Articul8 AI 與 AWS 簽署策略合作協議，為企業提供生成式 AI 解決方案

聖克拉拉,加州, Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 生成式人工智能(GenAI)企業軟件公司 Articul8 AI (Articul8),於今天宣佈已與 Amazon Web Services(AWS)簽署策略合作協議(SCA);這項合作旨在協助客戶加快在 AWS 平台上加快開發和部署生成式 AI 應用程式。

儘管企業對生成式 AI 技術的整體興趣強烈,但在把概念驗證(PoC)生成式 AI 項目轉換為實際應用的部署時仍面臨多項挑戰。 主要關注點包括數據管理的複雜性、專業人才的短缺、長期成本的不確定性、倫理與治理、大規模的性能與可靠性,以及跨工具和技術堆疊的部署複雜性。 Articul8 的全堆疊生成式 AI 平台提供了一個即用型(OOTB)解決方案,該解決方案在生成式 AI 技術的各個組件和層面之間進行了集成和優化。 通過提供隨時可用的應用程式編程接口(API),並簡化生成式 AI 應用程式的構建過程,Articul8 協助客戶縮短開發週期和實現成果所需的時間。 此外,Articul8 的生成式 AI 平台不依賴外部資源,並在客戶其虛擬私有雲端(VPC)中部署和管理,讓客戶全面控制其數據、存取政策以及其他資訊安全規則和規例。

Articul8 的產品與商務總監 Gautam Subbarao 表示:「Articul8 的自主生成式 AI 軟件平台使客戶能夠快速構建、部署和管理專業級及生產級的生成式 AI 應用程式,並在 AWS 上執行。 客戶還可以使用自己的專有數據開發企業特定的模型。 上述所有操作均在客戶自己的虛擬私有雲端中的安全環境內進行,數據一直保留在公司的環境中。 我們期待與 AWS 加大合作,共同協助客戶利用基於生成式 AI 的技術,解決對轉型業務至關重要的問題。」

環球投資管理機構 Franklin Templeton 計劃在資產管理價值鏈中利用生成式 AI 的轉型潛力,並在其業務中投資於具針對性的生成式 AI 策略,同時堅持符合公司對負責任和符合道德地使用 AI 技術的標準。 Franklin Templeton 正在使用 Articul8 的生成式 AI 平台,在 AWS 上構建自主和多模態的生成式 AI 應用程式及工作流程。

Franklin Templeton 的 AI 平台總監 Vasundhara Chetluru 表示:「人工智能(AI)並不是單一的能力,組織必須有效地利用自己的數據創建智能系統,並與現有工作流程整合,體現其組織的價值主張。 我們的設計理念與 Articul8 的完整堆疊生成式 AI 平台解決方案高度吻合,能夠協助客戶快速開發和部署特定領域或企業的生成式 AI 模型和應用程式。 我們期待與 Articul8 AI 團隊繼續合作。」

AWS 的技術合作夥伴總監 Alan Braun 說:「生成式 AI 具潛力改變整個行業,但其成本、複雜部署以及對這項新興技術所需的專業知識,可能會讓客戶感到畏懼。 這項與 Articul8 達成的策略合作協議將擴大他們提供解決方案的能力,使客戶能夠在 AWS 上構建和部署企業級生成式 AI 應用程式,並協助客戶大規模地實現有意義的商業成果。」

這項合作強調了 Articul8 和 AWS 的價值,旨在為各行各業的客戶提供靈活安排並發揮更大的商業價值。 欲了解更多資訊,請瀏覽 www.articul8.ai。

關於 Articul8 - Articul8 AI 是一間專注於生成式 AI(「GenAI」)的企業軟件公司,致力於協助組織解決全球最棘手的問題。 Articul8 的完整堆疊垂直優化生成式 AI 軟件平台,是快速構建、部署和管理複雜、安全且可擴展的企業級生成式 AI 應用程式的最佳方式,既高效又具有成本效益。 Articul8 的專有生成式 AI 技術無需使用任何特定的基礎設施或硬件,即可把客戶數據轉化為可行的洞察,實現持久的商業價值。 我們的團隊由行業資深人士和 AI 專家組成,擁有在多種關鍵應用和行業中成功實現和部署大規模 AI 的豐富經驗。

