיכללו לכלול ניהול משרד משפחתי ומוצרי השקעה גלובליים אחרים".

שירותי משמורת ומשרד משפחתי: ליבה לצמיחה עתידית

שירותי משמורת, שהם מרכיב ליבה באסטרטגיה ארוכת הטווח של EBC, הם תוספת חיונית לפתרונות השירותים האוסטרליים של EBC. באמצעות שירותי משמורת, EBC מבטיחה הפרדה של כספי לקוחות, ומשפרת את השקיפות והציות לרגולציות בנכסים. שירותי המשרד המשפחתי המתוכננים של EBC יציעו תמיכה בניהול עושר בהתאמה אישית ל-HNWI וללקוחות מוסדיים, תוך מענה לצרכים מורכבים של ניהול עושר ונכסים חוצי גבולות, לרבות מיטוב מס וירושת עושר, ויחזק עוד יותר את יכולתה של EBC לשרת לקוחות ברחבי העולם.

עם רישיון ניהול הנכסים החדש, EBC Financial Group ממשיכה לבסס את נוכחותה הגלובלית, ומציעה שירותים פיננסיים פרימיום ללקוחות סיטונאיים בשווקים מפותחים ומתעוררים כאחד. מהלך אסטרטגי זה עולה בקנה אחד עם המשימה הרחבה יותר של EBC לספק פתרונות השקעה מתוחכמים העונים על הדרישות המתפתחות של משקיעים ברחבי העולם.

אודות EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC), שנוסדה ברובע הפיננסי המוערך של לונדון, ידועה בחבילת השירותים המקיפה שלה הכוללת תיווך פיננסי, ניהול נכסים ופתרונות השקעה מקיפים. EBC ביססה במהירות את מעמדה כחברת ברוקרים גלובלית, עם משרדים הממוקמים אסטרטגית במרכזים פיננסיים בולטים כגון לונדון, הונג קונג, טוקיו, סינגפור, סידני, איי קיימן, וברחבי שווקים מתעוררים באמריקה הלטינית, דרום מזרח אסיה, אפריקה והודו. EBC פונה לקהל לקוחות מגוון של משקיעים מקצועיים, פרטיים ומוסדיים ברחבי העולם.

EBC, המוכרת גם בזכות הפרסים הרבים שקיבלה, מתגאה בכך שהיא עומדת ברמות הגבוהות ביותר של סטנדרטים אתיים ורגולציה בינלאומית. חברות הבת של EBC Financial Group מוסדרות ומורשות בתחומי השיפוט המקומיים שלהן. EBC Financial Group (UK) Limited מוסדרת על ידי רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited מוסדרת על ידי הרשות המוניטרית של איי קיימן (CIMA), קבוצת EBC Financial (Australia) Pty Ltd ו- EBC Asset Management Pty Ltd מוסדרים על ידי הוועדה לניירות ערך והשקעות באוסטרליה (ASIC).

בליבת קבוצת EBC נמצאים אנשי מקצוע מנוסים עם למעלה מ -30 שנות ניסיון מעמיק במוסדות פיננסיים גדולים, לאחר שניווטו במיומנות דרך מחזורים כלכליים משמעותיים מהסכם פלאזה למשבר הפרנק השוויצרי בשנת 2015. EBC דוגלת בתרבות שבה יושרה, כבוד ואבטחת נכסי לקוחות הם בעלי חשיבות עליונה, ומבטיחה שכל מעורבות משקיעים תטופל במלוא הרצינות הראויה.

EBC היא שותפת המט"ח הרשמית של מועדון הכדורגל ברצלונה, המציעה שירותים מיוחדים באזורים כגון אסיה, אמריקה הלטינית, המזרח התיכון, אפריקה ואוקיאניה. EBC היא גם השותפה של United to Beat Malaria, קמפיין של קרן האו"ם, שמטרתו לשפר את תוצאות הבריאות העולמיות. החל מפברואר 2024, EBC תומכת בסדרת המעורבות הציבורית "מה כלכלנים באמת עושים" של המחלקה לכלכלה באוניברסיטת אוקספורד, הסרת המסתורין מהכלכלה ויישומה לאתגרים חברתיים מרכזיים כדי לשפר את ההבנה והדיאלוג הציבוריים.

תעודת רישיון השירותים הפיננסיים האוסטרלית של EBC Financial Group, המדגישה את שירותי ניהול הנכסים המורחבים שלה EBC Financial Group מתרחבת עם רישיון חדש לאספקת שירותים פיננסיים באוסטרליה, ומחזקת את יכולות ניהול הנכסים הגלובליות שלה עבור לקוחות מוסדיים ובעלי הון גבוה.

