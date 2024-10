Micro Irrigation System Market 2024 to 2034: Driving Sustainability and Efficiency in Global Agriculture | Future Market Insights, Inc.

The Micro-irrigation System Market is expected to grow significantly during the projected period, with higher productivity requirements from a limited area, increased greenhouse vegetable production, and increased adoption of artificial intelligence in micro irrigation systems driving the market's growth.

NEWARK, Del, Oct. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The micro irrigation system market is projected to witness significant expansion from USD 10.9 billion in 2024 to USD 27.4 billion by 2034, registering a robust CAGR of 9.7% over the forecast period. As global agricultural practices shift toward more sustainable and efficient water management solutions, micro-irrigation systems have emerged as a crucial technology to address water scarcity and ensure better crop yield.



Increasing adoption across large-scale farming as well as smallholder farms is driving demand, particularly in regions with arid climates. Governments and international organizations are also playing a pivotal role, promoting policies and subsidies to encourage farmers to implement water-efficient technologies.

Drivers and Opportunities

Key factors contributing to the growth of the Micro Irrigation System Market include the rising need for water conservation in agriculture, government support, and technological advancements in automation and remote sensing. Regions facing critical water shortages, such as the Middle East, parts of Africa, and Southern Asia, are increasingly turning to micro-irrigation solutions to enhance agricultural productivity while minimizing water usage.

Additionally, growing awareness about environmental conservation and increasing investments in sustainable agricultural technologies are creating lucrative opportunities for market players. The integration of Internet of Things (IoT) and automation within irrigation systems is further accelerating market expansion.

"The growing focus on sustainable agriculture, combined with advancements in smart irrigation technologies, will drive the Micro Irrigation System Market. These systems not only conserve water but also significantly improve crop productivity, making them an indispensable part of modern farming practices," opines Nikhil Kaitwade, Associate Vice President at Future Market Insights (FMI).

Key Takeaways from the Market Study:

The global Micro Irrigation System Market will grow at a CAGR of 9.7% from 2024 to 2034 .

from . By 2034, the market is expected to reach a valuation of USD 27.4 billion , up from USD 10.9 billion in 2024.

, up from in 2024. Drip irrigation systems dominate the market due to their efficient water distribution capabilities.

Government policies and subsidies play a vital role in promoting the adoption of micro-irrigation systems.

Asia-Pacific and North America are the fastest-growing regions due to increasing water scarcity and technological innovations.



Browse Full Report Here! https://www.futuremarketinsights.com/reports/micro-irrigation-systems-market

Component Insights

The Micro Irrigation System Market consists of key components such as drippers, sprinkler heads, micro sprayers, and accessories like pumps and filters. Among these, drippers hold the largest market share due to their precise water distribution, which optimizes irrigation and reduces water wastage. Meanwhile, smart controllers and IoT-enabled systems are gaining popularity for their ability to automate and monitor irrigation processes remotely.

Who is the Biggest Vendor of Micro Irrigation System Market in the World?

Netafim Ltd., a leading Israeli company, is the largest global vendor of micro-irrigation systems. Netafim's wide range of drip and micro-sprinkler products, coupled with its advanced irrigation technologies, have cemented its position as the top player in the market.

Micro Irrigation System Market: Report Scope

Parameters Details Market Size (2024) USD 10.9 Billion Forecast Market Size (2034) USD 27.4 Billion CAGR (2024 to 2034) 9.7% Largest Vendor Netafim Ltd. Regions Covered North America, Europe, APAC, Middle East, Africa, Latin America

Market's Prime Determinants of Growth, Trends, and Opportunities

The increasing need for efficient water management in agriculture and the rise of smart irrigation technologies are primary determinants of market growth. Key trends include the adoption of IoT-based micro-irrigation systems and automation technologies, which allow farmers to monitor and control water usage remotely, thus improving efficiency. Opportunities exist in emerging economies where agriculture is expanding rapidly, and water treatment is a growing concern.

Key Companies & Market Share Insights

Some of the prominent players in the Micro Irrigation System Market include:

Netafim Ltd.

Jain Irrigation Systems Ltd.

The Toro Company

Rain Bird Corporation

Hunter Industries

Valmont Industries

Rivulis Irrigation Ltd.

Lindsay Corporation

Reinke Manufacturing Company Inc.

EPC Industries Ltd.

T-L Irrigation

Elgo irrigation

Sistema Azud SA

Nelson Irrigation Corporation

Growth Drivers

The primary drivers for the Micro Irrigation System Market include:

Water scarcity : As water becomes an increasingly limited resource, efficient irrigation systems are essential for maintaining agricultural productivity.

: As water becomes an increasingly limited resource, efficient irrigation systems are essential for maintaining agricultural productivity. Government initiatives : Subsidies and policies supporting sustainable agricultural practices are accelerating the adoption of micro-irrigation systems.

: Subsidies and policies supporting sustainable agricultural practices are accelerating the adoption of micro-irrigation systems. Technological innovations: The integration of IoT and automation in irrigation systems is enhancing the efficiency and convenience of micro-irrigation, driving growth in developed and developing countries alike.



With continuous advancements in technology and an increasing focus on water conservation, the Micro Irrigation System Market is set to flourish over the next decade, ensuring better water management and higher agricultural yields.

Other Publication- https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/micro-irrigation-systems-market-to-exhibit-13-cagr-by-the-end-of-2031-due-to-surging-need-for-water-conservation-future-market-insights-inc--899840329.html

Key Segments of Market Report

By Mechanism:

Mechanisms included in the study are sprinkler irrigation (centre pivot, towable pivot, rain gun, impact sprinkler, pop up sprinkler, and linear move sprinkler), drip/trickle irrigation (surface drip irrigation, subsurface drip irrigation, family/gravity fed drip irrigation, in-line drip), bubbler irrigation, and spray irrigation.

By Component:

Component segments included in the study are drippers, tubing, control valves, filters, digital flow meters, smart watering controllers, and others.

By Farming Techniques:

Farming techniques segments included in the study are open field and protected cultivation.

By Crop Type:

Crop type segments included in the study are Field Crops, Orchards and Vineyards, Plantation Crops and Other Crop Types.

By End-Users:

End users segments included in the study are farmers, large private and corporate farms, government, and others.

By Region:

Regions considered in the study include North America, Latin America, Western Europe, Eastern Europe, East Asia, South Asia and Pacific, and the Middle East and Africa.

French Language

Le marché des systèmes de micro-irrigation devrait connaître une expansion significative, passant de 10,9 milliards USD en 2024 à 27,4 milliards USD d'ici 2034 , enregistrant un TCAC robuste de 9,7 % au cours de la période de prévision. Alors que les pratiques agricoles mondiales évoluent vers des solutions de gestion de l'eau plus durables et plus efficaces, les systèmes de micro-irrigation sont devenus une technologie cruciale pour faire face à la pénurie d'eau et assurer un meilleur rendement des cultures.

L’adoption croissante de ces technologies par les grandes exploitations agricoles comme par les petites exploitations stimule la demande, en particulier dans les régions au climat aride. Les gouvernements et les organisations internationales jouent également un rôle essentiel en promouvant des politiques et des subventions pour encourager les agriculteurs à mettre en œuvre des technologies économes en eau.

Facteurs moteurs et opportunités

Les principaux facteurs contribuant à la croissance du marché des systèmes de micro-irrigation comprennent le besoin croissant de conservation de l’eau dans l’agriculture, le soutien gouvernemental et les avancées technologiques dans l’automatisation et la télédétection. Les régions confrontées à des pénuries d’eau critiques, comme le Moyen-Orient, certaines parties de l’Afrique et l’Asie du Sud, se tournent de plus en plus vers des solutions de micro-irrigation pour améliorer la productivité agricole tout en minimisant la consommation d’eau.

En outre, la sensibilisation croissante à la préservation de l’environnement et l’augmentation des investissements dans les technologies agricoles durables créent des opportunités lucratives pour les acteurs du marché. L’intégration de l’Internet des objets (IoT) et de l’automatisation dans les systèmes d’irrigation accélère encore davantage l’expansion du marché.

Parcourir le rapport complet ici! https://www.futuremarketinsights.com/reports/micro-irrigation-systems-market

Principaux points à retenir de l’étude de marché :

Le marché mondial des systèmes de micro-irrigation connaîtra un TCAC de 9,7 % entre 2024 et 2034 .

entre . D'ici 2034, le marché devrait atteindre une valorisation de 27,4 milliards USD , contre 10,9 milliards USD en 2024.

, contre en 2024. Les systèmes d’irrigation goutte à goutte dominent le marché en raison de leurs capacités efficaces de distribution d’eau.

Les politiques et subventions gouvernementales jouent un rôle essentiel dans la promotion de l’adoption de systèmes de micro-irrigation.

L’Asie-Pacifique et l’Amérique du Nord sont les régions qui connaissent la croissance la plus rapide en raison de la pénurie croissante d’eau et des innovations technologiques.



Informations sur les composants

Le marché des systèmes de micro-irrigation comprend des composants clés tels que des goutteurs, des têtes d'arrosage, des micro-pulvérisateurs et des accessoires tels que des pompes et des filtres. Parmi ceux-ci, les goutteurs détiennent la plus grande part de marché en raison de leur distribution précise de l'eau, qui optimise l'irrigation et réduit le gaspillage d'eau. Parallèlement, les contrôleurs intelligents et les systèmes compatibles IoT gagnent en popularité pour leur capacité à automatiser et à surveiller les processus d'irrigation à distance.

Qui est le plus grand fournisseur du marché des systèmes de micro-irrigation au monde ?

Netafim Ltd. , une entreprise israélienne de premier plan, est le plus grand fournisseur mondial de systèmes de micro-irrigation. La large gamme de produits goutte à goutte et de micro-aspersion de Netafim, associée à ses technologies d'irrigation avancées, a consolidé sa position de premier acteur du marché.

« L'accent croissant mis sur l'agriculture durable, combiné aux progrès des technologies d'irrigation intelligentes, stimulera le marché des systèmes de micro-irrigation. Ces systèmes non seulement conservent l'eau, mais améliorent également considérablement la productivité des cultures, ce qui en fait un élément indispensable des pratiques agricoles modernes », estime Nikhil Kaitwade , vice-président associé chez Future Market Insights (FMI).

Principaux déterminants de la croissance, des tendances et des opportunités du marché

Le besoin croissant d’une gestion efficace de l’eau dans l’agriculture et l’essor des technologies d’irrigation intelligentes sont les principaux déterminants de la croissance du marché. Les principales tendances comprennent l’adoption de systèmes de micro-irrigation basés sur l’IoT et de technologies d’automatisation, qui permettent aux agriculteurs de surveiller et de contrôler la consommation d’eau à distance, améliorant ainsi l’efficacité. Des opportunités existent dans les économies émergentes où l’agriculture se développe rapidement et où le traitement de l’eau est une préoccupation croissante.

Informations sur les principales entreprises et parts de marché

Certains des principaux acteurs du marché des systèmes de micro-irrigation comprennent :

Netafim Ltd.

Systèmes d'irrigation Jain Ltée.

La société Toro

Société Rain Bird

Hunter Industries

Valmont Industries

Rivulis Irrigation Ltée.

Société Lindsay

Société de fabrication Reinke Inc.

EPC Industries Ltée.

Irrigation TL

Irrigation Elgo

Système Azud SA

Société d'irrigation de Nelson

Moteurs de croissance

Les principaux moteurs du marché des systèmes de micro-irrigation comprennent :

Pénurie d’eau : L’eau devenant une ressource de plus en plus limitée, des systèmes d’irrigation efficaces sont essentiels pour maintenir la productivité agricole.

: L’eau devenant une ressource de plus en plus limitée, des systèmes d’irrigation efficaces sont essentiels pour maintenir la productivité agricole. Initiatives gouvernementales : Les subventions et les politiques soutenant les pratiques agricoles durables accélèrent l’adoption de systèmes de micro-irrigation.

: Les subventions et les politiques soutenant les pratiques agricoles durables accélèrent l’adoption de systèmes de micro-irrigation. Innovations technologiques : L’intégration de l’IoT et de l’automatisation dans les systèmes d’irrigation améliore l’efficacité et la commodité de la micro-irrigation, stimulant ainsi la croissance dans les pays développés comme dans les pays en développement.



Avec les progrès continus de la technologie et une attention croissante portée à la conservation de l’eau, le marché des systèmes de micro-irrigation est appelé à prospérer au cours de la prochaine décennie, garantissant une meilleure gestion de l’eau et des rendements agricoles plus élevés.

Autre publication - https://www.prnewswire.fr/news-releases/le-marche-des-systemes-de-micro-irrigation-atteindra-un-taux-de-taux-croissant-de-13-d-ici-la-fin-de-2031-en-raison-d-un-besoin-croissant-de-conservation-de-leau-future-market-insights-inc--899840329.html

Rapport sur les principaux segments du marché

Par mécanisme :

Les mécanismes inclus dans l'étude sont l'irrigation par aspersion (pivot central, pivot remorquable, canon à pluie, arroseur à impact, arroseur escamotable et arroseur à déplacement linéaire), l'irrigation goutte à goutte/goutte à goutte (irrigation goutte à goutte de surface, irrigation goutte à goutte souterraine, irrigation goutte à goutte familiale/par gravité, goutte à goutte en ligne), l'irrigation par barbotage et l'irrigation par pulvérisation.

Par composant :

Les segments de composants inclus dans l’étude sont les goutteurs, les tubes, les vannes de contrôle, les filtres, les débitmètres numériques, les contrôleurs d’arrosage intelligents et autres.

Par techniques agricoles :

Les segments de techniques agricoles inclus dans l’étude sont les cultures en plein champ et les cultures protégées.

Par type de culture :

Les segments de types de cultures inclus dans l’étude sont les grandes cultures, les vergers et les vignobles, les cultures de plantation et les autres types de cultures.

Par les utilisateurs finaux :

Les segments d’utilisateurs finaux inclus dans l’étude sont les agriculteurs, les grandes exploitations agricoles privées et commerciales, le gouvernement et d’autres.

Par région :

Les régions prises en compte dans l’étude comprennent l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe de l’Ouest, l’Europe de l’Est, l’Asie de l’Est, l’Asie du Sud et le Pacifique, ainsi que le Moyen-Orient et l’Afrique.

Author By:

Nikhil Kaitwade (Associate Vice President at Future Market Insights, Inc.) has over a decade of experience in market research and business consulting. He has successfully delivered 1500+ client assignments, predominantly in Automotive, Chemicals, Industrial Equipment, Oil & Gas, and Service industries.

His core competency circles around developing research methodology, creating a unique analysis framework, statistical data models for pricing analysis, competition mapping, and market feasibility analysis. His expertise also extends wide and beyond analysis, advising clients on identifying growth potential in established and niche market segments, investment/divestment decisions, and market entry decision-making.

Nikhil holds an MBA degree in Marketing and IT and a Graduate in Mechanical Engineering. Nikhil has authored several publications and quoted in journals like EMS Now, EPR Magazine, and EE Times.

