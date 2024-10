التوسع العالمي الاستراتيجي: إطلاق ODeX في الأردن لعملاء Hapag-Lloyd

لتحسين عمليات الشحن وزيادة الكفاءة وتبسيط المدفوعات، تطلق ODeX منصة رقمية في الأردن لشركة Hapag-Lloyd

إن جلب منصة ODeX إلى الأردن يعزز التزامنا المستمر بتحسين كفاءة وموثوقية خدماتنا لعملائنا في الأردن. يوفر هذا الإطلاق حلولاً مبتكرة مخصصة للسوق المحلي، مما يبسط عملية الشحن ويحسّن تجربة الدفع بشكل عام.” — رفيق ألوتي، مدير إقليمي - الأردن، هاباغ لويد

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, October 17, 2024 / EINPresswire.com / -- تعلن منصة ODeX الرائدة في تسهيل إجراءات المستندات والدفعات الخاصة بالشحن البحري عن إطلاق خدماتها في الأردن لعملاء Hapag-Lloyd . وتعد هذه الخطوة خطوة مهمة في مهمة ODeX لإحداث ثورة في الشحن العالمي من خلال ترسيخ وجودها في أحد أهم مراكز التجارة في الشرق الأوسط.تعزيز شبكة التجارة في الشرق الأوسطيعتبر التوسع في الأردن الدولة الخامسة عشرة التي تعمل فيها ODeX ، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية للمنطقة. مع مرافقها المتقدمة في الموانئ، خاصة في ميناء العقبة، وموقعها الاستراتيجي في مفترق طرق الشرق الأوسط، تُعد الأردن إضافة مثالية لشبكة ODeX. يهدف هذا الإطلاق إلى تبسيط عمليات الشحن وتقليل الوثائق اليدوية وزيادة الكفاءة في قطاع اللوجستيات الإقليمي.وجهات نظر القيادةأوضح "ليجي نوال"، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة ODeX ، أهمية هذا التوسع: "إن دخولنا إلى السوق الأردنية يُعد خطوة محورية في استراتيجيتنا العالمية. إن الموقع الاستراتيجي للأردن وبنيتها التحتية القوية يجعلانها سوقًا رئيسيًا لحلولنا الرقمية. يبقى تركيزنا على تقديم أدوات متطورة تسهم في تبسيط العمليات وتحسين تجربة الشحن لعملائنا العالميين."حلول مخصصة لعملاء الأردنتدرك ODeX الاحتياجات الفريدة للسوق الأردني وقد قامت بتكييف منصتها لخدمة العملاء المحليين بشكل أفضل. إن هذا التوسع أكثر من مجرد امتداد جغرافي؛ إنه خطوة كبيرة نحو تسريع التحول الرقمي في صناعة الشحن في الشرق الأوسط. توفر أدوات ODeX المتطورة بيئة رقمية شاملة وآمنة تُسهل التعامل مع الوثائق وتضمن الامتثال التنظيمي وتسهّل عمليات الدفع. تمكّن هذه الحلول المتقدمة الشركات الأردنية من العمل بكفاءة أكبر في سوق تنافسي.الفوائد الرئيسيةجميع الفواتير وإشعارات الوصول في مكان واحد: الوصول إلى جميع الفواتير وإشعارات الوصول وتنظيمها من خلال منصة إلكترونية واحدة مريحة.إرسال المدفوعات بسهولة: معالجة المدفوعات بسهولة وأمان من خلال نظامنا الرقمي المبسط.أتمتة التفويضات للشحنات: أتمتة وإدارة مهام الشحن بكفاءة من خلال منصتنا الرقمية المركزية التي تقدم عروضًا مخصصة مثل "التفويض العكسي إلى المستلم/المرسل" و"التفويض العكسي إلى الناقل".صرح "رفيق العلوتي"، مدير البلاد في الأردن لشركة Hapag-Lloyd: "إن جلب منصة ODeX إلى الأردن يعزز التزامنا المستمر بتحسين كفاءة وموثوقية خدماتنا لعملائنا في الأردن. يوفر هذا الإطلاق حلولاً مبتكرة مخصصة للسوق المحلي، مما يبسط عملية الشحن ويحسّن تجربة الدفع بشكل عام."من المتوقع أن يعزز إدخال ODeX في الأردن قطاع الشحن بشكل كبير من خلال تحسين كفاءة سير العمل وتقليل العمليات اليدوية وتمكين أوقات استجابة أسرع، مما يساهم في زيادة كبيرة في الإنتاجية. من المتوقع أن يؤدي الأتمتة وتبسيط العمليات إلى تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وتقليل الأخطاء، مما يجعل العمليات أكثر دقة وموثوقية. تهدف هذه التطورات إلى تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة، مما يرفع من مستوى تجربة العملاء بشكل عام.حول ODeX:ODeX Global هي شركة رائدة في التحول الرقمي لخدمات التجارة الخارجية، تركز على تبسيط وأتمتة عمليات الوثائق لصناعة الشحن البحري. تخدم أكثر من 30,000 عميل و65,000 مستخدم، تعمل منصتنا على تحسين عمليات الشحن والخدمات اللوجستية لأكثر من 100 خط شحن وشركات شحن غير مالكة للبواخر. مع حلول مبتكرة وتكاملات، تعزز ODeX كفاءة العمليات للوسطاء والشاحنين وغيرهم من الأطراف المعنية. تشمل تأثيراتنا معالجة أكثر من 1.4 مليون مدفوعات، و11 مليون فاتورة، و6 ملايين أوامر تسليم، و11 مليون تصاريح بوابة، مما يساهم بشكل كبير في كفاءة وفعالية عمليات التجارة العالمية. لمزيد من المعلومات حول ODeX وخدماتها، قم بزيارة موقع .ODeX Globalحول :Hapag-Lloyd280 سفينة، حجم نقل يبلغ 11.9 مليون حاوية نمطية، حوالي 16,600 موظف في أكثر من 400 مكتب في 140 دولة. تُعد Hapag-Lloyd شركة رائدة عالميًا في الشحن البحري وواحدة من أقوى الشركاء لك.قطاع الشحن البحري: توفر Hapag-Lloyd أسطولًا بسعة 2.1 مليون حاوية نمطية وسعة حاويات 3.1 مليون حاوية نمطية، بما في ذلك واحدة من أكبر أساطيل الحاويات المبردة الحديثة في العالم. تضمن 114 خدمة شحن حول العالم اتصالات سريعة وموثوقة بين أكثر من 600 ميناء على جميع القارات.قطاع البنية التحتية والمحطات: تمتلك Hapag-Lloyd حصصًا في 20 محطة في أوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة والهند وشمال أفريقيا. بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالمحطات، تُقدم خدمات لوجستية مكملة في مواقع محددة.Hapag-Lloyd تُعد من بين الشركات الرائدة في الشحن البحري لخطوط التجارة عبر الأطلسي، الشرق الأوسط، أمريكا اللاتينية، وأمريكا الداخلية. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع Hapag-Lloyd.

