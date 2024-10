كليف تطلق أول ذاكرة DDR5 عالية الأداء من نوع CU-DIMM و CSO-DIMM

محسنة للأداء المتفوق مع معالجات Intel Core Ultra من الجيل الخامس عشر ومنصة Z890

HONG KONG, October 17, 2024 / EINPresswire.com / -- تعلن كليف، العلامة التجارية الرائدة في مجال الذاكرة والتخزين التي قدمتها شركة Essencore، اليوم عن إطلاق أول وحدات ذاكرة CU-DIMM و CSO-DIMM، التي تعمل بسلاسة مع أحدث معالجات IntelCore™ Ultra (الجيل الثاني) "Arrow Lake-S" ومنصة Z890 لإطلاق الأداء الحقيقي لذاكرة DDR5.تقنية CKD الرائدة لأداء ثوريتحصل مجموعة ذاكرة DDR5 الجديدة من KLEVV على تعزيز كبير في الأداء بفضل دمج تقنية Client Clock Driver (CKD) المتقدمة. يتم دمج دائرة متكاملة صغيرة (IC) مباشرة في الذاكرة لتعزيز سرعة وكفاءة الوحدات لكل من التطبيقات المكتبية والمحمولة. من خلال تجديد إشارة الساعة الخاصة بشرائح الذاكرة، تحسن هذه التقنية الاستقرار، وتدعم ترددات تشغيل أعلى، وتقلل من التداخل الكهربائي وتدهور الإشارة— مما يدفع حدود أداء الذاكرة.أداء عالي الكفاءة، هندسة دقيقة وتوافق سلستم تصميم وحدات الذاكرة الجديدة CU-DIMM و CSO-DIMM من KLEVV لأنظمة الكمبيوتر المكتبي وأجهزة الكمبيوتر المحمول، حيث تجمع بين الجودة المميزة للعلامة التجارية وتقنية DDR5 المتقدمة، مما يجعلها مثالية للمستخدمين العاديين والمحترفين على حد سواء. بفضل بنية CKD المبتكرة، تقدم هذه الوحدات استقرارًا وموثوقية استثنائية حتى عند السرعات العالية، مما يقلل بشكل فعال من التداخل الكهربائي الذي يمكن أن يعوق الأداء. مع هذا التصميم المتقدم، يمكن للمستخدمين الاعتماد على التشغيل السلس والكفء، حتى عند العمل بأحمال ثقيلة.توافق مثالي مع معالجات Intel من الجيل الخامس عشرتتوافق وحدات CU-DIMM و CSO-DIMM من KLEVV تمامًا مع مواصفات JEDEC، وتم تصميمها بدقة لضمان التوافق السلس مع أحدث معالجات Intel من الجيل الخامس عشر Arrow Lake. تتوفر هذه الوحدات بسعات 16 جيجابايت، 24 جيجابايت، 32 جيجابايت، و48 جيجابايت لكل وحدة، وتتميز بسرعات ساعة مذهلة تبلغ 6,400 MT/s وتوقيتات تأخير CL 52-52-52-103 بجهد 1.1V. تعادل هذه السرعات نقل 10 أفلام عالية الدقة في ثانية واحدة فقط، مما يوضح سرعتها وكفاءتها المذهلة. يجب أن يتوقع المستخدمون أن تمهد هذه التقنية الرائدة الطريق لحلول حوسبة أسرع وأكثر كفاءة في منتجات KLEVV المستقبلية.الضمان والتوافرتأتي وحدات ذاكرة CU-DIMM و CSO-DIMM الجديدة من KLEVV بضمان مدى الحياة المحدود لراحة البال، وستكون https://www.essencore.com/en/support_where_to_buy KLEVV محليًا ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التاليحول ESSENCOREتأسست شركة Essencore المحدودة عام 2014، وتري لأن تصبح المورد الأول في العالم لوحدات DRAM ومنتجات تطبيقات فلاش NAND. بدأت الشركة العمل لتحقيق هدف واحد: "تغيير العالم، وتبوؤها موضع الريادة في توزيع أشباه الموصلات". تتمثل إستراتيجيات العمل في Essencore في اعتماد أحدث التقنيات لتمييز نفسها عن الشركات المنافسة، وتقديم منتجات ذاكرة مخصصة ومحافظ منتجات متنوعة تلبي استعداد العملاء للمنافسة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.essencore.com حول KLEVVKLEVV هي علامة تجارية خاصة بشركة Essencore، من كبرى شركات منتجات تطبيقات Module وNAND Flash. ركز نطاق KLEVV على وحدات ذاكرة الألعاب الفائقة ومحركات الأقراص الصلبة. تلتزم KLEVV بتقديم منتجات ذات عالمية المستوى بجودة من الدرجة الأولى، وجميع المنتجات مصممة للهواة ممن يسعون للحصول على الأفضل في الحياة. تم الاحتفاء بذاكرة KLEVV/SSD من خلال جائزة Red Dot Design Award وiF Design Award في ألمانيا للابتكار في تصميم المنتجات. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.klevv.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.