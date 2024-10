Nyhet om tillsättning: Salgrom Technologies utser Mikko Kannelsuo till VD

Mikko Kannelsuo Fotograf: Jussi Peltola Salgrom logo

Salgrom Technologies har utsett Mikko Kannelsuo till VD från 14 oktober 2024. Han övergår från sin roll som VD på SHJ Group, specialist på logistiklösningar.

Salgrom ger mig en spännande möjlighet att använda min erfarenhet. Öppen kommunikation och samarbete är nyckeln till framgång. Mitt mål är att säkerställa att Salgroms strategier främjar tillväxt.” — Mikko Kannelsuo

OULU, POHJOIS-POHJANMAA, FINLAND, October 16, 2024 / EINPresswire.com / -- Salgrom Technologies styrelse har utsett Mikko Kannelsuo som företagets verkställande direktör (VD), med verkan från och med den 14 oktober 2024. Kannelsuo övergår till rollen från SHJ Group Oy, ett företag som specialiserar sig på "last mile" logistiklösningar. Hos SHJ var Kannelsuo VD.Innan han började på SHJ Group arbetade Kannelsuo som försäljnings- och marknadsföringsdirektör på JOT Automation, en specialist inom produktionsautomation och testlösningar för elektronikindustrin, på Specim, en ledande expert inom hyperspektral bildbehandling, och på 9Solutions, en leverantör av smarta hälsovårdslösningar. Han har omfattande erfarenhet inom teknikindustrin och affärsutveckling, särskilt inom försäljning och marknadsföring samt internationell tillväxt.Salgrom Technologies är en finsk pionjär inom brandskydd, som erbjuder innovativa, patenterade och miljövänliga brandsläckningslösningar. Företaget fokuserar på att hantera brandsäkerhetsutmaningar inom industrin på ett tillförlitligt, kostnadseffektivt och smidigt sätt. Salgroms system kan anpassas efter individuella kundbehov och integreras i befintlig infrastruktur, vilket ger hög flexibilitet. Företagets engagemang för högkvalitativa och skräddarsydda lösningar har gjort det till en föredragen partner både i Finland och internationellt."Mikko är en erfaren ledare vars beslutsamhet och målinriktade arbetssätt har gjort ett starkt intryck på mig. Jag är säker på att företaget under hans ledning kommer att möta framtida tillväxtutmaningar och fullt ut realisera den kommersiella potentialen i våra innovativa lösningar", kommenterar Markku Känsäkoski, styrelseordförande för Salgrom Technologies.Jorma Wiitakorpi, operativ chef för Salgrom Technologies, tillägger: "Mikko har visat stark professionalism och förmåga att bygga mycket effektiva team i sina tidigare roller. Vi ser fram emot att arbeta med honom. 