Mavenir 雲端原生自動化榮獲 Network X 最具創新性雲端產品獎

Mavenir 業界領先的雲端原生自動化可將服務部署時間縮短最多 92%,並為網絡部署和運作減少多達 80% 的所需人手。

巴黎, Oct. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 雲端原生網絡基礎設施的創新公司 Mavenir 榮獲 2024 年 Network X 大獎中的最具創新性雲端產品獎,堪稱電訊創新領域的全球領導者。 此次殊榮彰顯了 Mavenir 為流動網絡營運商(MNOs)提供尖端雲端原生自動化解決方案的卓越領導地位。 Mavenir 得獎是其傑出表現的持續成果,此前已獲得 2023 年 Network X 大獎的開放無線接入網絡 (Open RAN) 傑出自動化解決方案獎。



這次獲獎項肯定其雲端網絡產品在網絡性能上為流動網絡營運商帶來最大改變。 Network X 大獎的評審團根據五大標準審視 Mavenir 的雲端原生 5G 自動化解決方案。 評審團對 Mavenir 的解決方案進行評估,分析其創新程度、雲端技術對網絡性能的影響、部署的時間和成本效率、運作效率,以及通過真實案例研究展示其重要性和成效。 此次得獎鞏固了 Mavenir 在自動化雲端原生 5G 網絡部署方面的領導地位,使流動網絡營運商能夠加快上市時間並降低總擁有成本 (TCO)。

Mavenir 的雲端原生自動化使流動網絡營運商能夠加速其 5G 轉型。 此解決方案提供端到端的自動化和網絡功能軟件部署及生命周期管理的編排工作,實現更快的網絡部署、更強的靈活性和無縫的擴展能力。 Mavenir 的全面自動化能力覆蓋基礎設施自動化、雲端平台自動化、網絡功能自動化以及持續整合/持續部署管道自動化。 這款解決方案簡化了雲端原生網絡功能 (CNFs) 的 Day-1 初始部署和 Day-2 生命周期管理操作,包括升級和轉返。

Mavenir 的技術及策略總監 Bejoy Pankajakshan 表示:「我們的解決方案簡化並加速了網絡和服務的部署,為 5G 提供了具成本效益的途徑。 通過減少所需的時間、成本和資源,我們的客戶能夠快速實施新的創新和功能,在變化迅速的市場中保持競爭優勢。」

Network X 大獎展示了全球電訊行業在項目和倡議方面的進步與領導地位,嘉許創新、合作和可持續性。

關於Network X:

Network X 於 2024 年 10 月 8 日至 10 日在巴黎展覽中心(Paris Expo Porte de Versailles)舉行,此大會是唯一結合固定和流動通訊市場的活動,旨在連接並建立商業模型、框架和方法,以充份利用支援 AI 和雲端的光纖及 5G 網絡實現 B2B 和消費者市場的盈利能力。

Network X 吸引了來自電訊公司、領先供應商、行業機構、政府、分析師和媒體等 5,000 多位全球高層網絡基礎設施和服務專業人士,當中包括 1,500 多間運營商。 2024 年的 Network X 大會將通過五個關鍵主題來應對目前行業面臨的挑戰和變化:光纖、Wi-Fi 網絡與服務、光學傳輸、流動網絡和流動服務。

關於 Mavenir

Mavenir 正在利用設計時即採用環保理念的雲端原生、AI 賦能的解決方案建構未來的網絡。這些方案使營運商得以發揮 5G 的優勢,實現智能、自動化及可編程的網絡。 作為 Open RAN 的先驅和久經考驗的行業顛覆者,Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球範圍內的流動網絡上實現自動化和商業化,為 120 多個國家的 300 多家通訊服務提供商加速軟件網絡轉型,這些提供商為全球超過 50% 的訂戶提供服務。 如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.mavenir.com

