L’obtention de la note maximale place Ittihad parmi les conglomérats industriels les plus durables aux Émirats arabes unis et dans le monde.

Cette annonce intervient après l’élaboration d’un cadre et d’une feuille de route ESG exhaustifs, conformément à la vision du gouvernement fédéral des Émirats arabes unis en faveur d’un avenir plus durable.

La note AAA provisoire viendra soutenir l’accélération de la trajectoire de croissance durable d’Ittihad.



ABOU DABI, Émirats arabes unis, 15 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ittihad International Investment LLC (« Ittihad », ou la « Société »), un conglomérat d’investissement diversifié de premier plan dont le portefeuille couvre quatre secteurs verticaux, a reçu une note ESG provisoire « AAA » de la part de MSCI. Cette notation maximale place la Société parmi les conglomérats industriels les plus durables, tant au niveau régional que mondial.

Le portefeuille d’Ittihad couvre quatre secteurs verticaux clés : la fabrication de biens de consommation, y compris la production de papier et de tissus, ainsi que les matières premières utilisées dans la production de détergents ; la fabrication d’infrastructures et de matériaux de construction, y compris la production de tiges de cuivre, de ciment et de barres d’armature ; les services aux entreprises, y compris l’exploitation et la maintenance des infrastructures, ainsi que les services environnementaux ; et les services de santé, y compris la gestion de laboratoires et de centres de radiologie, ainsi que l’équipement et les fournitures médicales.

Avec la note « AAA », Ittihad figure parmi les cinq premiers des 36 conglomérats industriels inclus dans l’indice MSCI All Country World Index (ACWI), devenant ainsi l’un des groupes industriels basés aux Émirats arabes unis les mieux classés en 2024. Conformément aux normes internationales en matière de développement durable, Ittihad a adopté une approche ciblée dans l’identification et la gestion des principaux risques et opportunités liés à l’ESG à tous les niveaux de l’entreprise.

Amer Kakish, PDG d’Ittihad, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers de recevoir la note ESG provisoire « AAA » de la part de MSCI, laquelle reflète notre engagement à respecter les normes les plus strictes en matière de gouvernance d’entreprise. Cette réalisation permet d’inscrire nos opérations dans les efforts locaux et mondiaux visant à favoriser le progrès environnemental et social tout en créant une valeur durable pour nos parties prenantes. Il s’agit d’une étape cruciale dans notre parcours écologique, qui constitue une plateforme pour la poursuite d’une croissance durable dans les années à venir ».

En tant que conglomérat industriel, Ittihad génère 4 % des exportations du secteur manufacturier non pétrolier des Émirats arabes unis, fournissant des produits et des services à plus de 50 pays dans le monde. La stratégie de croissance de la Société s’aligne parfaitement sur les initiatives de « l’Opération 300 milliards » des Émirats arabes unis, visant à faire progresser le secteur industriel et à diversifier l’économie nationale.

Qais Saif, Directeur de l’ESG et du développement durable chez Ittihad, a commenté cette étape cruciale : « Cette réussite témoigne de notre engagement à faire progresser nos pratiques ESG et notre gouvernance. Grâce à notre feuille de route stratégique en matière de développement durable, nous avons intégré les principes ESG dans l’ensemble de nos activités, en favorisant une approche cohérente dans toutes les filiales. En exploitant les technologies de pointe et en investissant dans notre personnel, nous nous engageons à soutenir une croissance durable et à avoir un impact significatif ».

Cette notation est l’aboutissement d’un processus complexe, qui a impliqué le développement et la mise en œuvre d’un cadre environnemental, social et de gouvernance (ESG) complet, ainsi que la publication du premier rapport de durabilité de la Société pour l’année 2023.

À propos d’Ittihad :

Ittihad est une entreprise privée fondée en 2008 dont le siège se trouve à Abou Dabi et qui détient des investissements dans les Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Égypte. La Société exporte des produits et des services dans plus de 50 pays à travers le monde. Elle dispose d’une équipe talentueuse de plus de 8 000 membres issus de plus de 57 nationalités, avec une expertise sectorielle et un engagement en faveur de l’excellence opérationnelle.

Depuis 2015, Ittihad poursuit une stratégie d’investissement dans des entreprises qui occupent une position de leader sur le marché intérieur des Émirats arabes unis et du Conseil de coopération du Golfe (CCG), ainsi qu’un fort potentiel d’exportation à l’échelle internationale. La Société se concentre sur les investissements à long terme, tous structurés pour l’exportation interentreprises (B2B) et conçus pour capturer la proposition de valeur unique offerte par les Émirats arabes unis et la région.

Ittihad s’engage à favoriser la création de richesses grâce à des actifs qui concilient rentabilité et durabilité et qui génèrent des résultats positifs pour les parties prenantes, la société et la planète.

À propos des notations ESG de MSCI :

MSCI est l’une des principales agences de notation ESG au monde. Ses notations ESG visent à mesurer la gestion par une entreprise des risques et des opportunités ESG pertinents d’un point de vue financier. L’entreprise applique une méthodologie basée sur des règles pour identifier les leaders et les retardataires du secteur en fonction de leur exposition aux risques ESG et de la manière dont ils gèrent ces risques par rapport à leurs pairs. Les notations ESG sont divisées en trois catégories : leader (AAA, AA), dans la moyenne (A, BBB, BB) et retardataire (B, CCC).

Déclaration de non-responsabilité :

La notation ESG provisoire de MSCI et la recherche connexe (1) ont été préparées par MSCI ESG Research contre rémunération ; (2) ne constituent pas une notation de crédit ou un rapport de recherche sur les actions ; (3) sont mises à disposition à des fins d’information sans aucune garantie d’exactitude, de qualité, d’exhaustivité ou d’utilité ; (4) ne sont valables qu’à la date de leur première publication et sont susceptibles d’être modifiées et retirées ; (5) ne constituent pas, et ne sont pas censés constituer, une promotion d’investissement, une offre ou une recommandation d’achat ou de vente de titres ; (6) sont basées en tout ou en partie sur des informations fournies à MSCI ESG Research par ou au nom de la société notée (dont MSCI ne valide pas la fiabilité, la véracité, l’exactitude, l’exhaustivité ou autre et dont certaines peuvent être non publiques) ; et (7) ne peuvent être copiées ou redistribuées sans l’autorisation écrite expresse de MSCI ESG Research. MSCI ESG Research n’est pas responsable de la notation et de la recherche connexe, ni de leur utilisation, qui sont soumises à chacune des dispositions supplémentaires de l’avis de non-responsabilité figurant à l’adresse suivante : https://www.msci.com/legal/provisional-rating.

Coordonnées :

Hasan Al Fayyad

hasan.alfayyad@edelmansmithfield.com

