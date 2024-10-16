EBC金融集团强化市场流动性，降低主要股指交易成本

EBC正在增强五大热门股指的流动性，旨在全球市场上涨之际，让投资者能从更低的交易成本中受益。

UNITED KINGDOM, October 16, 2024 /EINPresswire.com/ -- 随着全球股市复苏，EBC金融集团（EBC）正在增强美国道琼斯指数、纳斯达克指数、标普500指数、中国A50指数以及恒生指数等五大主要股指的流动性。这一战略性举措旨在通过降低交易成本和提供更多准入机会，为投资者提供更优化、更高效的交易。

随着市场估值上升和全球资本流动加快，这些变化将使投资者能够抓住金融市场关键时刻的机遇。EBC作为一家全球金融经纪商，致力于帮助投资者充分利用这些机遇。通过先进技术，EBC以低成本和高品质创造条件让客户进入大型金融机构（如银行和机构）参与的市场。

简而言之，EBC帮助投资者获得更佳的交易条件，并以低成本进入市场。

全球复苏期间 主要指数流动性增强

全球股票市场的持续调整受到多个相互关联因素的推动，包括新资本的流入、IPO活动的复苏，以及一系列市场估值的重新调整。过去曾因波动性而被视为高风险的新兴市场，如今正受益于新的监管变化，这些变化提高了投资者的投资回报，特别是在股息支付方面。

EBC金融集团（英国）CEO David Barrett 在6月早些时候预测，低估值的市场即将反弹,价值回归是一股强大的力量,面临压力的市场现在已经成熟,可以获得资本回报。 他还指出，新兴市场在新的股息规定的支持下，正在增强对全球投资者的吸引力。

过去几个月的发展证实了这些预测。自2024年初以来，在新投资和投资者信心的推动下，美国三大股指（道琼斯指数、纳斯达克指数和标普500指数）均创下历史新高。

同时，亚洲市场，尤其是中国大陆和香港，正经历十年来最显著的增长，标志着它们已成为全球增长的核心。

EBC增强流动性 助力投资者低成本入市

EBC增强流动性的时机恰到好处。随着全球投资者寻求被低估的资产，EBC能够为五大主要股指提供最低交易成本，为交易者带来独特的市场优势。

• EBC荣幸与您分享,点差收紧如下：

1. 道琼斯指数（U30USD）：点差缩小至1.00，下降幅度高达70%。

2. 标普500指数（SPXUSD）：点差缩小至0.31，降幅达64%。

3. 纳斯达克指数（NASUSD）：点差缩小至0.70，降幅高达85%，改善最为显著。

4. 恒生指数（HSIHKD）：点差缩小至6.50，达到最多55%的下降。

5. 中国A50指数（CNIUSD）：点差缩小至6.00，下降14%。

• 无论您是在亚洲、欧洲还是美国市场进行交易，EBC确保您能从这些成本节省的改进中受益。

EBC在实施这些削减措施方面的努力，使其成为积极致力于简化各类投资者市场准入的机构之一。

首次公开募股与全球资本流动的作用

全球资本流入的范围已不再局限于传统资产。新一轮的首次公开募股（IPO）正在重塑投资格局，为从金融科技到再生能源等多个行业的增长提供了全新的机会。这些IPO虽然主要集中在关键地区，但却吸引了全球的关注，吸引了希望利用新兴趋势的投资者资金。

Barrett 表示：“市场对降息的预期已经改变了格局。”他补充道，尤其是金融科技IPO的增长显示出持续的迹象。随着全球经济进入货币政策的新阶段（央行开始发出降息信号），投资者正在押注这些创新领域的持续增长。

因此，纳斯达克和恒生指数等主要指数的流动性增强不仅是对市场变化的被动反应，而是EBC等机构为下一波市场活动做好准备的战略性举措。随着资本跨境流动的加速，流动性对于实现高效、低成本的交易变得至关重要。利差的缩小和市场准入的改善，使这些指数对机构和个人投资者更具吸引力。

这些发展恰逢新兴市场日益被视为全球增长的关键支柱之际，尤其是在发达经济体面临通胀压力和经济复苏缓慢的背景下。流动性涌入主要指数反映了对全球市场韧性的信心，以及对未来几个月持续回报的承诺。

投资者的下一步：寻求机遇

随着全球资本寻求增长机会，流动性不再仅仅是一种技术特征，而是在时间和市场准入至关重要的环境中，成为一项关键资产。这一活跃时期可能会定义全球金融的下一个阶段，灵活性、市场意识和流动性将成为决定赢家和输家的关键因素。

EBC金融集团对主要指数流动性的增强与更广泛的市场趋势保持一致，并为投资者提供了应对这些变化所需的有效工具。通过降低成本并确保关键市场的稳定性，EBC正在为投资者把握未来全球市场的机会奠定基础。

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— 关于EBC金融集团 —

EBC Financial Group成立于英国伦敦，是一家集金融券商、资产管理等服务为一体的综合性金融集团。EBC业务遍布全球，以全球顶级监管、毫秒级的订单执行和机构级的清算池、全方位的保障体系，致力于为每位客户提供“安全、专业、高效稳定”的交易环境。

EBC Financial Group (UK) Ltd 由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管，监管号:927552；EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)授权和监管，监管号:500991；EBC Financial Group（Cayman）Limited 由开曼金融管理局（CIMA）授权和监管，持有CIMA全监管牌照，监管号：2038223 。

EBC是巴塞罗那足球俱乐部官方合作伙伴，同时，在全球积极践行企业责任，通过联合牛津大学经济学系举办研讨会、携手联合国基金会共同打败疟疾、与世界女童军协会合作，推动构建更平等、具有活力的社会。

EBC集团核心人员拥有逾30年的大型金融机构的工作经验，亲历多个经济周期，时间跨越85年《广场协议》、97年亚洲金融危机、08年全球金融危机和15年瑞郎黑天鹅事件等。他们对突发事件及金融危机有出色的应对经验。基于实战锻炼出的专业素养，促使EBC对自我要求更为严格。EBC以最严格的行业准则和道德标准约束自我，以诚信与尊重为服务宗旨，为客户的资产安全和发展保驾护航。

EBC相信，每个认真交易的人，都值得被认真对待。

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