Mavenir Berinovasi dengan Intel untuk Mengintegrasikan AI dalam Perangkat Lunak Open RAN Komersial Mavenir

Perusahaan mendemonstrasikan peningkatan TDD mMIMO dengan model beamforming AI pada perangkat keras berbasis prosesor Intel-Xeon

NEW DELHI, India, Oct. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur jaringan berbasis cloud yang membangun masa depan jaringan, bekerja sama dengan Intel untuk memelopori solusi Open RAN AI/ML inovatif guna memperbaiki masalah tepi sel yang sulit yang berdampak pada Kualitas Pengalaman pengguna.



Mavenir telah membuat terobosan signifikan dalam teknologi Open RAN dengan berkolaborasi bersama Intel untuk mendemonstrasikan solusi Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) masif TDD 32TRX yang mendukung AI. Perusahaan tersebut telah berhasil mengintegrasikan model AI RAN Intel untuk manajemen beam dan perangkat lunak referensi FlexRAN™ dengan perangkat lunak mMIMO vDU komersial Mavenir guna memberikan kinerja jaringan dan pengalaman pengguna yang ditingkatkan. Model AI RAN Intel – dilatih dengan kumpulan data model saluran 3GPP – mengoptimalkan beban, arah, dan jumlah lapisan beam untuk memaksimalkan hasil keluaran UE. Solusi gabungan Mavenir dan Intel tersebut dirancang untuk memperbaiki kinerja dalam lingkungan radio yang sulit – seperti skenario tepi sel dan gedung bertingkat tinggi – dan dapat diaplikasikan untuk penerapan TDD dan FDD.

Bejoy Pankajakshan, Kepala Pejabat Teknologi dan Strategi Mavenir menekankan pentingnya integrasi teknologi ini, dengan menyatakan: "Kolaborasi terbaru antara Mavenir dan Intel ini menyoroti potensi AI/ML yang menarik untuk meningkatkan kemampuan Open RAN, menjanjikan efisiensi jaringan yang lebih besar dan pengalaman pengguna yang ditingkatkan. Integrasi algoritma AI/ML inovatif pihak ketiga dengan rangkaian perangkat lunak RAN komersial terdepan Mavenir membuka banyak kemungkinan menarik ke depannya untuk menyambut inovasi yang lebih cepat dan memajukan ekosistem Open RAN 5G. Kepemimpinan kami dalam industri Open RAN memungkinkan kemitraan transformatif seperti kolaborasi kami dengan Intel, yang membuka jalan untuk solusi unik guna mengoptimalkan kemampuan jaringan untuk kepentingan operator dan pengguna akhir.”

“Akselerasi AI terintegrasi dari prosesor Intel Xeon, digabungkan dengan Kit Pengembangan AI vRan Intel, memungkinkan operator untuk menjalankan beragam beban kerja AI RAN menggunakan peralatan berbasis CPU yang telah mereka miliki,” ucap Cristina Rodriguez, Wakil Presiden dan Manajer Umum Comms Solutions Group di Intel. “Kolaborasi dan demonstrasi kami dengan Mavenir menyoroti potensi signifikan AI untuk memperkaya pengalaman pengguna pelanggan dan menyediakan pembeda yang kompetitif bagi operator seluler.”

Solusi manajemen beam yang mendukung AI ini akan didemonstrasikan di India Mobile Congress (#IMC2024) 15-18 Oktober di stan Intel, gerai no. 3.3 di Aula 3.

*Intel, logo Intel, dan merek Intel adalah merek dagang Intel Corporation atau anak perusahaannya.

Tentang Mavenir:

Mavenir membangun masa depan jaringan saat ini dengan solusi yang mendukung AI dan berbasis cloud yang dirancang ramah lingkungan, memberdayakan operator untuk menyadari manfaat 5G serta mencapai jaringan yang cerdas, otomatis, dan dapat diprogram. Sebagai pelopor Open RAN dan disruptor industri yang telah terbukti, solusi pemenang penghargaan Mavenir memberikan otomatisasi dan monetisasi di seluruh jaringan seluler secara global, mengakselerasi transformasi jaringan perangkat lunak untuk 300+ Penyedia Layanan Komunikasi di lebih dari 120 negara, yang melayani lebih dari 50% pelanggan di dunia. Untuk informasi selengkapnya, kunjungilah www.mavenir.com.

