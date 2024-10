A Celebrar 25 Anos: Confiança, Serviço e Inovação continuam a impulsionar o futuro da Deriv

A Deriv prepara-se para uma expansão global, inovação constante e uma nova fase de liderança, assinalando um marco importante ao completar um quarto de século de existência.

Novo quadro de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) lançado com o objetivo de apoiar as comunidades locais e globais através de iniciativas sustentáveis e escaláveis, focadas na ação.





Marcos importantes no percurso de 25 anos da Deriv

CYBERJAYA, Malaysia, Oct. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Deriv, uma corretora de referência no setor financeiro, celebra hoje o seu 25.º aniversário, marcando um quarto de século de crescimento e liderança. Este feito surge após importantes desenvolvimentos para a empresa, como a adoção de um novo modelo de co-liderança, a abertura de novos escritórios no Reino Unido e no Senegal, e a conquista de diversos prémios de prestígio.

A Deriv consolidou-se como uma líder global na negociação online, servindo atualmente mais de 2,5 milhões de clientes em todo o mundo e gerando um volume mensal de transações superior a 650 mil milhões de USD. O compromisso contínuo para com a inovação tem impulsionado o lançamento de novas plataformas de negociação , a diversificação de ativos e a oferta de recursos educativos abrangentes.





O fundador e CEO da Deriv, Jean-Yves Sireau, com o co-CEO Rakshit Choudhary

"Hoje é um marco significativo para a Deriv. Ao refletir sobre o quanto crescemos e alcançámos nos últimos 25 anos, sinto um grande orgulho nas nossas conquistas", afirmou Jean-Yves Sireau. "É este progresso que nos motiva a continuar a trabalhar para tudo o que a Deriv deseja realizar nos próximos 25 anos."

A tecnologia, especialmente ferramentas de IA e automação, continuará a ser um fator crucial para preparar as operações da Deriv para 2025 e além. O objetivo é melhorar a segurança dos sistemas, proteger os dados dos clientes e assegurar a conformidade regulatória. Estas inovações vão continuar a proporcionar a melhor experiência possível para os clientes, assegurando que a Deriv se mantém competitiva num mundo digital em constante transformação.

Principais destaques do ano do 25º aniversário da Deriv:

Implementação de um modelo de Co-liderança: A Deriv fez uma mudança significativa na sua gestão, promovendo Rakshit Choudhary, anteriormente COO, a co-CEO, partilhando a liderança com Jean-Yves Sireau. Esta decisão estratégica aproveita as diferentes competências e vasta experiência de ambos, fortalecendo a capacidade de tomar decisões importantes à medida que a empresa reforça a sua estratégia de crescimento.

A Deriv fez uma mudança significativa na sua gestão, promovendo Rakshit Choudhary, anteriormente COO, a co-CEO, partilhando a liderança com Jean-Yves Sireau. Esta decisão estratégica aproveita as diferentes competências e vasta experiência de ambos, fortalecendo a capacidade de tomar decisões importantes à medida que a empresa reforça a sua estratégia de crescimento. 2024 como o Ano dos Prémios: Reforçando o seu sucesso, a Deriv foi reconhecida pelos seus produtos, tendo recebido vários prémios, incluindo o de “Affiliate Programme of the Year” na recente Forex Expo Dubai, "Best Customer Support" nos Global Forex Awards, além de "Most Trusted Broker" e "Best Trading Experience (LATAM)" nos Ultimate Fintech Global Awards 2024.

Reforçando o seu sucesso, a Deriv foi reconhecida pelos seus produtos, tendo recebido vários prémios, incluindo o de “Affiliate Programme of the Year” na recente Forex Expo Dubai, "Best Customer Support" nos Global Forex Awards, além de "Most Trusted Broker" e "Best Trading Experience (LATAM)" nos Ultimate Fintech Global Awards 2024. Certificações de Excelência pelo seu Investimento nas Pessoas: A Deriv foi distinguida como um dos melhores empregadores, recebendo certificações prestigiadas como a "Investors in People Platinum", bem como a "Great Place to Work" em sete escritórios. Além disso, foi eleita uma das "Cyprus’s Best Workplaces™ 2024" e "Best Workplaces™ in Financial Services and Insurance 2024" no Reino Unido.

A Deriv foi distinguida como um dos melhores empregadores, recebendo certificações prestigiadas como a "Investors in People Platinum", bem como a "Great Place to Work" em sete escritórios. Além disso, foi eleita uma das "Cyprus’s Best Workplaces™ 2024" e "Best Workplaces™ in Financial Services and Insurance 2024" no Reino Unido. Expansão Global com novos Escritórios: A Deriv expandiu a sua presença global com a abertura de um segundo escritório no Reino Unido (Londres) e um novo escritório em Ruanda.

"Ser reconhecido pelo nosso compromisso para com a confiança e o serviço no nosso 25.º aniversário é particularmente especial", destacou Rakshit Choudhary, co-CEO da Deriv. "Com o foco na expansão global, os nossos valores e as nossas equipas continuarão a orientar-nos na missão de tornar a negociação acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar."



Compromisso com um Futuro Sustentável

A Deriv reafirma o seu compromisso com o futuro ao definir uma visão de longo prazo para a responsabilidade social, focada no apoio a projetos que promovam a sustentabilidade global e o bem-estar das comunidades.





A Deriv patrocinou a expedição Kahuna à Patagónia em janeiro de 2024

As iniciativas de 2024 incluíram:

Apoio à TECHO , uma organização sem fins lucrativos liderada por jovens em Assunção, Paraguai, que se dedica a soluções habitacionais para comunidades desfavorecidas.

, uma organização sem fins lucrativos liderada por jovens em Assunção, Paraguai, que se dedica a soluções habitacionais para comunidades desfavorecidas. Parceria com a DuHope , uma ONG em Ruanda que presta assistência a mulheres em situação vulnerável.

, uma ONG em Ruanda que presta assistência a mulheres em situação vulnerável. Apoio à Puttinu Cares , uma organização de apoio a crianças com cancro em Malta.

, uma organização de apoio a crianças com cancro em Malta. Patrocínio à expedição Kahuna na Patagónia, que combinou aventuras com investigação científica e ambiental.

"Para além de 2024, a Deriv expandirá as suas iniciativas de responsabilidade social nas regiões onde opera. Estamos comprometidos em criar um futuro melhor, causando impacto positivo ao apoiar comunidades locais e globais através de iniciativas sustentáveis e orientadas para a ação", acrescentou Sireau.

Olhar para o Futuro: Preparação para os próximos 25 Anos

Ao refletir sobre a sua incrível história, a Deriv está pronta para continuar a quebrar barreiras nos próximos 25 anos e além. Com um modelo de liderança voltado para o futuro, foco no cliente e uma visão inovadora, a empresa está bem posicionada para a sua próxima fase de crescimento.



Sobre a Deriv

Ao longo dos últimos 25 anos, a Deriv tem-se dedicado a tornar a negociação online acessível a todos, em qualquer lugar. Com a confiança de mais de 2,5 milhões de traders em todo o mundo, a empresa oferece uma vasta gama de tipos de negociação e disponibiliza mais de 300 ativos em mercados populares, através de plataformas premiadas e intuitivas. A dedicação da empresa para com a inovação e a satisfação dos seus clientes rendeu-lhe vários reconhecimentos, incluindo o prémio mais recente de "Best Customer Service" nos Global Forex Awards.

Contacto de Imprensa:

pr@deriv.com

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fb49cff6-578d-469c-ad47-50826695368b/pt

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/96043286-f865-4b1e-be29-27a42cc7c07e/pt

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/39d1d044-9541-4293-af43-07dcb70e2388/pt

