Dr. Simon Ourian Reseña su Nuevo e Innovador Tratamiento para la Eliminación de Estrías en Epione Beverly Hills

Dr. Simon Ourian, M.D., experto en dermatología cosmética y fundador de Epione Beverly Hills Resultados de antes y después del revolucionario tratamiento para eliminar estrías de Epione, mostrando una textura de piel visiblemente más suave y uniforme.

Dr. Simon Ourian presenta un tratamiento revolucionario para eliminar estrías en Epione, combinando láseres y sueros para una piel suave con mínima recuperación

Nuestro nuevo tratamiento para eliminar estrías ofrece una solución innovadora, restaurando la confianza al transformar la piel con un tiempo mínimo de recuperación.” — Dr. Simon Ourian

BEVERLY HILLS, CA, UNITED STATES, October 14, 2024 /EINPresswire.com/ -- Dr. Simon Ourian, renombrado experto en dermatología cosmética, se enorgullece en presentar un innovador tratamiento para la eliminación de estrías en Epione Beverly Hills. Con años de investigación y avances revolucionarios, este procedimiento está diseñado para transformar la piel minimizando las estrías con precisión incomparable, proporcionando a los pacientes una piel más suave y de aspecto saludable.

Las estrías, que afectan a millones de personas, han sido tradicionalmente difíciles de tratar. Sin embargo, la solución de vanguardia del Dr. Simon Ourian emplea un enfoque multimodal que combina la tecnología láser Coolbeam®, sueros de última generación y terapias regenerativas para ofrecer resultados excepcionales y duraderos.

“En Epione, nos esforzamos por desarrollar tratamientos avanzados que ofrezcan transformaciones significativas con un mínimo tiempo de recuperación,” dijo el Dr. Simon Ourian. “Nuestro protocolo para la eliminación de estrías refleja nuestro compromiso con la innovación y la excelencia, brindando a nuestros pacientes la confianza que merecen.”

Características principales del tratamiento para la eliminación de estrías:

- Tecnología Coolbeam®: Aprovecha la energía láser precisa para rejuvenecer la piel y estimular la producción de colágeno, mejorando la textura y el aspecto de las estrías.

- Sueros regenerativos: Enriquecidos con factores de crecimiento y péptidos para promover la cicatrización y mejorar la elasticidad de la piel.

- Enfoque mínimamente invasivo: Adaptado a diversos tipos de piel, garantiza una experiencia cómoda con un tiempo de recuperación mínimo.

Este tratamiento transformador permite a los pacientes restaurar la belleza natural de su piel, abordando las estrías provocadas por fluctuaciones de peso, embarazo o etapas de crecimiento. Como alternativa no invasiva a la cirugía, se ha convertido en una opción preferida para aquellos que buscan mejoras sin tiempo de inactividad prolongado.

Testimonios de todo el mundo

La reputación del Dr. Simon Ourian como pionero en tratamientos estéticos atrae pacientes de todas partes del mundo que buscan resultados de la más alta calidad. Celebridades, influencers y pacientes comunes comparten sus historias de éxito, destacando los notables beneficios que brindan sus tratamientos.

Sobre Epione Beverly Hills

Ubicado en el corazón de Beverly Hills, Epione es un centro de lujo especializado en tratamientos estéticos, fundado por el Dr. Simon Ourian. Reconocido por desarrollar técnicas innovadoras como Coolaser® y Coolbeam®, Epione sigue liderando la industria con tratamientos no invasivos que realzan la belleza natural.

Para más información o para programar una consulta, visite www.epionebh.com o llame/envíe un mensaje de texto a nuestra oficina al (310) 651-6267.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.